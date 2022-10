L’échec des LA Lakers à résoudre leurs problèmes de tir pourrait conduire à une autre saison perdue pour LeBron James | Nouvelles de la NBA

Les LA Lakers sont maintenant 0-3 pour commencer la nouvelle saison NBA et leur tir, souvent critiqué et connu depuis longtemps comme la faiblesse flagrante de l’équipe, a été tout simplement lamentable pour commencer la campagne – et cela coûte cher à l’équipe un soir. base.

Les Lakers, tels qu’ils sont actuellement construits, pourraient être quelque peu pardonnés pour les pertes contre le champion en titre Golden State Warriors et une équipe de Clippers ultra-profonde pour commencer la campagne. Mais passer 6 pour 33 de la profondeur à la chute pour vaincre contre une équipe en reconstruction des Portland Trail Blazers n’est tout simplement pas le cas pour une personne avec une histoire telle que les Lakers, 18 fois champions.

Vous ne pouvez pas non plus blâmer Darvin Ham, l’entraîneur-chef est à la porte depuis cinq minutes et fait de son mieux avec ce qu’il a reçu.

Image:

L’entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles, Darvin Ham, appelle ses joueurs depuis la ligne de touche contre les Portland Trail Blazers





Il a même mis au banc la victime préférée des boo-boys, Russell Westbrook, pour les trois dernières possessions de la défaite 106-104 de dimanche soir contre Portland – mais cela n’avait pas d’importance.

Westbrook a terminé avec 10 points sur un tir de 4 en 15, et la poussée clé de 10 points des Blazers pour prendre la tête est survenue après que l’ancien MVP a été remplacé dans le match avec 4:42 restants au quatrième quart. À ce moment-là, les Lakers menaient de huit points, mais tout s’est effondré comme on ne s’y attendait pas dans une équipe ancrée par une légende du sport comme James.

Un moment clé est venu avec 27,3 secondes restantes dans le match et 18 secondes au chronomètre des tirs lorsque les Lakers menaient d’un point. Bien qu’il ait eu beaucoup de temps pour jouer une pièce qui lui permettrait de conduire jusqu’au bord, Westbrook – laissé sans surveillance par Jusuf Nurkic, l’invitant essentiellement à tirer, a raté un pull-up de 15 pieds dans ce qu’il a dit plus tard était une tentative aller deux pour un.

Ham n’était pas désolé de la décision de mettre Westbrook au banc pendant la dernière douzaine de secondes du match.

“Nous n’avons pas le temps pour les sentiments ou les gens sont dans leurs sentiments”, a déclaré l’entraîneur-chef recrue. “Comme, nous essayons de renverser la vapeur. Pour qu’une personne soit dans ses sentiments sur quand, où et comment elle devrait être dans le jeu, je n’ai pas le temps pour ça.

“J’aurais juste aimé que nous attaquions directement la jante. C’est le seul coup que les équipes veulent que vous preniez et que vous vouliez abandonner – deux longs, deux contestés, qu’avez-vous. Et avec sa capacité à exploser et à atteindre le panier étant toujours à un niveau élevé, j’aurais aimé qu’il l’ait fait – surtout avec Nurkic qui se tenait là-bas avec cinq fautes.

Image:

L’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James a l’air furieux sur le terrain contre les Portland Trail Blazers





“La sélection des plans est quelque chose sur laquelle nous devons travailler.”

En termes simples, les Blazers savaient qu’ils pouvaient compter sur les Lakers pour manquer au-delà de l’arc et n’ont pas respecté le tir à trois points pendant la majeure partie de la nuit. Ils savaient qu’ils n’avaient pas besoin de fermer et de garder parce que leurs adversaires n’allaient tout simplement pas faire beaucoup de coups.

James lançait des air-balls, Anthony Davis frappait le côté du panneau depuis le coin et aucun des Lakers ne pouvait vraiment le faire tomber.

Au total, les Lakers sont 25 pour 118 sur trois points au cours des trois premiers matchs. De toute équipe qui a tiré au moins 100 trois sur une séquence de trois matchs, les Lakers sont le deuxième pire déjà – et il y en a eu 6 100. Seuls les Hawks de 2018 ont fait pire depuis que la métrique a été mesurée.

C’est juste une autre statistique qui cristallise à quel point leurs problèmes de tir sont devenus graves. En ce qui concerne la catégorie statistique la plus importante de toutes, ils sont également 0-3 pour commencer la saison en termes de victoires et de défaites – et le pire de leur point de vue est que leurs deux grands joueurs ont plutôt bien joué dans l’ensemble.

Il y a eu une période contre les Blazers où Davis a repris le jeu, démolissant tout ce qui se présentait sur son chemin défensif (en route vers six pâtés de maisons dans la nuit) et rinçant à la maison chaque balle qui était lancée dans tout ce qui se rapprochait de la proximité du jante de l’autre côté de la cour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Portland Trail Blazers contre les Los Angeles Lakers lors de la semaine 1 de la saison NBA



James est en moyenne un double-double, à 27,3 points, 11,0 rebonds et 7,3 passes décisives par match, à travers ces trois premières défaites.

Cela ne fonctionne tout simplement pas. La tentative du vice-président des opérations de basket-ball des Lakers, Rob Pelinka, de rassembler l’année dernière un casting de joueurs de rôle vieillissants, qui étaient l’ombre d’eux-mêmes, n’a pas fonctionné – et bien qu’il ait essayé de faire bouger l’aiguille cette année quelque peu en acquérant Lonnie Walker IV, il manque encore à l’équipe ce dont elle a toujours eu le plus besoin : le tir.

Après la défaite contre les Warriors où les Lakers n’ont réussi que 10 de leurs 40 tentatives lors de l’ouverture de la saison contre les Warriors, James a déclaré: “Pour être tout à fait honnête, nous ne sommes pas une équipe construite pour un excellent tir. Ce n’est pas comme si nous étions assis ici avec beaucoup de lasers dans notre équipe.”

Un coup voilé au front office, peut-être, pour ne pas avoir abordé ce qui était un problème connu ?

Parmi les joueurs de la liste actuelle qui ont tiré au moins six tirs à trois points cette saison, aucun joueur n’a réussi mieux qu’un clip de 30%. Pour les joueurs qui ont atteint le double des tentatives, James est en tête avec seulement 25,9 % ; Kendrick Nunn a tiré 23%; Patrick Beverley est à 21 % ; Davis à 20%, Walker à 17% et Westbrook à 1 sur 12 pour atteindre 8,7%.

Image:

Le directeur général des Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, prend la parole lors d’une conférence de presse





Il a été prouvé dans le passé que si vous entourez James de tireurs, vous avez de bonnes chances de remporter un titre (sans jeu de mots). Pelinka – qui a encaissé ses jetons en échangeant contre Westbrook, une décision que beaucoup considéraient comme une folie dans une équipe qui avait déjà James comme principal manieur de balle – a tenté de s’écarter de ce modèle et cela pourrait s’avérer être la perte pour lui, et cette équipe à la fin.

Malgré tout cela, pendant l’intersaison, le chef du front office des Lakers a été enfermé dans une prolongation de contrat qui s’étend jusqu’en 2026 – potentiellement une décision encore plus déconcertante que l’échange de Westbrook, un tireur notoirement mauvais. Cela indique peut-être le fait que la culpabilité de ce gâchis s’étend au-delà de Pelinka lui-même.

Le front office des Lakers dispose d’un comité décisionnel qui comprendrait la présidente Jeanie Buss, Pelinka et Kurt Rambis. Les frères et sœurs de Buss, Joey et Jesse, ont également joué un rôle croissant au sein de la hiérarchie de l’organisation.

L’athlétisme rapporte cependant que c’est Pelinka qui – après avoir travaillé au téléphone pour essayer de faire un échange, notamment avec les Utah Jazz, les Brooklyn Nets et les Indiana Pacers – a finalement pris la décision de poursuivre avec Westbrook sur la liste pour la saison en cours.

Le rapport indiquait: “Alors que Pelinka a reçu le pouvoir ultime de prendre ces décisions, des sources affirment qu’il y avait un désir pour l’ensemble du groupe de parvenir à un consensus. Il semble que les voix de Joey et Jesse Buss soient désormais prises en compte parmi les dirigeants des Lakers. S’ils devaient parier sur un mouvement décisif de cette ampleur, pensait-on, alors tout le monde devait avoir confiance dans la même vision.

“Mais quand ce n’était pas le cas, selon des sources, le choix a été fait par Pelinka de rester patient et de voir, encore une fois, si Westbrook pourrait trouver un moyen de faire fonctionner cet ajustement imparfait avec les Lakers.”

La route à suivre à partir d’ici est assez sombre. Westbrook a opté pour son contrat de 47 millions de dollars pour cette saison et, avec le placard des Lakers déjà assez dépourvu d’actifs mobiliers, cela en fait à peu près un salaire impossible à décharger. Une fois que les livres sont clairs à la fin de cette saison, cela devrait donner à Pelinka un peu plus de flexibilité, mais tout le monde peut voir comment les Lakers travaillent en ce moment et ce fait en soi change la conversation en termes de valeur que les tireurs auront pour eux. .

Il est difficile de dire combien d’années James peut continuer à fonctionner au niveau auquel il se trouve actuellement, car King James, jusqu’à présent, continue de défier le temps qui passe et l’usure habituelle qui entraîne la dégradation des niveaux de performance des athlètes. à mesure qu’ils vieillissent.

Il a presque 38 ans et est toujours l’un des spécimens physiques les plus dominants dans tous les sports. Il dépense plus d’un million de dollars chaque année pour s’assurer que son corps reste au maximum de sa puissance physique pour concourir, mais il ne peut pas continuer à défier la physiologie pour toujours.

Tous les signes indiquent que c’est une autre année que les Lakers feront du surplace, une autre année perdue dans la quête de LeBron pour gagner autant de bagues que possible avant la retraite.

Regardez plus de NBA en direct mercredi soir alors que Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks accueillent Kevin Durant, Kyrie Irving et les Brooklyn Nets, tard dans la nuit à partir de 00h30, en direct sur Sky Sports Arena & Main Event