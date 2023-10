L’échec du référendum sur les droits des autochtones fait reculer les projets du gouvernement australien de devenir une république

CANBERRA, Australie (AP) — L’échec du référendum australien sur la voix autochtone a fait reculer les projets du gouvernement visant à rompre les liens constitutionnels du pays avec le roi Charles III de Grande-Bretagne, a déclaré jeudi un ministre.

La semaine dernière, les Australiens ont rejeté massivement le référendum qui aurait inscrit dans la constitution un organe consultatif autochtone auprès du Parlement.

Cette défaite a réduit les chances d’un autre référendum prochain pour faire du pays une république avec un président australien comme chef d’État au lieu du monarque britannique, a déclaré le ministre adjoint chargé de la République, Matt Thistlethwaite.

« À mon avis, ce n’est pas faux, mais cela rend certainement les choses beaucoup plus difficiles », a déclaré Thistlethwaite à Sky News Australia.

« Les Australiens sont réticents à envisager d’autres référendums à court terme », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Anthony Albanese a fait du référendum Voice une priorité absolue pour le premier mandat de trois ans de son gouvernement travailliste de centre-gauche lors de son élection l’année dernière.

Albanese a confié à Thistlethwaite la responsabilité d’ouvrir la voie à une république et a laissé ouverte la perspective d’un référendum lors d’un second mandat si les travaillistes remportent les élections de 2025.

La mort de la reine Elizabeth II l’année dernière à l’âge de 96 ans a été largement considérée comme un signe de l’humeur croissante des Australiens en faveur d’un changement constitutionnel vers une république.

Le référendum Voice était le premier en Australie depuis une génération. Les Australiens ont rejeté la création d’une république australienne lors de leur dernier référendum en 1999. Aucun référendum n’a réussi depuis 1977.

Le résultat du référendum du week-end a également déclenché une réaction violente contre les droits des autochtones dans deux États où le « non » a été le plus fort.

Dans le Queensland, où l’opposition à Voice était la plus forte, le parti d’opposition de l’État est revenu mercredi sur son engagement de soutenir la négociation d’un traité entre l’État et les résidents autochtones.

Le chef de l’opposition, David Crisafulli, a expliqué qu’il avait espéré qu’un traité aboutirait à de meilleurs résultats pour la population autochtone.

Mais le référendum l’a convaincu qu’un traité créerait davantage de divisions.

« Malheureusement, au cours des six derniers mois, l’Australie et le Queensland ont été soumis à l’un des débats les plus controversés de ma vie », a déclaré Crisafulli dans un communiqué, faisant référence à la campagne référendaire.

L’Australie du Sud a obtenu le deuxième plus fort « non » et deviendra l’année prochaine le premier État d’Australie à introduire une voix autochtone au sein de l’État.

La législatrice Sarah Game, qui représente le parti mineur One Nation, a présenté cette semaine à la législature de l’État un projet de loi qui abrogerait la législation qui a créé la Voix de l’État.

« Je pense que c’est la bonne chose à faire : reconnaître la manière dont les Australiens, et en particulier les Australiens du Sud, ont voté », a déclaré Game aux journalistes.

« Nous voulons un engagement envers ceux qui sont défavorisés, mais nous ne le voulons pas d’une manière qui provoque une division sur la race et l’ascendance », a ajouté Game.

___

Rod Mcguirk, Associated Press