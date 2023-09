L’éclipse du « Cercle de feu » sera visible depuis 8 États en octobre

Commencez à fredonner ce que Johnny Cash a frappé sur Ring of Fire et marquez vos calendriers, observateurs du ciel. Dans un peu plus d’un mois, le 14 octobre, un éclipse solaire annulaire Surnommée l’éclipse du «cercle de feu», elle sera visible dans huit États américains, dans certaines parties du Mexique et dans de nombreuses régions d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.

L’éclipse sera visible par des millions de personnes, et ceux qui ne peuvent pas la voir là où ils vivent pourront regarder la diffusion en ligne de la NASA.

Eclipse solaire annulaire ? Ne vous y trompez pas : le mot « annulaire » peut ressembler à « annuel », mais il fait plutôt référence à une éclipse où la lune passe entre le soleil et la Terre mais est juste assez loin sur son orbite pour que le soleil ne soit pas complètement couvert. . Le résultat est un grand anneau lumineux dans le ciel, qui lui vaut le surnom de « cercle de feu ».

La trajectoire de l’éclipse du 14 octobre traverse huit États, de l’Oregon – en passant même par le pittoresque lac Crater – jusqu’au Texas. Les observateurs de l’Oregon peuvent le voir à partir de 9 h 13, heure du Pacifique, et les téléspectateurs du Texas auront le dernier aperçu américain, se terminant à 12 h 03, heure du Pacifique. L’éclipse se déplace ensuite vers le Mexique, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

L’éclipse chevauche également le Festival international de ballons d’Albuquerque, qui se déroule du 7 au 15 octobre.

Ceux qui souhaitent voir l’anneau de feu lui-même devront se trouver à proximité. Chemin d’annularité de 125 milleset ceux qui sont les plus proches du centre du chemin seront récompensés par une durée de visionnage plus longue.

Si vous n’êtes pas sur le chemin de l’éclipse, vous pouvez la regarder en ligne avec Diffusion en direct sur YouTube de la NASAprévu le 14 octobre de 10h30 CT à 12h15 CT.

Notant qu’il n’est pas prudent de regarder directement une éclipse annulaire sans protection oculaire spécialisée, la NASA propose consignes de sécurité pour préparer le 14 octobre 2023.

Si vous manquez l’éclipse d’octobre, commencez à planifier le 8 avril 2024, lorsqu’une éclipse solaire totale traversera l’Amérique du Nord, en passant par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Cet événement débutera au-dessus de l’océan Pacifique Sud, passera par la côte Pacifique du Mexique et entrera aux États-Unis au Texas. Il traversera l’Oklahoma, l’Arkansas, le Missouri, l’Illinois, le Kentucky, l’Indiana, l’Ohio, la Pennsylvanie, New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine avant d’entrer au Canada.

Avant l’événement d’octobre, la dernière éclipse solaire annulaire remontait à juin 2021, mais elle n’était pas visible depuis les États-Unis. Elle était visible dans le nord du Canada.