Leclerc délivre un avertissement au titre Ferrari après la victoire « de rêve » d’Austin

Charles Leclerc a averti les rivaux de Ferrari que l’équipe « visait le titre », après une superbe victoire au Grand Prix des États-Unis.

Leclerc a remporté une victoire éclatante sur le Circuit des Amériques dont Ferrari n’aurait pu que « rêver », le rythme du Monégasque ayant été inégalé.

Parti quatrième, Leclerc se retrouvait en tête à l’entrée du deuxième virage après un superbe départ.

Il a dépassé Carlos Sainz, Max Verstappen et Lando Norris, ces deux derniers à la suite d’une querelle pour la position.

Une fois en tête, Leclerc a rapidement franchi la barrière d’une seconde au peloton de chasse, avant de terminer quelques secondes devant Sainz qui a réalisé un doublé Ferrari.

« Très, très heureux », a déclaré Leclerc. « Jusqu’à présent, cela n’a pas été un week-end facile.

« J’ai eu un peu de mal avec les sensations avec la voiture, mais j’avais confiance que pendant la course, les sensations seraient meilleures, et c’était le cas. Nous l’avons vu hier en course de sprint.

« Nous n’avions pas un peu peur, mais nous pensions que les autres s’amélioreraient beaucoup plus aujourd’hui, mais nous avons toujours le dessus. Donc vraiment contents d’aujourd’hui, un-deux pour l’équipe, nous n’aurions pas pu rêver mieux. « .

Il a ensuite poursuivi : « Nous visons toujours le titre, c’est un long chemin à parcourir mais c’est un bon début pour ce triplé. »