L’éclairage des arbres met en lumière le marché d’hiver de la Downtown Kelowna Association

L’Association du centre-ville de Kelowna (DKA) lance la saison des fêtes avec son marché annuel de rue d’hiver et Light Up.

Des artisans, des vendeurs et des activités familiales gratuites se trouvent le long de la rue Water au parc Stuart de 11 h à 18 h le samedi 3 décembre.

La scène principale de Stuart Park proposera des spectacles et de la musique tout au long de la journée. Le Père Noël fera une apparition spéciale et sera disponible pour des photos à la tente FortisBC Santa HQ. Tous les rendez-vous photo pré-réservés sont complets, mais les rendez-vous sans rendez-vous sont les bienvenus.

D’autres activités seront organisées sur place par le Centre des sciences d’Okanagan et Parlons sciences, tandis que des lanternes pour Light Up peuvent être fabriquées juste en bas de la rue à la Kelowna Art Gallery. Le patinage sera disponible à la patinoire du parc Stuart, si le temps le permet.

L’illumination annuelle du sapin de Noël aura lieu à 16h45

La rue Water sera fermée entre les ronds-points de l’avenue Doyle et Queensway de 6 h à 21 h pour accueillir l’événement.

Pour plus de détails, visitez le site Web de DKA.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

NoëlKelownaHiver