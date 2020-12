L’échevin de la ville de Chicago, Tom Tunney, a été critiqué pour avoir discrètement gardé ses restaurants ouverts en tant que refuges secrets de Covid-19 pour ses clients réguliers, au mépris de l’interdiction du gouverneur de l’Illinois JB Pritzker de manger à l’intérieur.

Après avoir été exposé lundi dans un blog local appelé Second City Cop, Tunney a admis lors d’un entretien téléphonique au Chicago Sun-Times qu’il avait violé l’ordre du gouverneur en servant secrètement quelques-uns de ses clients réguliers. «Nous avons, à l’occasion, des dîners réguliers à l’arrière du restaurant,» il a dit. « Ce n’est pas ok. J’ai fait une erreur et je l’admets. Je n’aurais pas dû faire asseoir des clients réguliers dans mon restaurant. »

Tunney a raccroché lorsque le journaliste lui a demandé combien de clients il avait servis. Plus tard, il a publié une déclaration disant: «Sur une base sporadique, nous avons permis à un nombre très limité de nos convives réguliers de manger à l’intérieur du restaurant tout en respectant les règles de distanciation sociale et de port de masque. C’était une erreur de jugement et cela ne se reproduira plus.

La chaîne de restaurants suédois de Tunney, appelée Ann Sather, dispose de trois restaurants à Chicago. Second City Cop a décrit une visite dans l’un des restaurants. Tout comme dans un bar speakeasy de l’époque de la prohibition, les clients avertis entrent dans le restaurant et demandent s’ils peuvent être assis. Des chaises et des tables vides sont empilées dans la salle à manger principale. Mais les clients approuvés sont guidés vers un « Salle VIP » cela ne peut pas être vu de l’extérieur. Second City Cop a vu plus d’une douzaine de clients assis dans la salle.

Les restaurants de Chicago ont été interdits d’offrir un service intérieur depuis fin octobre – essentiellement une ordonnance de fermeture pour les établissements gastronomiques dans une ville où le temps est frais et venteux. L’arrêt est le deuxième depuis le début de la pandémie de Covid-19 et a été ordonné au milieu d’une flambée de nouveaux cas de virus. Même avant la dernière interdiction, l’Illinois Restaurant Association a averti que jusqu’à 85% des restaurants de l’État pourraient être fermés définitivement en raison des dommages causés par la pandémie.

Tunney devient juste le dernier d’une longue lignée d’agents publics qui ont été surpris en ne respectant pas les restrictions de Covid-19 imposées par les gouvernements locaux et étatiques à tout le monde. Le fait que sa violation des règles survienne au milieu d’une lutte pour la survie dans l’industrie de la restauration peut ajouter à la piqûre. Cela n’aide pas non plus qu’il ait été un obstacle majeur pour permettre aux camions de nourriture d’opérer dans la ville sans adopter de mesures pour « protéger » restaurants traditionnels.

« Un propriétaire de camion vient de m’envoyer un texto pour me dire qu’il est aveugle de rage à Tunney après avoir entendu parler de la violation des repas à l’intérieur ». a tweeté Ashok Selvam, rédacteur en chef de Eater Chicago. «Il écrit que Tunney a fait de la possession d’un camion de nourriture une entreprise inutile.

Un propriétaire de camion vient de m’envoyer un texto me disant qu’il est «aveugle de rage» à Tunney après avoir entendu parler de la violation des repas à l’intérieur, il écrit que Tunney «a fait de la possession d’un camion de nourriture une entreprise inutile" – Ashok Selvam (@Shokdiesel) 7 décembre 2020

Une autre journaliste locale, Martha Bayne, a souligné que lorsque tout le monde pense qu’il devrait être une exception aux règles, personne ne finit par adhérer aux ordres de Covid-19. «Partout dans le monde, tout le monde pense qu’ils sont l’exception, ce qui en fait la norme, ce qui signifie que nous sommes complètement f ** ked,» dit-elle. «Aussi, f ** k toi, Tom Tunney.»

Tout le monde, partout, pense être l’exception. Ce qui en fait la norme. Ce qui signifie que nous sommes complètement foutus. (aussi: va te faire foutre Tom Tunney) https://t.co/JEQXUKhcGU – pourquoi les canards (@marthabayne) 7 décembre 2020

Le militant progressiste Brian Burns a appelé les actions de Tunney «Un abus de pouvoir flagrant.» Un autre observateur a convenu: «Marre des politiciens et de leur double standard. Je me fiche de quel côté de l’allée. C’est embarrassant. Je ne peux pas suivre les règles, alors je suis exclu. «

C’est un abus de pouvoir si flagrant. Lors de sa toute première élection (il a été nommé au départ), il a promis de se dessaisir d’Ann Sathers s’il gagnait. Au lieu de cela, il co-bramder le Belmont el avec ses menus et tire BS comme ça. Nous méritons mieux. – Brian Burns (@BurnsUSA) 7 décembre 2020

Marre des politiciens et de leur double standard. Je me fiche de quel côté de l’allée c’est embarrassant. Vous ne pouvez pas suivre les règles, puis être rejeté. – Ahmed Salim (@ProfSneakers) 7 décembre 2020

Le département des affaires commerciales et de la protection des consommateurs de la ville enquêterait sur l’incident. Dans un vrai speakeasy, l’un des employés de Tunney a déclaré: «Quelqu’un nous a dénoncés.»

Ald. @TomTunney fait officiellement l’objet d’une enquête par @ChicagoBACP pour avoir permis aux convives de manger à l’intérieur chez Ann Sather, qu’il a appelé "une erreur de jugement." Mais il ne sera pas immédiatement cité ni condamné à une amende, ont déclaré des responsables de Chicago. – Heather Cherone (@HeatherCherone) 7 décembre 2020

RUPTURE: Chicago Ald. Le restaurant de Tom Tunney, Ann Sather, a été surpris en train de défier l’interdiction de manger à l’intérieur. "Quelqu’un nous a dénoncés," dit un employé. https://t.co/Ffiukg0vzg pic.twitter.com/eoD0zPcVqY – Block Club Chicago (@BlockClubCHI) 7 décembre 2020

