L’échevin sortant du quartier St. Charles 3 reçoit la clé de la ville alors que son successeur est nommé – Shaw Local

Le maire de St. Charles, Lora Vitek, a nommé Robert Gehm au poste d’échevin du quartier 3 et a honoré l’échevin sortant Todd Bancroft avec une clé de la ville lors de la réunion du conseil municipal lundi soir.

Gehm remplace Bancroft, qui ne s’est pas présenté à la réélection mais a conservé son siège après les élections du 4 avril après que le candidat sans opposition du quartier 3, John Edward Frank, se soit retiré de la course.

Comme aucun conseiller municipal du quartier 3 n’a été élu, Vitak a annoncé lors d’une réunion du conseil municipal du 1er mai que la ville accepterait les candidatures et interrogerait les candidats en juin et que Bancroft conserverait son siège jusqu’à ce qu’un remplaçant soit choisi.

Gehm est un résident de St. Charles depuis 33 ans et a siégé à la Commission de contrôle des alcools au cours des 10 dernières années. Il est titulaire d’un diplôme en comptabilité de l’Université de Lewis et travaille comme directeur financier chez Ox Industries à Aurora.

Gehm servira le reste du mandat de Bancroft, se terminant le 30 avril 2025. Gehm n’a pas pu assister à la réunion et sera assermenté à l’hôtel de ville le 26 juin.

Lors de la dernière réunion de Bancroft, l’ancien maire Ray Rogina a prononcé un discours honorant le travail accompli par Bancroft au cours de ses 10 années en tant qu’échevin du quartier 3.

Rogina était l’enseignante de Bancroft à l’école secondaire St. Charles dans les années 1980 et en 2013, Bancroft a été élue pour occuper le siège de Rogina lorsqu’il est devenu maire. Rogina a déclaré que Bancroft était en tête de sa liste d’étudiants qui l’ont rendu fier.

« Ici, c’est St. Charles, nous avons tous été bénéficiaires d’un gars qui voulait redonner à la communauté qu’il aime », a déclaré Rogina.

L’échevin retraité de St. Charles, Todd Bancoft, a reçu la clé de la ville lors de sa dernière réunion du conseil municipal à l’hôtel de ville le 19 juin 2023. (de gauche à droite : l’ancien maire Ray Rogina, Bancroft et la mairesse Lora Vitek) (Photo fournie par la Ville de Saint-Charles)

Vitek a également dit quelques mots sur le dévouement dont Bancroft a fait preuve pendant son mandat au conseil et l’a remercié pour ses conseils avant de lui remettre une clé de la ville.

« Vous prenez vraiment des décisions et faites ce que vous faites là-haut parce que c’est la bonne chose pour les habitants de St. Charles – pas la bonne chose pour vous, c’est la bonne chose pour tout le monde », a déclaré Vitek. « J’adore ça et je pense que c’est un excellent exemple à donner aux nouveaux échevins et aux nouveaux commissaires. Merci pour tout. »

Bancroft a d’abord remercié sa femme, Michelle, pour son soutien au cours des 10 dernières années. Il a également remercié Rogina, Vitek et l’ancien conseiller municipal Dan Stellato comme étant des personnes importantes pour son mandat au conseil.

Bancroft a rendu hommage au personnel de la ville, affirmant que leur excellence le rend confiant pour prendre sa retraite, sachant que la ville est entre de bonnes mains.

«Ils sont incomparables. Vous nous faites tous si bien paraître », a déclaré Bancroft. « Nous sommes vraiment la ville la plus chanceuse du monde parce que vous vous souciez tous tellement, vous êtes si diligent, vous travaillez si dur et c’est juste un environnement fantastique que vous avez tous créé. »

Bancroft a conclu en remerciant ses collègues échevins en disant: « Ce fut une belle balade et j’adore cette ville. »