Oups! C’est une catastrophe de Noël Carey Mulligan n’oubliera jamais.

Lors de son apparition sur Jimmy Kimmel en direct!, l’actrice de 35 ans a rappelé un moment embarrassant qu’elle avait eu en essayant de livrer une valise pleine de cadeaux.

L’histoire commence bien avec Mulligan attendant un train. «C’était l’un de ces moments sans enfants où j’avais, comme, un café au lait, et j’écoutais de la musique, et j’écoutais Taylor Swift, et je me suis dit: «C’est la putain de saison», «Mulligan, dont le mari Marcus Mumford a collaboré avec Swift pour le toujours piste « cowboy comme moi », partagé. « Et j’étais tellement dans ma petite zone. »

Cependant, les choses ont rapidement pris un tournant. «Comme une personne très consciencieuse, j’ai réalisé que je devais désinfecter – parce que COVID», a-t-elle noté. «Et donc j’ai en quelque sorte fouillé dans ma poche pour sortir le désinfectant. Et alors que je désinfectais ma main, j’ai vu ce genre de mouvement sortir du coin de l’œil. Et puis [I] tourné, avec de la musique toujours éclatante, pour voir ma valise au milieu de la voie ferrée et elle venait juste de rouler. »

Non seulement elle a perdu sa valise, mais elle a également perdu ses EarPods. « Et mon café était là-bas aussi », a ajouté Mulligan. «D’une manière ou d’une autre, dans ma panique, j’avais en quelque sorte jeté mon café.