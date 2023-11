L’échidné nommé d’après Attenborough est redécouvert : NPR

basculer la légende Expédition Cyclope

Expédition Cyclope

Lorsqu’un mammifère pondeur épineux et au museau s’est posé dans le cadre d’un appareil photo niché dans une forêt tropicale indonésienne isolée, les chercheurs ont découvert qu’une ancienne espèce d’échidné que l’on croyait éteinte était toujours en vie.

La redécouverte de l’échidné à long bec d’Attenborough, nommé en l’honneur du naturaliste et cinéaste britannique David Attenborough, a eu lieu l’été dernier lors d’une expédition menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford dans les montagnes escarpées des Cyclopes de Papouasie-Nouvelle-Guinée – le seul endroit où l’espèce est connue. ont vécu.

L’équipe a passé un mois à rechercher l’animal et a installé 80 caméras sur le terrain pour couvrir davantage de terrain. Ce n’est que le dernier jour de l’expédition que l’une des caméras a capté la première preuve depuis plus de 60 ans de l’existence de l’animal.

“Cela s’est joué jusqu’au tout dernier moment”, a déclaré James Kempton, un biologiste de l’Université d’Oxford qui a dirigé l’expédition. “Ce sont les toutes dernières images de la dernière caméra que nous avons collectées, le dernier jour de la dernière ascension de l’expédition. Au début, c’était un soulagement intense parce que nous avons déployé tant d’efforts, puis de l’euphorie.”

Kristofer Helgen, directeur de l’Australian Museum Research Institute, a confirmé plus tard l’identification de l’espèce.

Cette découverte est essentielle à la préservation d’une histoire évolutive distincte, a déclaré Kempton. L’échidné à long bec d’Attenborough est l’une des cinq espèces vivantes de monotrèmes, un groupe de mammifères pondeurs, qui comprend l’ornithorynque. Le groupe a évolué indépendamment des autres mammifères lorsqu’ils se sont détachés du reste de « l’arbre de vie » des mammifères il y a plus de 200 millions d’années, a noté Kempton.

“C’est très important parce que c’est un autre gardien de cette histoire évolutive unique et fragile, qui, si elle devait être perdue, serait une tragédie absolue”, a-t-il déclaré.

Kempton espère que cette découverte contribuera à plaider en faveur de la conservation de l’espèce et de son habitat indonésien. L’échidné est classé comme en danger critique d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, mais ce n’est pas une espèce protégée par la loi indonésienne.

Au cours de l’expédition, qui s’est déroulée en juin et juillet, les chercheurs ont également découvert des dizaines de nouveaux insectes, deux nouvelles espèces de grenouilles et un nouveau genre de crevette vivant sur terre, selon un récent communiqué de presse. L’équipe a également obtenu la première documentation médiatique depuis 2008 sur le miel de Mayr, un oiseau nommé d’après le biologiste évolutionniste Ernst Mayr.

Mais c’est l’échidné qui est devenu en quelque sorte un modèle pour les efforts de conservation de la région.

“Il représente un animal phare des montagnes des Cyclopes. Il symbolise l’extraordinaire biodiversité qui existe là-bas et pourquoi il est si important de protéger ces montagnes”, a déclaré Kempton. “Nous sommes actuellement à un moment critique pour nous assurer que ces forêts ne soient pas abattues et que nous ne soyons pas confrontés à des situations terribles comme celles que nous connaissons en Amazonie et au Congo.”

L’échidné d’Attenborough, qui ne ressemble bien sûr en rien à son homonyme, a “les épines d’un hérisson, le museau d’un fourmilier et les pattes d’une taupe”, a expliqué le biologiste.

Kempton, qui a été en contact avec Attenborough, a déclaré que le cinéaste “est ravi” de cette découverte.

Il s’agit de la première preuve scientifique de l’existence de l’espèce depuis 1961, lorsqu’un botaniste néerlandais a collecté l’échidné. Ce spécimen est maintenant conservé au Musée néerlandais d’histoire naturelle sous forme de taxidermie.

“Quand cela a été découvert, les gens se sont dit : eh bien, peut-être qu’il est déjà éteint parce que c’est le seul”, a déclaré Pepijn Kamminga, responsable de la collection du musée. a déclaré à BBC News. “Donc ça [the rediscovery] est une nouvelle incroyable.”

Des années plus tard, les chercheurs étaient convaincus que l’échidné vivait toujours dans les montagnes des Cyclopes après qu’une expédition l’année dernière ait découvert des « pointes de nez » caractéristiques, des trous laissés dans le sol par un échidné en quête de nourriture.