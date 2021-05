L’échec du gouvernement aux frontières expose le Royaume-Uni à la variante indienne, selon le Parti travailliste

Le risque de la variante indienne de Covid au Royaume-Uni a été accru en raison de l’incapacité du gouvernement à «donner la priorité à la protection des frontières» à un moment où Boris Johnson prévoyait un voyage commercial à Delhi, a déclaré un membre de la présidence de Keir Starmer. .

Le secrétaire des communautés de l’ombre, Steve Reed, a déclaré à Sky News Sophy Ridge dimanche que M. Johnson n’a pas réussi à mettre l’Inde sur la «liste rouge» des voyages de l’Angleterre avec ses voisins le Pakistan et le Bangladesh début avril à un moment où le coronavirus «devenait incontrôlable dans tout le sous-continent».

Mais le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a défendu la décision, insistant sur le fait que les niveaux de positivité Covid-19 parmi les voyageurs arrivant du Pakistan étaient trois fois plus élevés que ceux de l’Inde à l’époque.

M. Reed a déclaré que la décision de retarder l’inscription de l’Inde sur la liste rouge est venue «en conséquence» des espoirs de M. Johnson de poursuivre sa visite de trois jours pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi à la fin du mois d’avril.

Il a déclaré qu’entre la liste rouge du Pakistan et du Bangladesh le 2 avril et l’imposition du niveau de contrôle le plus strict aux voyageurs en provenance d’Inde, quelque 20 000 passagers sont arrivés au Royaume-Uni en provenance de l’Inde.

conseillé Boris Johnson salue la victoire électorale alors que l’attention se tourne vers l’Écosse Des verrouillages localisés ne sont pas exclus en réponse à la variante indienne de Covid, déclare Matt Hancock Boris Johnson a exhorté à dire s’il avait retardé les contrôles des voyages en Inde en raison d’un voyage commercial prévu

«La variante indienne semble être entrée dans le pays à cause de cela», a-t-il déclaré. «Si le gouvernement accordait la priorité à la protection des frontières, nous n’aurions peut-être même pas ce niveau d’incertitude.

« Maintenant, nous devons y faire face, maintenant nous essayons de comprendre si cette nouvelle variante est plus contagieuse ou non, mais franchement, nous ne devrions même pas être dans cette position. »

Le Royaume-Uni était désormais « dans une situation légèrement plus risquée que nous n’aurions dû l’être en raison des faux pas de la prise de contrôle du gouvernement sur la protection des frontières », a déclaré M. Reed.

Mais M. Hancock a déclaré que le Royaume-Uni avait «certaines des mesures frontalières les plus fortes au monde» et a déclaré que les voyageurs en provenance d’Inde étaient tenus de passer par un régime de test et de mise en quarantaine chez eux même lorsque le pays figurait sur la liste orange.

«Ce qui compte, c’est la positivité des gens qui viennent dans ce pays», a-t-il déclaré.

«Ici au Royaume-Uni, parce que nous testons tous ceux qui passent la frontière, nous savons donc où sont les risques.

«Et c’est pourquoi nous avons pris les mesures que nous avons prises sur le Pakistan puis sur l’Inde… Lorsque nous avons mis le Pakistan sur la liste rouge début avril, c’est parce que la proportion de personnes séropositives en provenance du Pakistan était trois fois plus élevée que la proportion. venant d’Inde. «

L’Inde a été placée sur la liste rouge avant que la variante B1.617.2 ne soit identifiée comme préoccupante, a-t-il dit.

M. Hancock a déclaré: « Vous devez prendre des décisions sur la base des preuves dont vous disposez, vous ne pouvez pas prendre de décisions sur la base de preuves que vous ne possédez pas encore. »

La présidente de la commission des affaires intérieures de la Chambre des communes, Yvette Cooper, a déclaré que l’Inde aurait dû être inscrite sur la liste rouge en même temps que le Pakistan et le Bangladesh, avertissant que le retard avait probablement conduit à l’entrée de «centaines» de personnes infectées par la variante dans le pays.

Mme Cooper a déclaré à BBC1 Spectacle d’Andrew Marr le Royaume-Uni aurait dû avoir «des tests, une quarantaine et des restrictions appropriés» aux frontières à partir de mars de l’année dernière, à l’instar de pays comme Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

«Le gouvernement aurait pu faire cela différemment», a-t-elle déclaré. «Ils auraient pu avoir des systèmes de test et de quarantaine beaucoup plus solides dès le début.»