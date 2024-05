L’échec d’Israël à éliminer le Hamas, expliqué

Les appels à un cessez-le-feu à Gaza se font de plus en plus forts dans le monde entier. Au Canada, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly vient d’ajouter sa voix en affirmant que « le niveau de souffrance humaine est catastrophique ». La Cour internationale de Justice a appelé Israël à cesser immédiatement son offensive sur Rafah, quelques jours seulement après l’Espagne, la Norvège et l’Irlande. reconnu un État palestinien indépendant.

Cela s’est produit quelques jours seulement avant qu’une frappe aérienne israélienne à Rafah ne tue dimanche des dizaines de réfugiés palestiniens. Israël a qualifié la frappe de « Un tragique accident » mais affirme que la frappe a également réussi à tuer deux responsables du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit à plusieurs reprises que l’un des principaux objectifs de sa guerre à Gaza est d’éliminer les dirigeants du Hamas, mais qu’Israël est loin d’y parvenir. La haute direction du Hamas est toujours intacte.

Aujourd’hui, expliqué le co-animateur Sean Rameswaram a contacté Mairav ​​Zonszein, un analyste israélien principal de l’International Crisis Group, pour parler de la situation. Écoutez la conversation complète et suivez Aujourd’hui, expliqué sur Podcasts Apple, Spotify, Pandoreou partout où vous trouvez des podcasts.

Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Pouvez-vous nous dire pourquoi Israël n’a pas réussi à détruire les hauts dirigeants du Hamas ?

Lorsque l’on aborde le fond de la manière dont les Forces de défense israéliennes définissent les objectifs de guerre, elles parlent spécifiquement de retirer les capacités gouvernementales et militaires du Hamas. Nous avons entendu beaucoup de discours très incendiaires – détruire le Hamas, détruire Gaza – mais quand on les brise réellement, ils veulent éliminer le Hamas en tant que puissance dans la bande de Gaza. Et ils n’y sont pour la plupart pas parvenus.

Il y a deux raisons principales à cela.

La première est qu’il est très difficile de démanteler un groupe terroriste non étatique qui s’est implanté dans une très petite zone urbaine et densément peuplée alors qu’il est là depuis près de 20 ans. Le Hamas a pris de très nombreux otages ; à ce jour, il y a encore plus de 100 otages à Gaza. Il semble assez probable que l’armée israélienne ait eu du mal à atteindre les dirigeants et les acteurs clés du Hamas, car ils sont probablement entourés d’otages. Et autant de destructions, de dévastation et de meurtres que nous avons vus, je pense qu’il y en aurait probablement eu encore plus si ces otages n’étaient pas là et qu’ils n’auraient pas à s’inquiéter de ces dommages collatéraux.

C’est donc l’une des raisons principales. L’autre est que Netanyahu avait spécifiquement une politique très claire visant à maintenir le Hamas au pouvoir et également à essayer de contenir le Hamas, car le Hamas est une très bonne excuse pour qu’Israël continue sur la voie de la colonisation, de l’expansion, de l’occupation et du rejet d’un gouvernement palestinien. État.

Tant que le Hamas est là, Israël n’a pas besoin de s’engager dans un quelconque processus de paix, ni dans aucune sorte de négociation politique sérieuse. Il n’est pas nécessaire qu’il prenne aussi au sérieux les revendications palestiniennes d’un État, de libération et de droits. Même si nous supposons que Netanyahu est déterminé à se débarrasser du Hamas, il a intérêt à rester au pouvoir maintenant, et la meilleure façon de rester au pouvoir est de poursuivre la guerre encore et encore.

Est-ce que ça a fonctionné du tout ? Ont-ils obtenu des hauts dirigeants du Hamas ?

Ils ont contacté certains des hauts commandants en charge de certains aspects de la branche militaire du Hamas, mais personne dans le cercle restreint qui prend les décisions. Et ils sont très intéressés à atteindre ces gens, non seulement parce que ce sont eux qui prennent les décisions, mais aussi par vengeance, et qu’ils doivent éliminer ces gens afin d’obtenir au moins une victoire symbolique.

On dirait que vous dites qu’il n’est pas vraiment plausible d’éradiquer complètement le Hamas. C’est ce que tu dis ?

Oui, et il y a plusieurs raisons à cela.

Tout d’abord, vous disposez de l’armée la plus puissante du Moyen-Orient qui combat depuis près de huit mois maintenant. Disons que la moitié des victimes – soit plus de 35 000 – disons que la moitié d’entre elles sont des militants du Hamas, ce n’est toujours pas un chiffre qui peut réellement détruire une organisation. C’est peut-être suffisant pour ne plus permettre au Hamas d’opérer comme une armée ou d’attaquer les communautés frontalières israéliennes. C’est possible. Je pense que les objectifs de guerre et la rhétorique étaient bien plus élevés que ce qu’Israël aurait pu atteindre. Ils ont promis des choses qu’ils n’ont tout simplement pas pu tenir.

Que pensent les États-Unis de la stratégie d’Israël avec le Hamas à ce stade ?

D’une certaine manière, le président Biden a parlé sur deux [sides] de sa bouche. Les États-Unis ont pleinement soutenu Israël – diplomatiquement, politiquement, économiquement et militairement – ​​tout au long de cette guerre. Il soutient également les objectifs de guerre d’Israël visant à récupérer les otages et à détruire le Hamas. Mais la manière dont Israël a mené sa guerre correspond à ce que certains anciens généraux et certains membres de l’administration Biden ont dit : on pourrait le faire d’une manière différente.

Alors que cette guerre se poursuivait, je pense que les États-Unis – et dans une certaine mesure en Israël également – ​​ont probablement été surpris de ne pas avoir fait davantage de percées. Alors que l’année électorale commençait aux États-Unis, ils ont commencé à réaliser qu’ils devaient au moins donner l’impression d’améliorer la situation sur les questions humanitaires.

Les États-Unis sont sortis et ont dit : Tu dois avoir un meilleur plan, tu dois déterminer qui va prendre le relais. Les États-Unis et la quasi-totalité du cabinet de guerre de Netanyahu ont déclaré : Même là où vous avez réussi à éliminer le Hamas, vous n’avez rien pour combler ce vide. Il n’y a pas d’alternative. Vous avez rejeté tout type de plan. Je pense que les États-Unis sont très frustrés par le fait qu’il n’y ait pas de stratégie de sortie, pas de fin de partie et pas de vision politique d’après-guerre pour Gaza.

Que pensent les Palestiniens du Hamas à ce stade ?

Nous savons que les sondages réalisés en Cisjordanie, où les Palestiniens ne sont pas directement impliqués dans ce qui se passe à Gaza, gagnent en popularité. Mais avant le 7 octobre, le taux de mortalité palestinienne le plus élevé depuis 20 ans se produisait en Cisjordanie. Vous avez des milices de colons, vous avez des restrictions totales sur la liberté de mouvement. Ils vivent dans un endroit très précaire et horrible. Et l’Autorité palestinienne, qui gère certains aspects de la vie dans certaines zones de Cisjordanie, est devenue complice de l’occupation israélienne, de sorte qu’elle n’a personne pour la représenter.

Le Hamas représente donc la seule entité qui a défié Israël avec sa politique répressive très violente et systématique. Cela ne veut pas dire que les gens aiment toutes les tactiques du Hamas, mais le Hamas est la seule entité qui s’est opposée à l’impunité israélienne. Je pense que, d’une certaine manière, Israël espérait que plus la situation des Gazaouis empirerait, plus ils se soulèveraient contre le Hamas. Peut-être espéraient-ils un chaos qui créerait un tel chaos que le Hamas serait obligé de concéder le pouvoir.

Est-il presque certain que le Hamas sera toujours debout à la fin de cette guerre ?

C’est difficile pour moi de prédire car certains en Israël – même en mettant de côté Netanyahu – sont vraiment déterminés à chasser le Hamas du pouvoir, même si cela prend des années, même si Israël doit mener des opérations continues et une certaine forme d’occupation pendant de nombreuses années.

Il s’agit d’un véritable problème de sécurité et d’une crise intérieure intérieure, dans laquelle les Israéliens ont perdu totalement confiance dans la capacité de l’État à les protéger. Et c’est un véritable problème auquel les niveaux politique et militaire doivent s’attaquer. Ils sont donc déterminés à éliminer le Hamas à un certain niveau. Mais il y a aussi une réalité à prendre en compte, et je pense que certains responsables du renseignement militaire ont déjà compris que le Hamas restera là, dans une certaine mesure. La question est la suivante : comment tirer parti de cela, ou le manœuvrer, d’une manière qui fonctionne ? Même si le régime actuel du Hamas se rendait d’une manière ou d’une autre, ou était exilé ou renversé à la fin de cette période, il y aurait toujours des gens du Hamas, des approches du Hamas et une idéologie du Hamas.

La question palestinienne a été mise sous le tapis, les présidents américains ont complètement nié qu’il s’agissait d’un problème, les premiers ministres israéliens et les gouvernements successifs ainsi que la société israélienne ont décidé que ce n’était pas un problème qu’ils devaient traiter.

Cet orgueil démesuré et cette impunité nous ont conduits, à bien des égards, au 7 octobre ; c’est donc quelque chose avec lequel les Israéliens vont devoir compter désormais. Le monde réagit très fortement à des années d’occupation sans prix à payer et malheureusement, le prix est désormais très, très élevé.