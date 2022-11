“L’éclairage au gaz” est le mot de l’année de Merriam-Webster pour 2022

“L’éclairage au gaz” – un comportement manipulant l’esprit, grossièrement trompeur, carrément trompeur – est le mot de l’année de Merriam-Webster.

Les recherches du mot sur merriam-webster.com ont augmenté de 1 740 % en 2022 par rapport à l’année précédente. Mais quelque chose d’autre s’est passé. Il n’y a pas eu un seul événement qui a suscité des pics significatifs de curiosité, comme cela va généralement de pair avec le mot choisi de l’année.

L’éclairage au gaz était omniprésent.

“C’est un mot qui a augmenté si rapidement dans la langue anglaise, et surtout au cours des quatre dernières années, qu’il a été une surprise pour moi et pour beaucoup d’entre nous”, a déclaré Peter Sokolowski, rédacteur en chef de Merriam-Webster, dans une interview exclusive avec l’Associated Press avant le dévoilement de lundi.

“C’était un mot fréquemment recherché chaque jour de l’année”, a-t-il déclaré.

Il y avait les deepfakes et le dark web. Il y avait des états profonds et de fausses nouvelles. Et il y avait beaucoup de trolling.

La principale définition de Merriam-Webster pour l’éclairage au gaz est la manipulation psychologique d’une personne, généralement sur une longue période de temps, qui “amène la victime à remettre en question la validité de ses propres pensées, sa perception de la réalité ou ses souvenirs et conduit généralement à la confusion, à la perte de confiance et d’estime de soi, l’incertitude quant à sa stabilité émotionnelle ou mentale et une dépendance à l’égard de l’agresseur.

Plus largement, le dictionnaire définit ainsi le mot : “L’acte ou la pratique consistant à tromper quelqu’un de manière grossière, en particulier pour son propre avantage.”

L’éclairage au gaz est un outil odieux fréquemment utilisé par les agresseurs dans les relations – et par les politiciens et autres personnalités de l’actualité. Cela peut se produire entre partenaires amoureux, au sein d’une unité familiale élargie et entre amis. Il peut s’agir d’une tactique d’entreprise ou d’un moyen d’induire le public en erreur. Il y a aussi le « gaslighting médical », lorsqu’un professionnel de la santé rejette les symptômes ou la maladie d’un patient comme étant « tout dans votre tête ».

Malgré son importance relativement récente – y compris « Gaslighter », l’album 2020 de The Chicks avec le single titulaire furieusement en colère – le mot a pris vie il y a plus de 80 ans avec « Gas Light », une pièce de 1938 de Patrick Hamilton.

Il a donné naissance à deux adaptations cinématographiques dans les années 1940. L’un, “Gaslight” de George Cukor en 1944, mettait en vedette Ingrid Bergman dans le rôle de Paula Alquist et Charles Boyer dans le rôle de Gregory Anton. Les deux se marient après une romance éclair et Gregory s’avère être un champion de l’allume-gaz. Entre autres exemples, il insiste sur le fait que ses plaintes concernant la gradation constante des lampes à gaz de leur maison de ville à Londres sont le fruit de son esprit troublé. Ce n’était pas le cas.

La mort d’Angela Lansbury en octobre a suscité un certain intérêt pour les recherches du mot, a déclaré Sokolowski. Elle a joué Nancy Oliver, une jeune femme de chambre engagée par Gregory à qui on a dit de ne pas déranger sa femme « nerveuse ».

Le terme gaslighting a ensuite été utilisé par les praticiens de la santé mentale pour décrire cliniquement une forme de contrôle coercitif prolongé dans les relations abusives.

“Il y a cette implication d’une tromperie intentionnelle”, a déclaré Sokolowski. « Et une fois que l’on est conscient de cette tromperie, ce n’est pas juste un simple mensonge, comme dans, vous savez, je n’ai pas mangé les cookies dans la boîte à biscuits. C’est quelque chose qui a une qualité un peu plus sournoise. Il a peut-être une idée de stratégie ou un plan à long terme.

Merriam-Webster, qui enregistre 100 millions de pages vues par mois sur son site, choisit son mot de l’année en se basant uniquement sur les données. Sokolowski et son équipe éliminent les mots à feuilles persistantes les plus souvent recherchés pour évaluer quel mot a reçu une augmentation significative au cours de l’année précédente.

Ils ne découpent pas en dés pourquoi les gens recherchent des mots, ce qui peut aller de la vérification rapide de l’orthographe et de la définition à une sorte de tentative d’inspiration ou de motivation. Certaines des foules qui ont recherché le «gaslighting» cette année auraient peut-être voulu savoir, simplement, s’il s’agissait d’un ou deux mots, ou s’il s’agissait d’un trait d’union.

“L’éclairage au gaz”, a déclaré Sokolowski, a passé toute l’année 2022 dans les 50 premiers mots recherchés sur merriam-webster.com pour obtenir le statut de meilleur mot de chien de l’année. Le choix de l’année dernière était “vaccin”. Le Top 10 de cette année est complété par :

— “Oligarque”, poussé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

– “Omicron”, la variante persistante du COVID-19 et la 15e lettre de l’alphabet grec.

— « Codifier », comme transformer le droit à l’avortement en loi fédérale.

— « Reine consort », sous le nouveau nom de Camilla, l’épouse du roi Charles.

– “Raid”, comme dans la recherche de la maison de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump.

– “Sentient”, avec des recherches effectuées par Google mettant en conserve l’ingénieur qui affirmait qu’un système d’IA inédit était devenu sensible.

— “Annulez la culture”, j’en ai assez dit.

— « LGBTQIA », pour lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer ou en questionnement, intersexué et asexuel, aromantique ou agenre.

– “Loamy”, que de nombreux utilisateurs de Wordle ont essayé en août, même si le bon mot ce jour-là était “clown”.

—Leanne Italie, Associated Press