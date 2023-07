Commentez cette histoire Commentaire

forces israéliennes envahi une ville de Cisjordanie lundi, tuant au moins huit personnes et en blessant des dizaines d’autres, selon le ministère palestinien de la Santé. C’était celui d’Israël plus grande opération militaire en Cisjordanie depuis le début des années 2000 — depuis une période de violence et de troubles qui a commencé des mois après le sommet de Camp David en juillet 2000 Bill Clinton avait négocié à la recherche d’un accord de paix.

Cette histoire, sur le grand « pari » de Clinton, a été initialement publiée dans le Washington Post le 26 juillet 2000.

Juste avant le début des pourparlers de paix de Camp David, le président Clinton a confié à un assistant que l’ensemble du processus était l’équivalent de ce qu’on appelle dans le football une passe de l’Ave Maria – un jeu à tout faire avec le temps qui s’écoule.

Dans le monde selon Bill Clinton, cependant, cela ne signifiait pas nécessairement qu’il pensait que les perspectives étaient si sombres. Un président et homme politique dont le style de gouvernement a souvent été tissé avec une certaine mesure de chaos, et qui semble rassembler ses meilleurs efforts au bord du gouffre – après des nuits blanches et des impasses et des frôlements de désastre – avait déjà connu le succès dans des circonstances similaires.

Cette fois, cependant, les vieux rythmes de la carrière de Clinton lui ont fait défaut ; le col Hail Mary a rebondi sur le sol. Certes, l’héroïsme de dernière minute des deux dernières semaines à Camp David a été aussi impressionnant que n’importe quel autre pendant le mandat de Clinton, y compris des sessions presque 24 heures sur 24 depuis dimanche soir – un sprint final pour la paix qui a commencé dès que Clinton est descendu d’un 13 heures de vol depuis le Japon. Mais, en fin de compte, les différends entre Israéliens et Palestiniens se sont révélés imperméables à la marque de charme, de cajolerie et de gestion de crise de Clinton.

Apparaissant dans la salle de briefing de la Maison Blanche hier, juste avant de prendre un autre vol – celui-ci vers l’Arkansas pour les funérailles d’un vieil ami – les yeux du président avaient des poches et sa voix était rauque. Pourtant, alors que l’équipe de Camp David de Clinton se tenait les épaules affaissées à côté de sa chambre, leur chef semblait étonnamment optimiste.

« Je n’essaie pas de mettre un drôle de brillant là-dessus », a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas pu y arriver. C’est la vérité. » Mais ensuite, il a mis un brillant côté ensoleillé sur la procédure: «Je pense que dans l’ensemble, c’était tout à fait la bonne chose à faire, et cela augmente les chances de succès d’un accord, et cela augmente les chances d’éviter un catastrophe. »

Aucun endroit ne taxe l’optimisme éternel de Clinton plus que le Moyen-Orient, une terre de conflits éternels. Mais ses assistants disent qu’il garde espoir qu’un accord entre les Israéliens et l’Autorité palestinienne puisse être conclu avant le 13 septembre, lorsque le dirigeant palestinien Yasser Arafat s’est engagé à déclarer unilatéralement un État.

« Il y a certainement de la déception de sa part, mais c’est un gars qui ne dit jamais mourir », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Samuel R. « Sandy » Berger. Berger a rejeté une vision commune de Washington sur ce qui était en jeu pour un président avec seulement six mois à faire : « Ce n’est pas un calcul politique ; il ne s’agit pas d’héritage. Il s’agit de savoir s’il y aura la paix ou la violence à l’automne.

Mais d’autres amis de Clinton disent que c’est au moins en partie une question d’héritage, que Clinton espère ardemment qu’un accord sur le Moyen-Orient pourra être crédité sur son compte dans l’histoire, et pense qu’après des années de relations avec les parties, il est dans une position unique pour y parvenir. . Clinton lui-même a dit un jour qu’il considérait la lutte pour la paix au Moyen-Orient comme faisant partie de son « voyage personnel d’expiation » pour ses méfaits dans le scandale de Monica S. Lewinsky.

Quel que soit le mélange de motivations qui l’a inspiré, les deux dernières semaines ont montré que Clinton utilisait pleinement ses capacités de persuasion. Un assistant s’est souvenu d’avoir regardé par les fenêtres de la cabine Aspen de Clinton à Camp David cette semaine, alors que Clinton lors d’une réunion privée avec Arafat tentait de faire preuve de souplesse dans sa position sur les revendications palestiniennes sur la vieille ville de Jérusalem. « C’était du Lyndon Johnson vintage », a déclaré l’assistant, « se tenant littéralement à quelques centimètres de son visage, sa main sur son épaule cajolant et cajolant. »

Ce n’était pas la seule fois où Clinton avait fait baisser la pression sur les Palestiniens. Au troisième jour des pourparlers, un participant aux pourparlers a déclaré qu’il avait éclaté devant ce qu’il considérait comme des positions déraisonnables de la part des Palestiniens concernant les frontières d’un nouvel État. « C’est ridicule, ce n’est pas une façon de négocier », a déclaré Clinton, selon un assistant présent.

Le tempérament de Clinton est un instrument à plusieurs notes. Il claque souvent et se hérisse de choses relativement sans importance, comme un horaire surchargé ou un reportage qui, selon lui, ne lui donne pas le crédit approprié. « D’habitude, il se fâche en proportion inverse de l’importance des choses », a déclaré un assistant. À Camp David, des assistants ont déclaré que Clinton était plus cool que son personnel et que les éclairs de colère occasionnels semblaient avoir un effet calculé.

« Parce qu’il était presque toujours calme, quand il se mettait en colère, cela semblait sismique », a déclaré Berger.

Si la présence personnelle de Clinton s’est parfois avérée décisive avec les parties, il y avait aussi un inconvénient : à la fin, les Israéliens et les Palestiniens se sont révélés incapables de bouger sur quoi que ce soit sans que Clinton lui-même ne conclue l’accord. A l’ouverture du sommet, Clinton a surtout traité de leader à leader avec Arafat et le Premier ministre israélien Ehud Barak ; à la fin, il a été plongé dans des négociations détaillées avec des négociateurs de rang inférieur des deux délégations, une circonstance très inhabituelle pour un président américain.

Les délégations pourraient partager des informations ou signaler une marge de manœuvre avec Berger ou la secrétaire d’État Madeleine K. Albright, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, « mais elles ne fermeraient pas [a deal] à moins qu’il [Clinton] était là-dedans en train de leur mettre du bois.

Dimanche soir, par exemple, il a travaillé toute la nuit sur les détails des problèmes de sécurité entre Israéliens et Palestiniens, ont déclaré des assistants, concluant un accord à l’aube. Au cours de la journée, Clinton s’est ensuite tournée vers des négociations similaires ligne par ligne sur le retour des réfugiés et les frontières d’un État palestinien. Bien que ces pourparlers aient fait des progrès décents, ont indiqué des sources, il est devenu clair qu’il ne pouvait y avoir d’accord global sans un accord sur le statut de Jérusalem.

Cela a renvoyé Clinton dans des pourparlers de haut niveau avec Arafat et Barak. Dans les premières heures de mardi, des assistants de la Maison Blanche ont déclaré qu’il était devenu clair qu’aucune percée n’était en vue. Cela signifiait que tout progrès sur d’autres questions était effectivement annulé. Un assistant de la Maison Blanche a comparé les discussions au « plus grand Rubik’s Cube du monde : chaque fois que vous introduisez un nouvel élément, cela change l’équation sur tout le reste ».

La question maintenant, pour Clinton et le processus de paix, était de savoir si l’expérience de Camp David a changé l’équation d’une manière qui pourrait donner un succès ultérieur. Une proposition américaine de rédiger une déclaration sur des choses sur lesquelles les parties s’étaient provisoirement entendues a été accueillie froidement par les deux parties, en particulier par les Palestiniens, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Mais l’ancien conseiller principal de la Maison Blanche, Rahm Emanuel, qui parle toujours avec Clinton, a déclaré que les négociateurs « ont touché à de nombreux troisièmes rails » – y compris les questions des frontières palestiniennes et des réfugiés – et que les dirigeants « sont toujours debout et ils ne sont pas dans le programme de protection des témoins. Un échec au sommet, a-t-il dit, peut être la condition préalable nécessaire à un succès ultérieur.

Shibley Telhami, un expert de l’Université du Maryland sur les questions du Moyen-Orient, a salué les efforts de Clinton à Camp David comme étant « courageux », mais s’est demandé si sa mentalité d' »étudiant diplômé » consistant à espérer que tout puisse s’unir avec un effort final héroïque montrait « une absence particulière ». de réalisme. »

