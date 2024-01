L’échec du sionisme et le triomphe du lobby israélien – Mondoweiss

Le but du sionisme était simple : le désir des Juifs « d’être un peuple libre dans notre pays ». Les paroles sont là dans l’hymne.

A en juger par cet objectif, toute personne raisonnable conclurait que le sionisme a complètement échoué. Aujourd’hui, les Juifs se sentent moins en sécurité que jamais en Israël, et ils mènent une nouvelle fois une série de guerres sans fin, pour tenter d’acquérir le sentiment de sécurité qu’ils n’ont jamais eu.

La guerre d’aujourd’hui est une guerre « existentielle » – disent les commentateurs de i24 – et pourtant elle est dirigée contre le peuple non juif parmi lequel vivent les sionistes. Et c’est également un conflit vaste et illimité, qui menace la paix au Moyen-Orient et même dans le monde. Parce que la guerre entre Israël et l’Iran est également « existentielle ». Et la guerre contre la campagne de boycott est « existentielle ».

Les Israéliens sont largement détestés pour leurs actions. « Le monde considère les Israéliens comme des monstres » – même un juif libéral américano-israélien » déclare aux Américains pour la Paix Maintenant.

Les raisons de cette haine sont évidentes. Les sionistes ont refusé tous droits aux personnes qui vivaient sur ces terres à leur arrivée, et ils n’ont jamais cessé de résister (comme d’autres le feraient sûrement – ​​y compris en exploitant le terrorisme contre les civils). La réponse d’Israël est un massacre massif. La communauté mondiale est à juste titre irritée et écoeurée par les reportages sans fin sur Al Jazeera faisant état d’enfants palestiniens opérés sans anesthésie. Même PBS ne peut ignorer la réalité.

Graphique sur PBS News Hour pour illustrer l’entretien du 23 janvier 2024 avec Martin Griffiths, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence.

La leçon politique du 7 octobre est également évidente : Israël et son chien de poche, les États-Unis, ont cherché à étendre leur politique consistant à contourner la Palestine et à soudoyer les monarchies arabes pour qu’elles négligent l’apartheid et normalisent leurs relations avec Israël – et ils ont obtenu ce que certains ont appelé la pire guerre de l’histoire. L’existence d’Israël. La leçon politique est la suivante : vous ne pouvez jamais prendre pour acquis le servage palestinien, même si vous êtes une puissance nucléaire et une puissance économique avec un niveau de vie européen.

Aujourd’hui, l’échec de la dernière guerre existentielle d’Israël est clair dans les rapports des médias israéliens : l’objectif était de se débarrasser du Hamas, mais, en passant, il est impossible de se débarrasser du Hamas, et en attendant, les otages sont mourir quand même. Et si les otages sont sacrifiés pour se débarrasser du Hamas“La société israélienne ne pourra pas vivre avec elle-même.”

Israël a eu une vision zéro sur cette guerre dès le premier jour. « La guerre qui a commencé comme étant peut-être la guerre la plus justifiée de l’histoire de l’État d’Israël se poursuit sans objectifs politiques clairs », a déclaré un responsable. Un responsable de J Street écrit.

Ainsi, Israël tue simplement des civils et détruit des villes. Il n’a même pas tué les hauts dirigeants du Hamas (le New York Times enterre cette nouvelle), malgré le bombardement d’une zone de la taille de Philadelphie qui fait ressembler l’Ukraine à une promenade dans le parc.

Comme les lecteurs ici le savent, je me soucie profondément des Juifs, de la culture juive américaine et de sa contribution à la civilisation. Les Juifs constituent ma communauté ethnique, pour laquelle j’ai de l’amour et de la fierté ; et il est évident aujourd’hui pour tout observateur raisonnable que le sionisme est une pure tragédie pour le peuple juif. Croire que l’on peut créer un État pour sa propre religion sur des terres où d’autres vivent en utilisant une force écrasante est une illusion meurtrière et raciste.

Et pourtant, la vie juive est liée à cette illusion.

Les Juifs américains sont massivement favorables à cette guerre si inutile et haineuse, qui a tué 25 000 personnes, dont une grande majorité de femmes et d’enfants.

Pourquoi y sont-ils mariés ? Parce qu’on nous a dit, en grandissant, qu’Israël est le grand projet du peuple juif au 20ème siècle. Parce qu’on nous l’a dit, nous avions un rôle essentiel à jouer dans ce projet, pour soutenir politiquement et diplomatiquement Israël au sein de la superpuissance.

Les Juifs américains et les organisations juives ont joué ce rôle jusqu’au bout. Depuis 1973, voire plus, ils ont agi avec une formidable cohésion – jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à la destruction des hôpitaux palestiniens et de tous les enfants palestiniens mutilés opérés sans anesthésie aux yeux du monde. Juste pour que Joe Biden envoie plus de bombes.

Les Juifs américains ont permis des crimes de guerre parce que nous ne sommes pas en première ligne et nous ne sommes donc pas en position de juger les Juifs dont les enfants portent l’uniforme. Et plus important encore, en raison du sentiment de cohésion des entreprises minoritaires – nous devons rester unis face à un monde hostile – qui est devenu notre philosophie pendant les persécutions en Europe, et surtout après l’Holocauste. Si nous ne prenons pas soin des Juifs, personne d’autre ne le fera.

Ainsi, aujourd’hui, le groupe ethnique le plus privilégié et le plus instruit d’Amérique est lié à un projet brutal et raté de nationalisme religieux, motivé par un sentiment d’ethnocentrisme. Et elle doit sans cesse défendre les bombardements qui laissent des enfants palestiniens opérés sans anesthésie. (Y compris les sionistes libéraux).

Le lobby israélien avait un principe directeur. Il ne doit jamais y avoir de lumière entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain. Le lobby a gagné la journée. Aujourd’hui, même des groupes sionistes libéraux comme J Street et le New Israel Fund ont approuvé le nettoyage ethnique de Gaza, sous prétexte que la seule façon pour une infime minorité de la population américaine d’exercer son influence est de faire cause commune avec d’autres groupes juifs. y compris les sionistes de droite franchement racistes.

Il n’y a que quelques courageux dissidents dans la communauté juive : les courageux groupes de cessez-le-feu IfNotNow et Jewish Voice for Peace. Tout le monde est d’accord avec les massacres de masse motivés par un ethnocentrisme aveugle. (Attendez, arrêtez les presses — J Street vient d’appeler un cessez-le-feu après 25 000 morts).

C’est une grande tragédie. Pour les Palestiniens, bien sûr. Pour le monde et pour les Juifs aussi. La société israélienne se trouve aujourd’hui dans une situation désespérée et dangereuse parce qu’elle s’est placée dans un camp de suprémacistes racistes, détruisant les propositions répétées de partition, les Juifs américains empêchant toute critique de ses actions.

Cela fait des années que des avertissements sont lancés. Les milieux d’intérêt américains nous ont mis en garde contre les dangers du lobby israélien pour l’indépendance de la politique étrangère américaine. Les groupes de solidarité palestinienne ont appelé à plusieurs reprises au boycott et au désinvestissement non violents à l’image de l’Afrique du Sud pour mettre fin à l’occupation israélienne et mettre un terme au nettoyage ethnique.

Les deux forces ont été qualifiées d’antisémites pour avoir défendu la démocratie et les droits de l’homme. J Street a même qualifié le noble mouvement BDS d’antisémite.

Comme je l’ai souvent pensé au poste de contrôle fascisant de Qalandiya, il y a une place spéciale en enfer pour ceux qui viennent ici et sont témoins de l’apartheid, puis rentrent chez eux et le nient.

Les risques que le lobby israélien a pris avec la vie d’autrui représentent un effondrement moral historique. Maintenant, nous devons tous prier pour un miracle.