L’échevin du quartier 6 de DeKalb, Mike Verbic, organisera une réunion de quartier le 9 novembre – Shaw Local

DeKALB – Les résidents du quartier 6 de DeKalb auront l’occasion d’entendre leur conseiller municipal, Mike Verbic, et de répondre aux questions et préoccupations lors d’une réunion publique le 9 novembre.

Verbic accueillera la réunion de 18 h à 19 h 30 le mercredi 9 novembre au Joseph F. Glidden Homestead and Historical Center, 921 W. Lincoln Highway, DeKalb.

La réunion est gratuite et ouverte au public, selon un communiqué de presse de la ville.

Verbic prononcera un discours d’ouverture et discutera des questions relatives au sixième quartier ainsi que des projets à l’échelle de la ville et discutera des opportunités et des défis au sein de DeKalb.

L’équipe du Glidden Homestead se joindra également à la réunion pour une présentation de leurs initiatives et activités.

Un temps sera accordé aux citoyens pour commenter.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer par courrier électronique tout sujet de discussion à mike.verbic@cityofdekalb.com.