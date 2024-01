L’échec du gouvernement américain à protéger les travailleurs de première ligne contre le COVID a entraîné des milliers de morts, selon des scientifiques

Des milliers de travailleurs de première ligne auraient pu survivre à la pandémie de COVID-19 si le système réglementaire américain les avait mieux protégés, rapportent les auteurs d’une étude. analyse publié hier dans BMJ.

L’étude est la première d’une série qui examine les leçons tirées de la COVID-19 et les mesures nécessaires pour éviter les décès lors de la prochaine pandémie et améliorer la santé publique.

Les travailleurs de première ligne sont ceux qui ne pouvaient pas travailler à domicile et couraient donc un risque plus élevé d’exposition au SRAS-CoV-2. Les travailleurs et immigrants noirs et hispaniques représentent une proportion élevée de travailleurs « essentiels », c’est-à-dire ceux travaillant dans les soins de santé, les usines de conditionnement de viande, la production agricole et les transports publics.

“Les politiques fédérales sur l’exposition sur le lieu de travail ont été élaborées pour protéger la chaîne d’approvisionnement en aliments ou autres produits vitaux, ou pour prévenir les pénuries de personnel dans les établissements de santé, plutôt que pour protéger les travailleurs de première ligne contre l’exposition au virus”, ont écrit les auteurs de l’étude dirigée par l’Université George Washington. “Certains employeurs, avec le soutien (et les encouragements) des élus, font passer la production et les profits avant la sécurité et la santé des travailleurs.”

« Une tempête parfaite pour les travailleurs vulnérables »

Les auteurs de l’étude ont déclaré que les dispositions sociales, juridiques et économiques pour les travailleurs à bas salaires étaient faibles avant même la pandémie, notant que les États-Unis sont l’un des six pays sans politique nationale de congé de maladie payé et le seul pays parmi les 37. pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques sans programme national d’assurance maladie.

Certains employeurs, avec le soutien (et les encouragements) des élus, font passer la production et les bénéfices avant la sécurité et la santé des travailleurs.

Les travailleurs de première ligne « étaient plus susceptibles d’avoir des conditions de travail précaires avec des horaires imprévisibles et moins de contrôle sur les conditions de travail », ont-ils écrit. « Ce manque de protections sous-jacentes a créé une tempête parfaite pour les travailleurs vulnérables qui n’a été que partiellement atténuée par les mesures d’urgence prises au début de la pandémie. »

Les protections sociales et économiques gouvernementales pendant la pandémie (par exemple, les contrôles de relance, l’expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants) ont donné aux travailleurs un certain soulagement financier et un meilleur accès à l’assurance maladie ainsi qu’aux tests et soins liés au COVID-19, évitant ainsi certaines infections, hospitalisations et décès. , disent les auteurs.

Mais l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis continue de disposer d’une autorité limitée. “Au niveau national, l’OSHA ne dispose que d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour visiter chaque lieu de travail tous les 190 ans”, écrivent-ils. “Tant de normes de l’agence ne sont pas suffisamment protectrices, elle a pris la mesure inhabituelle de recommander aux employeurs d’adhérer aux normes élaborées par d’autres agences et organisations.”

L’adhésion du CDC au dogme des gouttelettes a limité la réponse

En outre, les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont promulgué l’idée réfutée selon laquelle le SRAS-CoV-2 se transmettait principalement par des gouttelettes et n’intégrait pas les stratégies traditionnelles de l’OSHA pour contrôler les expositions aéroportées (par exemple, ventilation, nettoyage de l’air). .

“Il est désormais clair que le CDC (ainsi que l’Organisation mondiale de la santé) ont commis une erreur en s’accrochant au dogme des gouttelettes”, écrivent les auteurs de l’étude. “L’insistance du CDC sur le fait que le virus pourrait être contrôlé en limitant l’exposition aux gouttelettes via les masques chirurgicaux, la distance et le lavage des mains a contribué à l’incapacité de l’OSHA à promouvoir des mesures de contrôle optimales.”

Les travailleurs ont également eu un accès très limité aux équipements de protection individuelle (EPI) au début de la pandémie et ont fait l’objet de représailles s’ils se plaignaient du manque de protection. Lorsque l’OSHA a reçu des milliers de plaintes de travailleurs, elle n’a répondu qu’à une infime proportion d’entre elles et a imposé de petites amendes qui, selon les auteurs, n’avaient probablement que peu d’effet dissuasif.

L’insistance du CDC sur le fait que le virus pourrait être contrôlé en limitant l’exposition aux gouttelettes via des masques chirurgicaux, la distance et le lavage des mains a contribué à l’incapacité de l’OSHA à promouvoir des mesures de contrôle optimales.

“Et au moins une autre opportunité a été complètement perdue”, ont-ils écrit. « Le président américain a le pouvoir, en vertu de la loi sur la production de défense, d’ordonner l’expansion de la production de la base industrielle américaine. Pendant la pandémie, le président Trump n’a invoqué ce pouvoir qu’une seule fois, en avril 2020, pour tenter d’ordonner aux usines de transformation de viande de continuer à fonctionner. La loi aurait pu – et dû – être utilisée à la place pour faire face à la pénurie d’EPI au début de la pandémie.

Des chercheurs proposent un plan d’action gouvernemental

Les chercheurs recommandent un plan d’action à plusieurs volets pour faire face aux futures menaces de pandémie, en commençant par la publication par l’OSHA de deux nouvelles normes sur la prévention de l’exposition sur le lieu de travail aux agents pathogènes aéroportés et en exigeant que les employeurs élaborent et mettent en œuvre des plans pour protéger les travailleurs grâce à la fourniture d’EPI, de vaccins et d’autres interventions de protection. . L’OSHA devrait également exiger des employeurs couverts par la norme aéroportée qu’ils accordent un congé médical payé, ont-ils déclaré.

D’autres recommandations incluent :

Mise en place d’un congé payé universel pour permettre aux salariés de rester à la maison en cas de maladie

U mettre à jour les codes du bâtiment locaux pour exiger une performance améliorée des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et exiger que les propriétaires et les exploitants d’immeubles fournissent aux locataires, aux travailleurs et aux invités du bâtiment des données montrant l’efficacité des systèmes CVC

Publication par l’OSHA d’une large norme de gestion de la sécurité et de la santé qui exige la participation des travailleurs aux activités d’évaluation et de réduction des risques sur le lieu de travail et améliore la protection contre les représailles pour les lanceurs d’alerte.

Systèmes de collecte de données améliorés, avec partage entre les agences de sécurité des travailleurs et les services de santé pour identifier les lieux de travail et les industries dans lesquels les travailleurs courent un risque accru

L’habilitation du Congrès à l’OSHA pour développer un processus d’établissement de normes plus rapide et plus agile, fournir davantage de ressources d’inspection et étendre sa capacité à imposer des sanctions civiles et pénales avec des effets dissuasifs plus importants.

Rétablissement des paiements en espèces en cas de pandémie, des crédits d’impôt, de l’augmentation de l’assurance maladie et d’autres mesures qui ont amélioré la vie des travailleurs et de leurs familles, rendu les lieux de travail plus sûrs et combattu les inégalités sociales.

“Les conséquences de ces échecs ont été épouvantables et ont conduit à des dizaines de milliers de décès parmi les travailleurs de première ligne”, a déclaré l’auteur principal David Michaels, PhD, MPH, professeur à l’école de santé publique de l’université George Washington et ancien administrateur de l’OSHA, dans une université. communiqué de presse. “Le risque d’exposition a été exacerbé par les inégalités économiques liées à la race et au travail, ce qui a entraîné un nombre disproportionné de travailleurs noirs et hispaniques tués ou rendus malades par le virus.”

Dans un contexte connexe éditorialGavin Yamey, MD, MPH, de l’Université Duke, et ses collègues ont déclaré que les États-Unis, dMalgré ses ressources scientifiques et des décennies d’exercices de préparation à une pandémie, le pays a eu du mal à produire des preuves scientifiques sur la transmission virale et des politiques coordonnées pour atténuer la propagation.

“Une mauvaise communication des preuves existantes a également contribué à la confusion et à des actions retardées ou inappropriées, contribuant à la différence partisane dans la rapidité avec laquelle les États américains ont institué des protections de santé publique et aux taux de mortalité excessifs pendant la pandémie, en particulier après que les vaccins soient devenus disponibles”, ont-ils écrit.