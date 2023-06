L’échevin de La Salle demande que l’itinéraire des camions vers l’entrepôt de Carus LLC soit éliminé – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle envisage d’éliminer un itinéraire pour camions sur l’avenue Porter qui a permis aux camions de se rendre à l’entrepôt Apollo appartenant à Carus LLC.

L’entrepôt ne stocke plus de produits chimiques, a déclaré Carus LLC depuis début mars.

L’échevin Bob Thompson a déclaré que, puisque c’est le cas, il aimerait voir le conseil éliminer la route des camions, garantissant que Carus ne serait pas en mesure de stocker des matériaux dans le bâtiment nécessitant un transport par camion sans revenir au conseil pour approbation.

Le point sera examiné par le comité des rues et ruelles de la ville pour examen le lundi 26 juin. Le comité fera ensuite une recommandation au conseil municipal.

Carus a depuis déménagé ses opérations de stockage de produits chimiques de niveau 2 au centre commercial South Towne à Ottawa.

Lors de sa réunion publique du 10 mai au lycée La Salle-Pérou, Carus s’est engagé à ne plus stocker de produits chimiques à l’emplacement de l’entrepôt Apollo.

« Le bâtiment est actuellement utilisé pour stocker uniquement des équipements et des pièces de machines », a déclaré lundi Lyndsay Bliss, vice-présidente des ressources humaines chez Carus. « Comme pour tout entrepôt, des camions pourraient être nécessaires pour accéder au bâtiment et à son contenu. Cependant, Carus s’est engagé à travailler avec les dirigeants de la ville de La Salle pour répondre aux besoins logistiques liés au bâtiment et à son utilisation future.

Carus a déclaré qu’il tiendrait compte des commentaires des dirigeants de la ville et des membres de la communauté sur l’utilisation future de l’entrepôt.

Les échevins ont convenu qu’il était important de porter d’abord la question devant le comité des rues et ruelles, car les résidents et les entreprises, y compris Carus, dans un rayon de l’itinéraire désigné recevront un avis du changement proposé et seront invités à faire des commentaires lors de la réunion. .

Thompson a déclaré que l’itinéraire des camions avait été approuvé en 2010.

Jamie Hicks, un résident de Porter Avenue, a déclaré qu’il était mécontent que le conseil ait mis quatre semaines à agir lorsqu’il a déclaré que la ville avait une fois mis en place des panneaux de signalisation pour les camions sur le site pendant la nuit. Thompson a d’abord évoqué l’idée de supprimer la route des camions lors de la réunion du conseil du 30 mai.