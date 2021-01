Les chercheurs ont découvert qu’une alternative sans scalpel à la chirurgie cérébrale a le potentiel de bénéficier aux personnes atteintes de symptômes de la maladie de Parkinson qui sont beaucoup plus graves d’un côté du corps.

Selon l’équipe, des tests supplémentaires sont nécessaires, mais l’approche, qui utilise une technologie appelée ultrasons focalisés, pourrait offrir une nouvelle option aux patients dont les symptômes sont mal contrôlés par les médicaments et à ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas subir une chirurgie cérébrale traditionnelle.

« Cette petite région du cerveau, le noyau subthalamique, a eu un effet très fort et puissant sur les symptômes parkinsoniens lorsque nous l’avons ciblée avec une énergie ultrasonore précise et focalisée », a déclaré le chercheur Jeff Elias de l’Université de Virginie aux États-Unis.

L’échographie focalisée offre une alternative minimalement invasive aux approches chirurgicales traditionnelles, selon un article publié dans la revue New England Journal of Medicine.

La technologie concentre les ondes sonores à l’intérieur du corps, tout comme une loupe focalise la lumière. Cela permet aux médecins d’interrompre les circuits cérébraux défectueux ou de détruire les tissus indésirables. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) permet aux médecins de surveiller la procédure en temps réel et de procéder aux ajustements nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats pour les patients.

Pour déterminer si la technologie pouvait bénéficier aux patients présentant des symptômes de Parkinson «asymétriques», l’équipe a évalué 40 volontaires dans une étude randomisée en double aveugle.

Vingt-sept participants à l’étude ont reçu un traitement par ultrasons focalisés, tandis que 13 autres ont reçu un traitement simulé, afin que les chercheurs puissent comparer les résultats entre la procédure réelle et le placebo. L’âge moyen des participants à l’étude était de 57 ans.

Les symptômes des volontaires avant et après la procédure ont été évalués sur une échelle de 1 à 44. Ceux qui ont reçu la procédure d’échographie focalisée ont vu une amélioration de 10 points, tandis que ceux qui ont reçu le traitement simulé ont vu une différence de moins de deux points.

L’étude a également examiné la sécurité de la procédure. Les effets secondaires comprenaient des mouvements indésirables, une faiblesse musculaire, des troubles de la parole et des difficultés à marcher. Dans la plupart des cas, ces effets étaient temporaires, mais certains effets ont persisté chez six patients un an plus tard.

« La clé pour l’adoption finale de cette nouvelle procédure sera de nouveaux perfectionnements de la technologie pour garantir la fiabilité et la sécurité », a déclaré Elias.