L’éclatement d’un tuyau d’égout ajoute aux problèmes d’infrastructure à la COP27

L’incident était le dernier de plusieurs problèmes d’infrastructure et de planification qui sont apparus cette semaine lors de la conférence, qui se déroule jusqu’au 18 novembre. Les participants se sont plaints que les nécessités de base telles que l’eau potable et la nourriture ne sont pas disponibles ou nécessitent de longues files d’attente sous le Sinaï frémissant. Soleil. Les sols se déforment parfois et le papier toilette dans les différents lieux est souvent épuisé.