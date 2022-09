L’échec du box-office de Liger a un impact majeur sur Jana Gana Mana de Vijay Deverakonda-Puri Jagannadh; équipe apportant de grands changements au script [Read Details]

Liger de Vijay Deverakonda et Ananya Panday était l’un des films les plus attendus de l’année. Le buzz autour de lui était bon mais Liger a mal tourné au box-office. Il a obtenu de bonnes collections le premier jour, les gens de la ceinture hindi étant impatients de voir Vijay Deverakonda à l’écran, mais la baisse du deuxième jour était tout simplement trop. Les critiques ont dénoncé le scénario superficiel, régressif et rebattu du film. Les masses ont également trouvé qu’il manquait de substance. Cela a affecté le deuxième projet de Vijay Deverakonda et Puri Jagannadh, Jana Gana Mana. Les fans ont déjà commencé à conseiller à la star de se retirer du film compte tenu de l’échec de Liger.

Désormais, le duo acteur-réalisateur revisite le scénario du film. Une source a déclaré à IndiaToday.in qu’avant de se diriger vers le programme marocain, la star et le créateur revoyaient à nouveau le scénario. L’équipe est en train de repenser le budget du film, qui est assez conséquent. Puri Jagannadh a dû subir des pertes pour l’échec de Liger. La source a déclaré à IndiaToday.in : “De nombreux changements sont susceptibles de se produire dans le scénario. Ils pourraient revenir à la table d’écriture et repenser le scénario.”

Mahesh Babu était censé faire Jana Gana Mana avec Puri Jagannadh. Mais les choses ne se sont pas concrétisées. On dit qu’ils ont eu une mauvaise dispute. Lors de la réalisation de Liger, Puri Jagannadh a offert Jana Gana Mana à Vijay Deverakonda. Il a accepté de monter à bord. Le film sortirait le 3 août 2023. C’est un projet de rêve pour Puri Jagannadh et il avait dit qu’il en ferait un film pan-indien.