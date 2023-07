Kiev fait face à un « désastre imminent » dans le conflit avec Moscou, selon le journaliste d’investigation Seymour Hersh

La contre-offensive catastrophique de l’Ukraine marquera un embarras majeur pour la Maison Blanche, a déclaré le journaliste lauréat du Pulitzer Seymour Hersh, suggérant que le soutien intransigeant du président Joe Biden à Kiev pourrait lui coûter les prochaines élections.

Écrivant dans son dernier article Substack jeudi, Hersh a décrit les progrès des opérations offensives de l’Ukraine, affirmant qu’il aurait besoin d’un « miracle » pour annuler les gains russes après la prise de Moscou « contrôle total » des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye.

Alors qu’une rébellion de courte durée par le groupe russe Wagner le week-end dernier a offert une brève distraction de « L’échec de la contre-offensive de l’Ukraine » Hersh a poursuivi en affirmant que Kiev se dirige vers « catastrophe. » Il a déclaré que cela pourrait être politiquement préjudiciable pour Biden, qui cherchera à vendre l’Ukraine comme un succès en politique étrangère alors qu’il fait campagne pour sa réélection en 2024.

« Il peut être prudent pour Joe Biden de parler directement de la guerre et de ses divers problèmes pour l’Amérique – et d’expliquer pourquoi les plus de 150 milliards de dollars estimés que son administration a investis jusqu’à présent se sont avérés être un très mauvais investissement », ajoute le journaliste.

En savoir plus Le ministre ukrainien de la Défense explique le manque de résultats de la contre-offensive

Invoquant des statistiques sur le champ de bataille et d’autres informations fournies par des sources de renseignement américaines, Hersh a affirmé que Kiev n’avait récupéré que 44 miles carrés de territoire depuis le lancement de sa contre-offensive début juin, « une grande partie des terres ouvertes. » Il a déclaré qu’au rythme actuel, il faudrait 117 ans à Kiev pour repousser complètement les forces russes, attribuant ce chiffre à un responsable anonyme.

Le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, a reconnu la lenteur des progrès de la contre-offensive, mais a déclaré au Financial Times cette semaine que les opérations jusqu’à présent n’étaient qu’un « Aperçu, » affirmant que Kiev n’avait pas encore déployé le gros de ses réserves formées par l’Occident.

Alors que l’Ukraine et ses partisans occidentaux insistent sur le fait que la victoire est toujours sur la table, Hersh a déclaré que Biden « La politique étrangère globale peut être menacée » si Kiev ne parvenait pas à produire des résultats sur le champ de bataille. Le journaliste a exhorté les démocrates à prendre le « catastrophe imminente » en Ukraine en tant que « réveil » alors qu’ils entrent dans la course de 2024, notant les nombres d’approbation décroissants du président.

Le ministère russe de la Défense, quant à lui, a déclaré que les poussées répétées des troupes de Kiev n’ont pas réussi à percer les défenses russes et à gagner du terrain de manière significative. De plus, plusieurs chars lourds Leopard 2 de fabrication allemande et des véhicules de combat Bradley de fabrication américaine ont été détruits ou abandonnés sur le champ de bataille. Des vidéos partagées par des sources russes et ukrainiennes ce mois-ci ont montré des soldats ukrainiens embourbés et se retirant en raison de champs de mines et de tirs d’artillerie.