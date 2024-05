L’échec du Memorial Day à Hollywood ne devrait pas être une surprise

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Hollywood a connu un misérable week-end du Memorial Day. JASIN BOLAND/Warner Bros.

Hollywood a connu un misérable week-end du Memorial Day – l’un des pires depuis des décennies.

Mais cela ne devrait pas être une surprise : la fréquentation du cinéma est en déclin depuis le début des années 2000.

Devinez ce qui a commencé à prendre son essor au début des années 2000 ? Ouais. L’Internet.

Ce week-end, ma famille est allée au cinéma deux fois. Nous avons vu « Furiosa : Une saga Mad Max » (plutôt bien !) et « Le film Garfield » (ce que vous pensez que ce serait).

Mais de très nombreux Américains ne sont allés voir aucun film. Le week-end dernier, c’était le pire spectacle du Memorial Day qu’Hollywood ait vu depuis des décennies, avec des ventes de billets en baisse stupéfiant 40% depuis l’année derniere.

Une chose pour laquelle Hollywood est très doué est de générer explications d’un flop – ou dans ce cas, plusieurs flops. Les grèves des acteurs et des écrivains de l’année dernière ont réduit la production cinématographique ; commercialiser des films est difficile en 2024 ; peut-être que les films n’étaient pas bons ; le streaming a appris aux gens à rester chez eux, etc.

Mais l’explication la plus évidente est celle d’Hollywood, et les gens qui aiment Hollywood sont les moins susceptibles de dire à haute voix : les gens ne vont plus au cinéma comme avant. Période.

Les statistiques sont assez claires à ce sujet : en 2002, les Américains allaient au cinéma 5,2 fois par an ; en 2019, ce nombre avait réduit à 3,5 fois par an.

La pandémie a bien sûr dévasté le box-office. Mais après le COVID, les choses sont toujours aussi mauvaises. L’analyste et investisseur Matthew Ball affirme que le spectateur moyen y est allé 2,3 fois en 2023 – la même année où l’industrie se réjouissait de la renaissance du box-office, mené par « Barbie » et « Oppenheimer ».

Hollywood a réagi à ce déclin en augmentant le prix des billets – on estime qu’ils ont augmenté explosé de 20 % entre 2019 et 2022 – et poussant les cinéphiles qui souhaitent sortir dans des cinémas beaucoup plus chers, comme les écrans Imax. (J’ai payé 44,76 $ pour les deux billets « Furiosa » que j’ai achetés ce week-end dans mon magasin local. Alamo Drafthouse. Rien à redire, cependant – j’adore cette chaîne.)

Ils devraient aller dans l’autre sens et Coupe les prix, dit le Le patron du film Sony, Tom Rothman. « C’est une question d’économie de consommation fondamentale : il suffit de baisser les prix et vous vendrez plus », a-t-il déclaré dans une récente interview qui suscite beaucoup de buzz dans l’industrie :

Il existe une proposition de valeur en matière de tarification pour deux groupes qui sont importants pour nous. Les enfants essaient de gagner un loyer, mais ils n’ont pas beaucoup de revenus disponibles. Et le deuxième segment très important et sensible aux prix est le public familial. C’est trop cher d’emmener toute sa famille au cinéma en ce moment, même si les enfants sont à moitié prix ou autre.

Cela me semble assez raisonnable. Et les gens sont évidemment toujours disposés à aller au cinéma lors d’occasions spéciales – voir, encore une fois, « Barbie » et « Oppenheimer ».

Mais il n’y a aucun moyen de contourner Internet et la concurrence qu’il offre pour tout, y compris pour aller au cinéma.

En 2002, environ 7 % des Américains disposaient d’un accès Internet haut débit à la maison. Maintenant, 80 % le font. Ensuite, tenez compte du téléphone – sur lequel vous lisez probablement cette histoire – et de tout ce que vous pouvez regarder dessus, gratuitement. Combattre cela, c’est comme combattre la gravité.

Je ne pense pas que les cinémas ou les salles de cinéma vont disparaître. (Et ne me blâmez pas ! Je pense que j’en ai fait au moins six cette année.) Mais il est temps d’arrêter d’être surpris lorsque les cinéphiles, année après année, disent qu’ils préféreraient faire autre chose.