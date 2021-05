L’éclipse lunaire partielle sera visible en Inde le 26 mai, voici comment l’attraper

La première éclipse lunaire totale de l’année aura lieu le 26 mai et selon le Département météorologique indien (IMD), seuls quelques endroits du pays pourront assister à l’éclipse lunaire partielle. L’éclipse lunaire partielle sera visible pendant une courte période depuis la région nord-est (à l’exception du Sikkim), certaines parties du Bengale occidental, certaines parties côtières d’Odisha et les îles Andaman et Nicobar, a indiqué l’IMD.

Ce sera la première éclipse lunaire totale depuis le 21 janvier 2019 et ce sera une super lune. L’éclipse sera visible dans la région couvrant l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, l’Asie, l’Australie, l’Antarctique, l’océan Pacifique et l’océan Indien.

Selon la NASA, une série d’événements célestes se sont produits depuis le 17 mai qui culmineront avec l’éclipse lunaire totale. La phase partielle de l’éclipse débutera à 15h 15m IST (heure normale de l’Inde). La phase totale débutera à 16h39 IST. La phase totale se terminera à 16 h 58 min IST. La phase partielle se terminera à 18h 23m IST.

La prochaine éclipse lunaire sera visible depuis l’Inde le 19 novembre 2021. Ce sera une éclipse lunaire partielle. L’éclipse lunaire se produit un jour de pleine lune lorsque la Terre se situe entre le Soleil et la Lune et lorsque les trois objets sont alignés.

Une éclipse lunaire totale se produit lorsque la Lune passe sous l’ombre ombrale de la Terre et l’éclipse lunaire partielle se produit lorsqu’une partie seulement de la Lune passe sous l’ombre ombrale de la Terre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici