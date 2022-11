L’éclatement d’un tuyau d’égout ajoute aux problèmes d’infrastructure à la COP27

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Au début, il n’y avait pas d’eau. Ensuite, il y avait trop de mauvais genre.

Les participants à la conférence des Nations Unies sur le climat de cette année en Égypte se sont retrouvés à enjamber des flots de fluides nauséabonds mercredi après qu’un tuyau ou un réservoir contenant des déchets liquides semble avoir éclaté près de l’une des principales artères du site.

L’incident était le dernier de plusieurs problèmes d’infrastructure et de planification qui sont apparus cette semaine lors de la conférence, qui se déroule jusqu’au 18 novembre. Les participants se sont plaints que les nécessités de base telles que l’eau potable et la nourriture ne sont pas disponibles ou nécessitent de longues files d’attente sous le Sinaï frémissant. Soleil. Les sols se déforment parfois et le papier toilette dans les différents lieux est souvent épuisé.

Les problèmes soulèvent des questions plus larges sur la planification d’un événement destiné à aider à résoudre le changement climatique et à promouvoir la vie verte.

Des climatiseurs géants soufflent de l’air froid dans de vastes bâtiments ressemblant à des tentes avec peu d’isolation et des portes grandes ouvertes. Les pièces vides sont brillamment éclairées dans la nuit. Les panneaux solaires, les éoliennes ou les véhicules électriques sont difficiles à trouver.

Les hôtes égyptiens de l’événement n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les questions relatives à la durabilité ont hanté les réunions des Nations Unies sur le climat pendant des années. Par exemple, lors de la réunion de Katowice, en Pologne, en 2018, de l’air chaud a dû être pompé dans les bâtiments préfabriqués pour garder les participants au chaud à des températures inférieures à zéro. L’année dernière à Glasgow, en Écosse, l’emballage en plastique des sandwichs et des boissons stockés dans des unités réfrigérées ouvertes a fait sourciller.

Répondant aux critiques, de nombreux hôtes récents ont souligné leurs efforts pour maintenir les pourparlers verts, avec de la nourriture végétalienne, des conteneurs de recyclage et diverses «compensations carbone» pour les émissions inévitables causées par la conférence.

La réunion de cette année à Charm el-Cheikh, une station balnéaire au bord de la mer Rouge, a attiré 33 449 participants au dernier décompte, dont beaucoup sont arrivés par avion.

The Associated Press