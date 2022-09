L’échouage massif de baleines en Tasmanie déclenche une opération de sauvetage à Ocean Beach

Les sauveteurs qui ont répondu à un échouage massif de baleines mortelles sur la côte ouest de la Tasmanie ont déclaré jeudi avoir relâché 32 globicéphales dans les eaux profondes, tandis que trois restent bloqués mais hors de portée dans un endroit éloigné de l’État insulaire australien. Environ 200 des animaux sont morts jusqu’à présent cette semaine après l’échouage a été signalé pour la première fois Mercredi et des experts de la faune marine se sont précipités vers le port de Macquarie avec la police de Tasmanie et des employés du service des parcs et de la faune. Le port est dangereusement peu profond et son entrée est connue sous le nom de “Hell’s Gates”.

La tragédie de cette semaine coïncide avec l’anniversaire du plus grand échouage massif jamais enregistré en Australie, lorsque plus de 350 globicéphales sont morts en septembre 2020.

La cause du dernier échouage est inconnue et des tests sont en cours sur les carcasses, ont indiqué des responsables.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de Tasmanie a déclaré jeudi dans un communiqué que les baleines survivantes avaient été relâchées dans les eaux profondes par des équipes qui travaillaient 24 heures sur 24 pour sauver les mammifères, considérés comme une espèce protégée.

Les responsables ont déclaré que de nombreuses baleines n’avaient pas survécu après s’être retrouvées coincées dans la région éloignée, y compris sur Ocean Beach – la plus longue de Tasmanie, s’étendant sur 25 miles au nord de Hell’s Gates.

Le contrôleur des incidents, Brendon Clark, a déclaré que le sauvetage nécessitait un “effort massif”, y compris de la part du personnel et des volontaires qui ont lutté contre “les conditions difficiles de la côte ouest”.

Des experts ont déplacé les baleines échouées du sable à l’aide d’équipements spécialisés qui leur ont été prêtés par des entreprises locales. Les mammifères sont maintenus humides avec des draps, des serviettes et des seaux d’eau et ramenés dans l’eau à l’aide d’élingues, de bateaux et d’autres véhicules.

Le sable mou sur Ocean Beach près de Strahan “a rendu difficile l’accès à certaines zones et la manœuvre des véhicules et de l’équipement”, a déclaré Clark.

Jeudi soir, heure locale, trois baleines sont toujours en vie sur la plage – bien que les équipes de secours n’aient pas pu les atteindre, citant “l’emplacement et les conditions de marée difficiles”.

Les responsables ont déclaré que l’équipe de sauvetage tenterait à nouveau d’atteindre les animaux vendredi matin.

“L’aide des entreprises aquacoles locales avec des navires et un chariot télescopique pour aider à soulever les baleines a été inestimable dans le succès d’aujourd’hui, et nous remercions tout le monde pour leurs efforts”, a déclaré Clark, remerciant également la communauté de Strahan d’avoir observé à distance et de ne pas gêner le chemin. des sauveteurs. Le West Coast Council a rappelé au public que c’est une infraction d’interférer avec une carcasse de baleine.

“Au cours des prochains jours, l’équipe se concentrera sur les opérations d’enlèvement et d’élimination d’environ 200 baleines décédées”, a déclaré le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, ajoutant que le moment serait déterminé par la météo.

Clark a déclaré que l’élimination d’un si grand nombre de carcasses prendrait beaucoup de temps, mais n’a pas fourni de détails.

Lors d’un autre échouage lundi, 14 cachalots ont été retrouvés échoués sur l’île King, entre la Tasmanie et le continent australien.

Sur terre, la chaleur montante de l’Australie est “apocalyptique”. Dans l’océan, c’est pire.

Les experts avertissent depuis longtemps que le changement climatique perturbe les écosystèmes océaniques, présentant aux espèces marines une myriade de défis.

“Les modèles de distribution de nombreuses espèces marines changent en raison de ces conditions océanographiques changeantes”, note NOAA Fisheries, une agence gouvernementale américaine, dans un article qui examine la menace d’un réchauffement climatique sur les plus grandes espèces de l’océan. “Les baleines sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique car ces effets peuvent être amplifiés vers le haut du réseau trophique.”

Alors que les cachalots sont souvent aperçus en Tasmanie, Olaf Meynecke, un scientifique marin de l’Université Griffith, a déclaré à l’Associated Press qu’il était inhabituel pour l’espèce de s’échouer sur le rivage.

Le réchauffement des températures pourrait modifier les courants océaniques et déplacer les sources de nourriture traditionnelles de la baleine, a déclaré Meynecke, des facteurs qui nuisent à la qualité de vie du mammifère.

“Ils iront dans différentes régions et chercheront différentes sources de nourriture”, a-t-il déclaré. “Quand ils font cela, ils ne sont pas dans la meilleure condition physique car ils pourraient être affamés, ce qui peut les amener à prendre plus de risques et peut-être à se rapprocher du rivage.”

En septembre 2020, près de 500 globicéphales se sont échoués dans le port de Macquarie. Plus de 350 des animaux sont morts malgré les efforts des sauveteurs.

Des experts ont déclaré au Washington Post à l’époque que les liens sociaux des globicéphales constituaient un défi lors de telles missions de sauvetage, car les animaux communiquaient constamment entre eux, ce qui signifie que certains qui reviennent dans les eaux profondes font demi-tour pour rejoindre le groupe échoué, qui émet des appels de détresse.

380 globicéphales meurent dans l’un des pires échouages ​​massifs de l’histoire de l’Australie

“Même lorsque vous réussissez à amener certains animaux dans des eaux plus profondes, il n’est pas rare qu’ils fassent demi-tour et reviennent directement”, a déclaré Karen Stockin, professeure et spécialiste des mammifères marins.