L’éclat précoce de Youngkin fait face à un test alors qu’il envisage une candidature à la Maison Blanche

RICHMOND, Virginie (AP) – Glenn Youngkin a pris ses fonctions en tant que sensation républicaine avec une nouvelle formule de victoire alors que le GOP envisageait son avenir au-delà de Donald Trump.

Mais un an après que Youngkin soit devenu le premier républicain en plus d’une décennie à remporter le poste de gouverneur de Virginie, certains membres de son parti pensent que l’éclat de sa star nationale est mis à l’épreuve au moment même où il envisage tranquillement une élection présidentielle en 2024.

La plupart des candidats à mi-mandat que Youngkin a tenté d’aider cet automne ont été vaincus. Les principaux donateurs présidentiels, même ceux qui le soutiennent, considèrent l’ancien chef du capital-investissement, âgé de 55 ans, comme simplement l’un dans une classe bondée d’alternatives potentielles à Trump. Et on craint que Youngkin ait peu de réalisations résonnantes pour vendre les électeurs primaires républicains sceptiques.

“Le seul sujet de discussion de la campagne de Youngkin en ce moment est, ‘J’ai gagné la Virginie.’ Il va avoir besoin de quelque chose de plus que cela », a déclaré le PDG de l’Iowa Family Leader, Bob Vander Plaats, une voix influente du premier caucus présidentiel républicain de l’État.

Alors que la prochaine saison des primaires présidentielles est déjà en cours, la prochaine session législative de Virginie offre à Youngkin une occasion cruciale de faire preuve de leadership exécutif et de renforcer sa bonne foi conservatrice sur des questions telles que les armes à feu et l’avortement.

Il ne sera guère seul. D’autres gouverneurs républicains ambitieux de l’Arkansas, de la Floride, du New Hampshire et du Dakota du Sud envisagent des succès législatifs pour renforcer leur position politique nationale.

Youngkin, qui a minimisé son opposition au droit à l’avortement pendant sa campagne, mais a déclaré qu’il signerait “n’importe quel projet de loi” pour “protéger la vie”, souhaite que les alliés de l’Assemblée générale adoptent une interdiction de 15 ou 20 semaines. Mais avec les démocrates contrôlant de justesse le Sénat de l’État, ces plans sont confrontés à de fortes chances.

Dans le même temps, il fait face à des pressions des deux côtés du débat sur les armes à feu après qu’une nouvelle série de fusillades meurtrières a secoué l’État, faisant 13 morts en trois fusillades le mois dernier seulement. Youngkin, qui n’a pas été approuvé par la National Rifle Association lors de sa campagne l’année dernière, s’est engagé à publier une plate-forme complète de santé mentale en janvier, mais a déclaré que toute considération de nouvelles mesures de sécurité des armes à feu avant la conclusion des enquêtes criminelles sur la fusillade était prématurée. Toute pression sur les armes à feu serait confrontée à un sérieux obstacle dans la State House contrôlée par le GOP.

Certains proches de Youngkin, qui minimisent publiquement la spéculation de 2024, l’encouragent activement à briguer la présidence, ne voyant aucun inconvénient étant donné que la loi de Virginie l’empêche de briguer un deuxième mandat consécutif en tant que gouverneur. Mais ils ne se font aucune illusion sur le fait qu’il sera facile pour un gouverneur de premier mandat de profil bas d’entrer dans un domaine qui inclut déjà Trump et devrait inclure le gouverneur de Floride Ron DeSantis, parmi d’autres poids lourds républicains connus à l’échelle nationale.

Pourtant, les donateurs et les premiers agents de l’État pensent qu’il existe une ouverture pour un candidat qui peut séduire les modérés, les indépendants et les électeurs de banlieue tout en offrant un contraste stylistique clair avec des personnalités comme Trump et DeSantis.

“Cette année est un grand test pour Glenn”, a déclaré l’éminent donateur républicain Bobbie Kilberg, qui a assisté à une retraite privée organisée par Youngkin en septembre. “Il est sophistiqué, il est intelligent, il peut travailler de l’autre côté de l’allée avec les démocrates.”

Kilberg dit qu’elle a hâte que son parti dépasse Trump. Et elle n’est pas encline à soutenir DeSantis, en disant: “Je cherche quelqu’un dont les bords ne sont pas aussi tranchants.” Pourtant, elle n’est pas prête à s’engager dans une candidature potentielle à Youngkin 2024.

“Glenn est l’une des quatre ou cinq personnes que je serais très heureuse de soutenir”, a-t-elle déclaré.

Youngkin a attiré l’attention nationale en gagnant dans un État que Joe Biden a porté de 10 points de pourcentage un an plus tôt lors de sa campagne présidentielle démocrate réussie. Youngkin l’a fait en gardant Trump à distance et en se concentrant sur l’éducation, les droits parentaux, la sécurité publique et l’économie – tout en se présentant comme un père de banlieue optimiste et un outsider politique.

Sans élection cet automne, il a passé ces derniers mois à parcourir le pays pour défendre d’autres candidats républicains.

La tournée nationale ne s’est pas particulièrement bien déroulée.

Trump est souvent blâmé pour avoir élevé des candidats défectueux, mais le dossier d’approbation de Youngkin était pire. Le gouverneur de Virginie a publiquement fait campagne avec au moins 15 candidats républicains au poste de gouverneur entre juillet et début novembre, dont Kari Lake en Arizona et Tudor Dixon au Michigan. Sur le groupe de 15, seulement cinq ont gagné, et parmi ceux-ci, un seul – le gouverneur élu Joe Lombardo du Nevada – a renversé un siège de démocrate à républicain.

Youngkin a fait tout aussi mal chez lui en Virginie, où il s’est heurté aux challengers républicains dans les trois districts du Congrès les plus compétitifs de Virginie. Un seul a renversé le titulaire démocrate.

Youngkin a également attiré la colère de Trump alors que les discussions sur ses ambitions présidentielles augmentaient.

Trois jours seulement après les élections, Trump a lancé une attaque raciste contre Youngkin sur les réseaux sociaux, suggérant que son nom “sonne chinois”, tout en s’attribuant le mérite de son ascension politique. Faisant allusion à un manque perçu de réalisations, Trump a également noté que Youngkin “avait du mal avec les Dems en Virginie”.

John Fredericks, un animateur de radio de droite qui dirigeait auparavant la campagne de Trump en Virginie, a déclaré que c’était une erreur de la part de l’ancien président de « frapper » Youngkin.

“Ce n’est pas un candidat sérieux en 2024”, a déclaré Fredericks à propos du gouverneur de Virginie, le décrivant comme “un DeSantis du pauvre”.

« Qu’est-ce que Youngkin apporte à la table ? Il n’a pas de dossier en Virginie sur lequel se présenter, et avant cela, il était PDG d’une entreprise qui expédiait des emplois en Chine », a déclaré Fredericks.

Francis Rooney, un homme d’affaires, donateur majeur du GOP et ancien membre du Congrès et ambassadeur, n’est pas d’accord. Rooney, qui a également assisté à la retraite et dont l’entreprise a fait un don à Youngkin, attribue au gouverneur les gains de développement économique, déclenchant un «mouvement» pour les droits des parents dans l’éducation et promulguant un budget comprenant des réductions d’impôts ainsi que des augmentations pour les enseignants et l’application de la loi.

Kristin Davison, conseillère politique de Youngkin, a déclaré que les gens à travers le pays voient le gouverneur comme “un exemple de leadership et l’avenir du Parti républicain”. Elle a également noté les efforts de son administration pour améliorer l’efficacité du gouvernement, augmenter le financement de la construction d’écoles et des collèges et universités historiquement noirs et mettre fin aux mandats de masque de classe.

« C’est une chose de gagner une élection et de faire un bon discours. Le gouverneur Youngkin montre aux Américains ce que signifie obtenir des résultats », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Youngkin, qui n’a pas accordé d’interview pour cette histoire, entrera bientôt dans sa deuxième session législative avec une longue liste de choses à faire. Il a déclaré qu’il souhaitait trouver des solutions bipartites pour réduire les crimes violents, tout en poursuivant des réductions d’impôt supplémentaires. Il a également récemment déployé un plan à multiples facettes pour remédier à la pénurie de logements et s’est engagé à faire progresser les objectifs de nettoyage de la baie de Chesapeake et à dissocier la Virginie des normes californiennes en matière de voitures propres.

Il aura une autre chance de démontrer ses compétences politiques plus tard en 2023, lorsque chaque siège législatif de l’État sera sur le bulletin de vote lors d’une élection hors année. Cela donnera à Youngkin la chance de rallier les républicains pour défendre leur majorité à la Chambre et reprendre le Sénat.

Pour l’instant, Youngkin continue d’être un élément régulier de la conversation du début de 2024, selon Eric Levine, un donateur républicain basé à New York qui encourage activement son parti à trouver une alternative à Trump.

“Je n’ai jamais entendu personne dire:” Youngkin, c’est mon gars “, mais il revient presque tout le temps sur la liste relativement courte des gens”, a déclaré Levine, reconnaissant qu’il voudrait en savoir beaucoup plus sur Youngkin avant de décider s’il pourrait. supporte-le. “La seule impression que j’ai de Glenn Youngkin est qu’il est un acteur très rationnel, un gars très intelligent, et il ne va pas nuire à sa marque en se lançant dans une course qu’il ne peut pas gagner.”

___

Les gens ont signalé de New York.

Steve Peoples et Sarah Rankin, Associated Press