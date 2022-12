L’échec épique du policier UP à charger le fusil rend Twitter fou

Nous avons souvent vu des acteurs jouer des soldats et des flics à l’écran et utiliser des armes à feu et des fusils comme des professionnels. Cela dit, dans la vraie vie, les soldats et les policiers, qui sont formés pour utiliser une arme à feu, sont censés utiliser l’arme en cas de besoin. Cependant, un policier de l’UP a laissé tout le monde sous le choc après avoir été invité à charger son fusil lors d’une inspection effectuée par l’inspecteur général (IG).

Au poste de police de Khalilabad, dans le district de Sant Kabir Nagar, l’inspecteur général a demandé au flic de charger le fusil. La vidéo désormais virale montre le policier mettant la balle de la moule dans le canon au lieu du port d’éjection.

On peut l’entendre dire: “C’est le processus pour tirer de telle manière que personne ne soit blessé.” Lorsqu’on lui a demandé de décharger le fusil, il a simplement incliné le pistolet vers l’avant et la balle a glissé.

Pendant que tout cela se passait, les policiers derrière lui essayaient de retenir leurs rires. Un officier avait du mal à ne pas rire du sous-inspecteur et a fini par craquer après la démonstration bizarre.

Regardez la vidéo ici :

Après avoir regardé la vidéo qui chatouille le ventre, les utilisateurs de Twitter ont passé un moment de gala à y réagir. De nombreux utilisateurs ont écrit OMG (Oh My God) et ont laissé tomber des emojis rieurs dans les sections de commentaires. L’un des utilisateurs a dit : “Monsieur, comment réformer les services de police ?”

Une autre personne a ajouté : « Manque de formation… Pourquoi blâmer l’IS ?

Un autre utilisateur a plaisanté : “Il a oublié que c’est un fusil et non un mortier.”

Une autre personne a ajouté : “Moi devant un externe dans VIVA !”

La vidéo est virale sur les réseaux sociaux.

