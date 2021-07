L’éclat de Raheem Sterling a été la clé du succès de l’Angleterre à l’Euro 2020, déclare Jamie Carragher | Actualités footballistiques

L’ancien défenseur anglais Jamie Carragher pense que Raheem Sterling est le principal candidat pour être joueur de l’Euro 2020 après la performance exaltante de l’attaquant lors de la victoire en demi-finale contre le Danemark.

Après avoir marqué trois fois lors des quatre premiers matchs de l’Angleterre, Sterling a joué un rôle déterminant dans la défaite 4-0 contre l’Ukraine en quart de finale le week-end dernier et a causé des problèmes de défense au Danemark toute la nuit à Wembley mercredi, alors que l’Angleterre s’imposait 2-1 après prolongation. .

Cette victoire a permis à l’Angleterre de se qualifier pour sa première finale majeure depuis 55 ans et elle affrontera l’Italie à Wembley dimanche soir.

Lorsqu’on lui a demandé qui l’avait le plus impressionné en demi-finale à Wembley, Carragher a déclaré Sky Sports Nouvelles: « Raheem Sterling.

« Je l’ai dit après les matchs de groupe, je pense que Raheem Sterling est de loin le meilleur joueur anglais.

« Il y avait beaucoup de discussions avant la compétition que sa position dans l’équipe était à gagner, ce que je ne pouvais pas comprendre car il a été exceptionnel pendant [manager] Gareth Southgate depuis la Coupe du monde, sur une période de deux ou trois ans.

















0:35



Le capitaine anglais Harry Kane revient sur la victoire acharnée en demi-finale contre le Danemark, mais insiste sur le fait que le travail n’est pas encore terminé alors qu’ils se préparent à affronter l’Italie dimanche



« Et surtout la façon dont Harry Kane joue, s’enfonce plus profondément dans le ballon et essaie de monter sur le ballon, vous devez avoir des gens qui courent derrière et ont le rythme derrière.

« Je pense qu’avant le début de ce tournoi, les deux premiers noms sur la feuille d’équipe si tout le monde était en forme seraient Harry Kane et Harry Maguire – mais maintenant, ce doit être Raheem Sterling qui rejoint ces deux-là.

« Normalement, le joueur du tournoi vient de la nation qui a remporté le tournoi, mais pas tout le temps.

Image:

L’Angleterre célèbre la réservation de sa place pour la finale de l’Euro 2020 face à l’Italie



« L’Italie aura quelques cris, l’arrière gauche [Leonardo Spinazzola] qui ne va malheureusement pas jouer la finale [due to injury] et (Fédérico) Chiesa est venue et a fait un excellent travail. Les deux défenseurs centraux aussi.

« Il n’y a pas que Raheem Sterling dans l’équipe d’Angleterre – je pense que Harry Maguire a eu une énorme influence depuis son retour, Harry Kane revient maintenant à ce que nous attendons de lui en termes de buts et de performances.

« Mais je pense que Raheem Sterling, en ce moment, a à perdre, dirons-nous. »

















0:56



Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate évalue la menace que l’Italie représentera pour son équipe dimanche lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley après avoir battu le Danemark en demi-finale



La prédiction finale de Carra au début de l’Euro 2020

« Je pense que ce sera un match très serré. Je pense que cela pourrait aller aux tirs au but et que l’Angleterre en sortirait victorieuse.

« Nous avons beaucoup travaillé sur les tirs au but, alors ne gâchons pas ça !

« Je ne pense pas qu’il y aura trop de buts dans le match. L’Italie est très forte défensivement, tout comme l’Angleterre.

« Je pense que ce sera 1-1 et ensuite les tirs au but.

« Je pense que c’est la bonne finale. Je pense qu’ils ont été les deux équipes les plus impressionnantes de cette compétition – et le vainqueur remporte tout dimanche. »

















0:47



Jamie Carragher dit que Raheem Sterling a été le meilleur joueur anglais à l’Euro 2020 « de loin »



Neville : Il est temps de donner une pause à Saka

Gary Neville a déclaré que Gareth Southgate avait eu raison de lancer Bukayo Saka lors de la défaite en demi-finale contre le Danemark – mais pense que l’attaquant d’Arsenal pourrait être abandonné sur le banc pour la finale de dimanche contre l’Italie.

Saka a obtenu le feu vert pour commencer mercredi – après avoir impressionné plus tôt dans le tournoi – et a justifié sa sélection en fournissant le centre que Simon Kjaer a transformé en son propre filet pour l’égalisation de l’Angleterre.

Mais Saka n’aura pas 20 ans avant septembre et Neville pense que le jeune excitant peut être mieux utilisé hors du banc contre les Italiens.

Image:

Gary Neville pense que Bukayo Saka d’Arsenal pourrait être utilisé hors du banc en finale



« J’ai accepté de l’amener [Saka] de retour hier soir parce que je sentais qu’il avait été le plus vif des joueurs larges, avec Raheem Sterling », a déclaré Neville.

« Je ne suis pas sûr qu’il commencera dimanche. Je pense que cela pourrait être trop pour lui.

« Ce qu’il a fait hier soir, le montant qu’il a donné dans ce tournoi, je pense juste que nous verrons quelqu’un d’autre.

« Je regarde (Giorgio) Chiellini et (Leonardo) Bonucci, et je pense, qui n’aimeraient-ils pas avoir dans ces larges zones, faire ces courses intérieures ?

















1:52



Jamie Redknapp a exhorté l’Angleterre à tenter de mettre le milieu de terrain italien Jorginho sous pression en le pressant lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche



« Et je pense en fait que cela pourrait être un jeu pour (Marcus) Rashford ou (Jadon) Sancho d’accompagner Sterling dans ces positions larges.

« Je pense que ces positions larges doivent être des joueurs rapides, qui se font en course, donc je ne pense pas que nous verrons Saka dimanche.

« Je pense que c’est peut-être un match de trop pour lui.

« J’étais là-bas à l’Euro 1996 à 21 ans et j’étais absolument épuisé en traversant le tournoi.

« Je pense juste que, dimanche, il peut être un sous-marin pratique à avoir et il [Southgate] peut faire venir d’autres joueurs, qui n’ont pas joué mercredi soir. »

Image:

La décision d’accorder à l’Angleterre un penalty en prolongation de la demi-finale pour une faute sur Raheem Sterling a suscité quelques critiques



« Jamais une pénalité en un million d’années »

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, a été très critique à l’égard de la décision d’accorder un penalty à l’Angleterre pour une faute sur Raheem Sterling dans la première mi-temps des prolongations.

Neville convient que c’était une décision difficile mais pense que l’Angleterre aurait quand même remporté le match.

« Jamais une pénalité en un million d’années », a déclaré Neville.

« Je pense toujours, quels seraient les gros titres, comment nous sentirions-nous ce matin, si nous étions à l’autre bout de ce penalty ?

« Nous serions absolument dévastés.

















0:59



Jamie Redknapp dit que l’attaquant anglais Raheem Sterling a « élevé son jeu à un autre niveau » lors de l’Euro 2020



« Mais je pense sincèrement que cette équipe aurait réussi sans ce penalty. Je pense qu’elle aurait fait quelque chose de différent et aurait marqué ce but.

« Lorsque (Kasper) Dolberg et (Mikkel) Damsgaard sont partis pour le Danemark, le jeu a complètement changé et ils ont perdu leurs jambes.

« Je pense que le but serait venu.

« Ce n’était jamais un penalty, c’était vraiment doux, mais je suis content que nous l’ayons obtenu! »

Podcast: C’est presque à la maison… Comment la «nouvelle Angleterre» pourrait aller jusqu’au bout

Buvez-le dans… L’Angleterre participe à une finale d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 1966 après sa victoire en prolongation contre le Danemark à Wembley en demi-finale de l’Euro 2020.

Kate Burlaga est rejointe par Rob Dorsett, Pete Smith et Nick Wright pour discuter d’une soirée historique et pour savoir si cette équipe de la «nouvelle Angleterre» peut aller jusqu’au bout contre l’Italie dimanche.

Écoutez et abonnez-vous sur votre fournisseur de podcast

Southgate savoure une soirée spéciale à Wembley

Gareth Southgate a savouré de partager une soirée historique pour le football anglais avec la nation alors que l’Angleterre a vaincu le Danemark pour atteindre la finale de l’Euro 2020 – leur première finale internationale depuis 1966.

Le capitaine Harry Kane a mis fin aux 55 ans d’attente de l’Angleterre pour une finale masculine majeure avec un spectaculaire vainqueur en prolongation, convertissant le rebond après que le gardien danois Kasper Schmeichel ait sauvé son penalty controversé.

















1:09



Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que son équipe avait trouvé différentes façons de gagner après avoir battu le Danemark 2-1 en demi-finale de l’Euro 2020



Trois ans après le chagrin d’amour en demi-finale de la Coupe du monde 2018 à Moscou et 25 ans après son tristement célèbre penalty manqué lors de la défaite en tirs de barrage contre l’Allemagne à l’Euro 96, c’était la rédemption pour Southgate et ses joueurs, car plus de 60 000 fans ont généré une atmosphère endiablée rarement vue au nouveau Wembley.

« Je suis tellement fier des joueurs », a déclaré Southgate. « C’est une occasion incroyable d’en faire partie, les fans ont été incroyables toute la nuit.

« Pour notre pays… Je n’ai jamais entendu le nouveau Wembley comme ça, jamais. Pouvoir partager ça avec tout le monde est très spécial. »

Le patron du Danemark, Hjulmand, « amer » après un penalty

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, admet qu’il est amer après que l’Angleterre ait mis fin au rêve de son équipe combattante pour l’Euro 2020.

Le vainqueur des prolongations de Harry Kane a coulé les Danois et a permis à l’Angleterre de s’imposer 2-1 en demi-finale à Wembley.

Kane a marqué après que l’Angleterre ait reçu un penalty de l’arbitre Danny Makkelie lorsque Raheem Sterling est tombé sous le défi de Joakim Maehle.

















0:33



Le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, dit qu’il ne peut s’empêcher de se sentir « amer » face à la décision d’accorder à l’Angleterre un penalty controversé lors de la défaite de son équipe en demi-finale de l’Euro 2020



Hjulmand était mécontent qu’il y ait eu une deuxième balle sur le terrain au moment de la faute, mais a également insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un penalty.

Il a déclaré: « C’était un penalty qui n’aurait pas dû être un penalty. C’est quelque chose qui m’agace en ce moment. Nous sommes très déçus.

« C’est amer, mais nous devons digérer cela avant de pouvoir discuter de ces sentiments. C’est une façon amère de quitter le tournoi. »