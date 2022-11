L’Echo Show 5 n’est presque jamais sur ce bien d’une vente

Écrans intelligents sont de plus en plus populaires, car ces appareils polyvalents offrent une gamme de fonctionnalités telles que la diffusion de vidéos et de musique, la vérification de la météo, le réglage d’alarmes et l’affichage de photos. Si vous recherchez un écran intelligent, ne cherchez pas plus loin car Les offres du Black Friday d’Amazon comprend son Echo Show 5 de deuxième génération pour seulement 35 $ – il déjà.

Appareils Alexa offre une compatibilité avec une multitude de produits, et l’Echo Show 5 de deuxième génération n’est pas différent. Il est sorti en 2021 et dispose d’un écran de 5,5 pouces. Cette taille peut être un peu petite pour diffuser de longs films ou tirer une recette pendant que vous êtes dans la cuisine, mais c’est un excellent ajout à une table de chevet ou à une table de chevet. C’est une énorme mise à niveau par rapport aux réveils traditionnels, car vous pouvez consulter la météo et les actualités, afficher votre calendrier et définir des rappels, l’utiliser comme un cadre photo intelligent et bien plus encore.

Parce que cet appareil est équipé d’un appareil photo de 2 mégapixels, vous pouvez passer des appels vidéo, mais la qualité n’est pas excellente, il vaut donc la peine de choisir un appareil avec un meilleur appareil photo, si tel est votre objectif. Si vous avez besoin d’un écran plus grand, consultez d’autres appareils Echo Show, qui varient en tailles jusqu’au Spectacle d’écho 15. Mais en ce qui concerne l’accès à Alexa et la diffusion de musique, c’est une excellente option. Le haut-parleur large bande de 1,6 pouce est essentiellement le même que celui que vous trouverez dans le Echo Dot de quatrième génération haut-parleur intelligent, donc la qualité sonore est bonne, en plus vous obtenez un écran. À 40 $, c’est une bonne affaire.