L’échec d’un fan des anges voit un homme se faire écraser dans la GORGE puis s’écraser sur la table dans une vidéo sauvage

LES anges ne sont pas les seuls à se tromper sur le terrain – regardez l’un de leurs fans faire une faute pour se cogner la tête en descendant.

Un fan des anges a été vu à la télévision nationale montrant son swing et son échec lorsqu’il a raté une fausse balle, a été touché au menton avec, puis s’est cogné la tête en plongeant pour le récupérer.

Un fan des Angels a été touché au visage lorsqu’il a raté une fausse balle Crédit: Twitter @CJ Fogler #BlackLivesMatter

Dans une routine comique digne d’Abbott et Costello, diffusée vidéo a surpris le fan des Anges au bas de la septième manche en train de participer à ce qui équivaut à une comédie burlesque.

Alors que les Angels dominaient sur le terrain avec leur victoire 6-1 sur les Royals mercredi, une fausse balle a été touchée vers la promenade où ce fan et un autre visaient à entrer dans l’histoire de la diffusion.

Au lieu de cela, la vidéo montre la balle glissant entre les doigts de l’homme et atterrissant directement devant ses orteils, puis rebondissant immédiatement vers l’homme et le frappant à la gorge.

Malheureusement, la douleur ne s’est pas arrêtée là.

L’homme s’est ensuite cogné la tête en descendant en se précipitant pour le ballon Crédit: Twitter @CJ Fogler #BlackLivesMatter

Alors que l’on voit l’homme grimacer au coup de gorge, il est rejoint par un autre fan dans une course folle pour récupérer la balle réfractée.

C’est alors qu’il prend une table en bois au front lorsqu’il plonge pour la balle roulant sous la table de comptoir vide.

Une fois de plus, on voit le fan grimacer à cause de la douleur qu’il s’est infligée pour avoir une chance de retenir la fausse balle.

Un annonceur des Angels racontant la scène rejouée a même demandé : « Est-ce que ça vaut le coup ? »

C’était peut-être le cas – le fan a pu repartir avec le ballon.