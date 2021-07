L’échec du géant chinois des puces électroniques teste les ambitions technologiques de Pékin

En 2015, une obscure entreprise dirigée par un magnat de l’immobilier a réveillé le monde aux ambitions de la Chine dans les semi-conducteurs, la technologie fondamentale qui alimente l’informatique. Chargée de financements publics et de soutien politique, la société a fait tomber les mâchoires avec une offre de 23 milliards de dollars pour racheter le fabricant américain de puces Micron. Six ans plus tard, le futur champion chinois des puces électroniques ressemble plus à une déception nationale. L’entreprise, Tsinghua Unigroup, a déclaré ce mois-ci qu’un de ses créanciers avait engagé une procédure de faillite, ce qui laisse présager qu’elle pourrait être démantelée. Les fortunes financières déclinantes de Tsinghua Unigroup sont un échec inconfortable pour les responsables chinois, qui ont cherché à utiliser des fonds guidés par l’État et des plans pour tirer même avec les États-Unis dans une compétition de plus en plus pugnace sur l’avenir de la technologie. Autrefois un exemple des pouvoirs du capitalisme dirigé par l’État, Tsinghua Unigroup est en train de devenir une mise en garde sur le gaspillage qui peut résulter d’investissements et de subventions mal placés. Pourtant, pour les planificateurs économiques chinois, cela peut ne pas avoir d’importance. Au cours des deux dernières années, les incitations du marché comme les subventions qui ont gonflé les livres d’Unigroup ont alimenté un boom de tout ce qui concerne les puces électroniques. Selon une analyse des médias publics, la Chine a créé 58 000 entreprises de semi-conducteurs entre janvier et octobre 2020, soit environ 200 par jour.

Alors que bon nombre de ces entreprises échoueront, la croyance à Pékin est que quelques-unes peuvent créer des percées. En d’autres termes, c’est la technologie, et non les finances, qui compte. « Ce serait un échec si la technologie s’avérait inutilisable », a déclaré Dan Wang, analyste technologique chez Gavekal Dragonomics, une société de recherche. « Tsinghua Unigroup a formé une nouvelle génération d’ingénieurs en semi-conducteurs et construit une position crédible dans la fabrication de puces mémoire. » Une meilleure façon de penser aux ambitions de la Chine en matière de puces est en termes de programme spatial, a-t-il ajouté. Le profit, du moins à court terme, n’est pas la question. Au lieu de cela, l’objectif est d’atteindre l’autosuffisance dans la fabrication des minuscules puces qui font fonctionner tout, des automobiles aux missiles et aux superordinateurs. Les enjeux sont élevés. Alors que les relations entre les États-Unis et la Chine s’effilochaient, les interdictions américaines de puces électroniques ont porté de sérieux coups à des entreprises chinoises comme Huawei, le géant des infrastructures de télécommunications. Peu d’entreprises sont allées au cœur de la concurrence technologique de type Guerre froide entre la Chine et les États-Unis comme le fait Tsinghua Unigroup.

L’offre d’achat de Micron en 2015 a sonné l’alarme à Washington, où cette décision a été considérée comme un exemple flagrant d’entreprises chinoises utilisant le financement de l’État pour acheter en gros des technologies sensibles. Soutenu par un fonds de semi-conducteurs de plusieurs milliards de dollars géré par l’État, Tsinghua Unigroup semblait être une pièce de théâtre de la Chine pour se frayer un chemin vers le leadership dans l’industrie critique des micropuces. L’offre d’achat de Tsinghua Unigroup sur Micron, qui a échoué, a déclenché une série d’actions de la part des régulateurs américains pour tempérer la capacité de la Chine à acheter purement et simplement des sociétés technologiques sensibles. Il s’agissait d’un stade précoce d’une compétition technologique plus glaciale entre les États-Unis et la Chine qui a finalement conduit à la mise sur liste noire américaine des entreprises chinoises pour des raisons de droits de l’homme et de sécurité nationale.

Plus une société holding de semi-conducteurs qu’un innovateur connu, Tsinghua Unigroup a connu une croissance rapide au cours des six dernières années alors que son chef de file de l’immobilier, Zhao Weiguo, a dépensé des milliards pour racheter certaines des sociétés de puces électroniques les plus prometteuses du pays, menant finalement à l’une des plus grandes sociétés chinoises de puces électroniques. entreprises de conception de puces pour smartphones. M. Zhao a également conclu des accords de grande envergure avec certaines des marques les plus connues des États-Unis. Dans un accord, Unigroup a obtenu un investissement de 1,4 milliard de dollars d’Intel pour développer des puces pour smartphones. Dans un autre, Unigroup a repris la participation majoritaire dans l’entreprise de serveurs et de stockage de HP basée en Chine, H3C Technologies. Elle a également pris une participation dans Western Digital, signé un partenariat stratégique avec Dell et rejoint un plan de licence de puces IBM. Pour tout financer, M. Zhao s’est appuyé sur le solide pedigree politique de l’entreprise, collectant des fonds auprès des fonds publics alloués pour aider la Chine à rattraper les capacités de production de puces étrangères. Tsinghua Unigroup est une filiale d’une société contrôlée par la prestigieuse université chinoise Tsinghua, l’alma mater du président Xi Jinping. Cette entreprise a également compté une fois le fils de l’ancien président chinois Hu Jintao comme secrétaire du parti – un rôle politiquement clé pour faciliter les communications avec le Parti communiste chinois.

« Tsinghua Unigroup est plus une réussite politique qu’une réussite technologique », a déclaré M. Wang, ajoutant que les tensions géopolitiques que Tsinghua Unigroup a contribué à déclencher ont fini par aider certaines de ses entreprises. Unisoc, la division de conception de puces de la société, a obtenu des commandes car les entreprises chinoises n’ont pas été autorisées à utiliser des concepteurs de puces américains comme Qualcomm. Tsinghua Unigroup n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique. Le calcul de haut niveau semble peu susceptible de changer l’orientation de la politique chinoise. Cette année, lorsque les responsables ont dévoilé publiquement un plan quinquennal qui recensait méticuleusement les principales initiatives de gouvernance, ils ont défini des objectifs ambitieux pour l’industrie technologique et souligné son importance pour la sécurité nationale. Rappelant Made in China 2025, un plan précédent qui a aidé Unigroup à bénéficier d’un financement gouvernemental, l’espoir est que malgré le gaspillage, suffisamment d’argent parvienne à des mains suffisamment compétentes pour que la magie se produise. Une partie de l’argent a déjà eu un impact. Les entreprises locales ont fait des pas de géant dans la conception de puces électroniques, et les fonderies qui fabriquent des puces électroniques – à un niveau de sophistication en retard par rapport aux concurrents les plus avancés de plusieurs années – ont trouvé de bonnes affaires en fabriquant des capteurs nécessaires pour des appareils tels que des appareils intelligents et des smartphones moins chers. Mais les progrès dans l’ensemble ont été lents. L’énorme investissement de la Chine a à peine réduit sa dépendance aux puces électroniques étrangères. Même après des dizaines de milliards de dollars dépensés dans l’industrie, la production nationale de puces en Chine n’a satisfait que 15,9% de la demande de puces en 2020, à peine plus que sa part de 15,1% en 2014, selon IC Insights, une société de recherche américaine sur les semi-conducteurs. Pourtant, la concurrence géopolitique peut fonctionner là où les subventions ont échoué, en alignant mieux les entreprises chinoises les plus capables avec les initiatives nationales, a déclaré M. Wang. « Compte tenu du soutien du gouvernement, des entrepreneurs audacieux et d’un énorme besoin de comprendre ces technologies, les perspectives de succès ne sont pas mauvaises », a-t-il déclaré.