“L’éclairage au gaz” devient le mot de l’année de Merriam-Webster avec une augmentation de 1 740 % des recherches en 2022

“Gaslighting” est devenu le mot de l’année 2022 pour la maison d’édition américaine Merriam-Webster. C’est le plus ancien éditeur de dictionnaires aux États-Unis qui publie également des ouvrages de référence ainsi que des dictionnaires. Chaque année, une liste de dix mots est publiée par la société d’édition de dictionnaires qui présente dix mots de l’année de la langue anglaise.

Selon Merriam-Webster, « l’éclairage au gaz » signifie « la manipulation psychologique d’une personne, généralement sur une longue période de temps, qui amène la victime à remettre en question la validité de ses propres pensées, sa perception de la réalité ou ses souvenirs et conduit généralement à la confusion, à la perte de la confiance et l’estime de soi, l’incertitude quant à sa stabilité émotionnelle ou mentale et une dépendance à l’égard de l’agresseur. En termes plus simples, l’éclairage au gaz est l’acte ou la pratique consistant à tromper grossièrement quelqu’un pour son propre avantage.

L’année 2022 a vu une augmentation de 1 740 % de la recherche du terme « éclairage au gaz », ce qui montre à quel point les gens étaient très intéressés à connaître la véritable signification du mot. Apparemment, le mot est né après le titre d’une pièce de 1938 intitulée “Gas Light” de Patrick Hamilton, et le film basé sur le même est entré en scène. L’intrigue impliquait un homme qui tentait de faire croire à sa femme qu’elle devenait folle. . Ses actions mystérieuses dans le grenier ont fait baisser les lumières de la maison, après quoi il a insisté auprès de sa femme sur le fait que les lumières ne s’éteignaient pas et qu’elle devait cesser de se fier à ses propres perceptions. à une sorte de tromperie comme celle du film.

Ainsi, ces derniers temps, l’éclairage au gaz s’applique à la fois aux contextes personnels et politiques qui dépeint les mensonges qui font partie d’un plan beaucoup plus large. Pendant ce temps, les autres recherches les plus fréquentes en 2022 étaient « oligarque », « omicron », « codifier », etc.

Alors que “gaslighting” est devenu le mot de Merriam-Webster en 2022, voulez-vous connaître les mots avec les recherches les plus élevées au cours des dix dernières années sur le site d’édition américain ? Faites défiler vers le bas et jetez un œil à la liste ci-dessous !

Les paroles de Merriam-Webster des 10 dernières années

2021 : Vaccin

2020 : Pandémie

2019 : Ils

2018 : Justice

2017 : Féminisme

2016 : Surréaliste

2015 : -isme (suffixe)

2014 : Culture

2013 : La science

2012 : Socialisme, capitalisme

2011 : Pragmatique

