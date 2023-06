L’échec du signal a conduit à l’accident de train mortel en Inde, selon des responsables

Les autorités indiennes ont achevé dimanche les opérations de sauvetage après l’accident ferroviaire le plus meurtrier du pays depuis plus de deux décennies, la défaillance du signal devenant la cause probable d’un accident qui a tué au moins 275 personnes.

Le nombre de morts dans l’accident de vendredi soir a été révisé à la baisse par rapport à 288 après qu’il a été découvert que certains corps avaient été comptés deux fois, a déclaré Pradeep Jena, secrétaire en chef de l’État oriental d’Odisha.

Il est peu probable que le décompte augmente, a-t-il déclaré aux journalistes. « Maintenant, l’opération de sauvetage est terminée. »

Près de 1 200 personnes ont été blessées lorsqu’un train de voyageurs a percuté un train de marchandises à l’arrêt, a sauté les voies et a percuté un autre train de voyageurs passant en sens inverse près du quartier de Balasore.

Plus de 900 personnes étaient sorties de l’hôpital tandis que 260 étaient toujours en cours de traitement, dont un patient dans un état critique, a déclaré le gouvernement de l’État d’Odisha dans une mise à jour dimanche soir.

Crash avec un train de marchandises sur une voie en boucle

Une enquête préliminaire a indiqué que le Coromandel Express, se dirigeant vers Chennai depuis Kolkata, est sorti de la voie principale et est entré dans une voie en boucle – une voie secondaire utilisée pour garer les trains – à 128 km/h, s’écrasant sur le train de marchandises stationné sur la voie en boucle , a déclaré Jaya Varma Sinha, membre du Conseil des chemins de fer.

Cet accident a fait que le moteur et les quatre ou cinq premiers entraîneurs du Coromandel Express ont sauté les voies, se sont renversés et ont heurté les deux derniers entraîneurs du train Yeshwantpur-Howrah se dirigeant dans la direction opposée à 126 km/h sur la deuxième voie principale, elle dit aux journalistes.

Cela a amené ces deux entraîneurs à sauter les pistes et à entraîner un empilement massif, a déclaré Sinha. Les trains qui transportent des marchandises sont souvent garés sur une ligne en boucle adjacente, de sorte que la ligne principale est dégagée pour un train qui passe.

Les trains de voyageurs, transportant 2 296 personnes, n’étaient pas en survitesse, a-t-elle déclaré.

Les conducteurs de ces deux trains ont été blessés mais ont survécu, a-t-elle déclaré.

Les secouristes s’affairent à retirer les corps des victimes de l’accident de samedi soir. (Rafiq Maqbool/Associated Press)

L’accident de train le plus meurtrier en Inde depuis plus de deux décennies a renouvelé les questions sur la sécurité du vaste réseau ferroviaire du pays. Beaucoup se demandent pourquoi les dispositifs anti-collision promis depuis longtemps, qui empêchent les collisions à l’aide de freins automatiques, sont installés sur très peu de lignes de train.

Le ministre des chemins de fer Ashwini Vaishnaw, qui était sur place dimanche, a rejeté l’idée qu’un tel dispositif aurait fait une différence. Il a déclaré que c’était un « changement d’enclenchement électronique » qui avait causé l’accident, une erreur dans les signaux électroniques qui aurait pu envoyer l’un des trains à grande vitesse sur la mauvaise voie.

Le système de gestion des voies contrôlé par ordinateur, ou «système d’enclenchement», est censé diriger un train vers une voie vide au point de rencontre de deux voies.

REGARDER | Les responsables pensent que le crash a été causé par une erreur de signal: Accident de train indien causé par une erreur de signal, selon des responsables des chemins de fer Ashwini Vaishnaw, ministre indien des chemins de fer, a déclaré que les enquêteurs avaient découvert que la cause de l’accident de train mortel était un changement dans le système de signalisation. Il explique en outre que les signaux électroniques peuvent avoir envoyé l’un des trains à grande vitesse sur la mauvaise voie.

Vaishnaw a déclaré que seule une enquête complète révélera comment le signal a été envoyé et ce qui s’est exactement passé. Sinha a déclaré qu’une enquête détaillée révélera si l’erreur était humaine ou technique.

Le système est soupçonné d’avoir mal fonctionné et n’aurait pas dû permettre au Coromandel Express d’emprunter la piste en boucle, a déclaré Sinha.

Les chemins de fer indiens gérés par l’État, qui affirment transporter plus de 13 millions de personnes chaque jour, s’efforcent d’améliorer leur bilan de sécurité inégal, attribué au vieillissement des infrastructures.

Prévoit de rouvrir les pistes d’ici mercredi

Des ouvriers équipés de machinerie lourde étaient sur le site dimanche pour dégager la voie endommagée, les trains détruits et les câbles électriques, sous les yeux de parents désemparés.

Plus de 1 000 personnes ont été impliquées dans le sauvetage, a indiqué le ministère des Chemins de fer sur Twitter.

Des badauds et des secouristes sont vus samedi à côté d’autocars endommagés après la collision à Balasore, en Inde. (Nantu Samui/Reuters)

« L’objectif est que d’ici mercredi matin, tous les travaux de restauration soient terminés et que les voies fonctionnent », a déclaré Vaishnaw.

Dans un centre d’affaires où les corps étaient emmenés pour identification, des dizaines de proches attendaient, beaucoup pleurant et serrant des cartes d’identité et des photos d’êtres chers disparus.

Kanchan Choudhury, 49 ans, cherchait son mari. Cinq personnes de son village se trouvaient dans le train, dont quatre étaient soignées pour des blessures. Son mari a été retrouvé mort, a-t-elle dit, pleurant en attendant de réclamer une indemnisation, portant ses cartes d’identité et celles de son mari.

Le travail d’identification des victimes se poursuit

D’autres membres de la famille ont attendu dimanche dans une école transformée en morgue de fortune où ils ont eu la pénible tâche d’essayer d’identifier des proches en regardant des photos de passagers qui se trouvaient dans les trains express.

Les familles des morts recevront un million de roupies (16 000 $ CAN) en compensation, tandis que les blessés graves recevront 200 000 roupies, dont 50 000 roupies pour les blessures mineures, a déclaré Vaishnaw samedi.

Le pape François, le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron ont exprimé leurs condoléances.

Le Premier ministre Narendra Modi, qui doit faire face à des élections l’année prochaine, s’est rendu sur les lieux samedi pour parler aux secouristes, inspecter l’épave et rencontrer certains des blessés.

« Les personnes reconnues coupables seront sévèrement punies », a déclaré Modi.