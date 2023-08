L’échevin de La Salle, Jim Bacidore, critique les demandes FOIA des résidents ; résident défend son droit – Shaw Local

L’échevin de La Salle, Jim Bacidore, a critiqué lundi le résident Jamie Hicks pour avoir déposé une demande de loi sur la liberté d’information dans la ville, remettant en question ce que Hicks avait l’intention de faire avec les informations.

Hicks a déclaré que Bacidore devait être réprimandé pour ses actions.

S’exprimant lors de la réunion du conseil municipal de lundi, Bacidore a déclaré avoir vu une pile de papiers sur le bureau du greffier adjoint Brent Bader et a appris que Hicks avait demandé des informations sur l’inspecteur en bâtiment Andy Bacidore.

Hicks a répondu lundi qu’il était juste de déposer une FOIA et qu’il partage les informations sur Facebook et YouTube pour éduquer les résidents.

La loi sur la liberté d’information est une loi fédérale qui exige la divulgation totale ou partielle d’informations ou de documents contrôlés par les organes directeurs sur demande. La fonction de base de la FOIA est de s’assurer que les citoyens ont accès aux informations gouvernementales, en tant que frein et contrepoids à la démocratie.

Lors de la réunion de lundi, Jim Bacidore a dit au maire Jeff Grove qu’il avait quelque chose à aborder. L’échevin a ensuite déclaré que Hicks avait déposé une FOIA pour « tout ce qu’Andy Bacidore a fait depuis le jour de sa naissance ». Les deux Bacidores ne sont pas directement liés.

Hicks a déclaré qu’il avait demandé deux mois d’informations concernant les e-mails de Bacidore, des informations sur l’incendie de Carus du 11 janvier, les permis et toute violation des ordonnances déposées par l’inspecteur en bâtiment.

« La raison en est que beaucoup de personnes ont été ciblées dans notre région et je suis curieux de savoir si (Andy Bacidore) vient de cibler notre région », a déclaré Hicks. « C’est un peu comme si personne ne se souciait de ce qui se passait ici et ça devenait frustrant… J’ai reçu un billet de 50 $ au milieu d’une sécheresse pour mon gazon. Mon herbe est morte. Il n’y a même pas d’herbe qui pousse.

Jim Bacidore a dit à Hicks qu’il pouvait demander tous les documents publics qu’il voulait, mais a demandé à quoi il les utilisait.

« Les gens demandent trois ans de paperasse », a déclaré Hicks, notant qu’il avait demandé deux mois. « La FOIA est mon droit en tant que citoyen et vous essayez de me dire… vous me demandez ce que j’en fais. C’est mon affaire.

L’échevin a déclaré que Hicks voulait « rester sous les feux de la rampe ». Hicks a déclaré qu’il voulait tenir le gouvernement de la ville responsable, alors que les deux ont commencé à élever la voix, ainsi que d’autres personnes présentes à la réunion qui ont fait des commentaires.

« Je veux montrer la vérité derrière ces bureaux », a déclaré Hicks.

Interrogé sur l’argument mardi, Jim Bacidore a déclaré que HIcks avait le droit de FOIA, mais qu’il devrait FOIA les éléments qu’il essaie de corriger, pas seulement « FOIAing pour être FOIAing ».

« Il doit trouver des défauts dans tout », a déclaré Jim Bacidore. «Nous ne pouvons pas l’empêcher de FOIA et je n’ai pas dit cela … Mais, vous devez avoir une raison pour FOIA. Il FOIAs tout et puis il s’assied là et dit que j’ai obtenu un FOIA à ce sujet. J’ai obtenu un FOIA à ce sujet.

Ce n’est pas la première fois que Bacidore se dispute avec Hicks pour son point de vue lors d’une réunion du conseil municipal. Lors d’une précédente réunion à la suite de l’incendie de Carus le 11 janvier, Bacidore a demandé pourquoi Hicks autoriserait sa fille à se déplacer de l’autre côté de la rue de l’usine Carus.

« Il me disait que je mettais mes enfants en danger », a déclaré Hicks mardi.

« Je viens de dire si la région est si mauvaise, pourquoi avez-vous laissé votre fille emménager? » Bacidore a déclaré mardi à propos de cette conversation. « Il dit ‘Je l’aime et je veux qu’elle soit proche.’ Mais j’ai dit que vous venez de dire que c’est un mauvais quartier. Si c’était un mauvais quartier, laisseriez-vous votre fille emménager dans un mauvais quartier ? »

Bader, qui est l’officier FOIA de La Salle, a déclaré que Hicks avait déposé plus de 50 FOIA depuis l’incendie de Carus en janvier. Il a dit qu’il avait parlé à Hicks après la réunion et pensait qu’ils pourraient communiquer un peu plus à l’avenir pour faciliter le processus pour le personnel. Hicks a également reconnu qu’il communiquerait avec Bader plus avant en ce qui concerne les demandes FOIA.

Une exemption existe pour qu’un organe directeur rejette les demandes jugées indûment contraignantes. Un organe directeur est tenu de répondre dans les cinq jours ouvrables suivant une demande. Une demande peut être considérée comme indûment contraignante s’il n’y a aucun moyen de restreindre la demande et si la charge qui incombe à l’organisme public de produire les informations l’emporte sur l’intérêt public dans les informations. La Salle n’a pas cité cette exemption, choisissant de répondre à la demande de Hicks. Un organe directeur peut également demander une prolongation du délai de réponse.

Hicks a déclaré qu’il pensait que la conversation sur ses FOIA aurait dû être traitée différemment de la façon dont Jim Bacidore l’avait abordée. S’il y avait un problème ou un problème, Hicks a déclaré que l’échevin aurait pu lui parler en privé.

« Je pense qu’il devrait être réprimandé », a déclaré Hicks. « Il déraille. Ce n’est pas la première fois qu’il me fait ça. C’est dur. Ça donne l’impression que la ville… c’est embarrassant pour la ville et les contribuables.

Jim Bacidore a déclaré rétrospectivement qu’il n’aurait pas abordé la situation parce que chaque fois qu’il voit Hicks en dehors du conseil, il lui «tourne le dos».

« On ne lui parle pas du tout », a déclaré l’échevin. « Et puis je suis sûr que si je lui parlais, je voudrais quelqu’un avec moi, parce qu’il changerait ce que j’ai dit ou quelqu’un me verrait lui parler et il dirait que je l’insulte ou l’appelant ainsi.

Hicks a déclaré que le maire avait le pouvoir d’empêcher Jim Bacidore de parler hors tour, mais il pense que le maire ne le fera pas.

« Cela devrait être résolu », a déclaré Hicks. « Parce que vous ne pouvez pas attaquer les droits civiques de quelqu’un. »

Grove n’a pas répondu aux commentaires à temps pour la publication. Lors de réunions précédentes, Grove a déclaré qu’il pensait que les réunions du conseil devraient être un forum ouvert, les comparant à une mairie.