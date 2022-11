L’échec de l’échange de crypto était une opération de blanchiment d’argent – rapport

FTX aurait reçu des millions de dons de crypto via l’Ukraine et aurait peut-être blanchi des sommes beaucoup plus importantes

Selon le Gateway Pundit, Samuel Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX, aurait blanchi des milliards de dollars via l’Ukraine en créant sa société comme chambre de compensation centrale pour tous les dons de crypto à l’effort de guerre de Kiev. Les politiciens démocrates envoyant de l’aide à l’Ukraine verraient leur argent revenir sous forme de dons via FTX, a affirmé le média.

FTX a lancé la plate-forme de dons de crypto-monnaie Aid for Ukraine en mars, se positionnant comme la chambre de compensation centrale pour tous les dons de crypto-monnaie à l’effort de guerre de Kiev. Alors que l’échange était censé acheminer ces dons vers la Banque nationale d’Ukraine, le rapport suggère qu’il a renvoyé au moins une partie de l’argent aux États-Unis par le biais de dons politiques. Bankman-Fried était le deuxième plus grand donateur du Parti démocrate pour les mi-mandats, versant quelque 38 millions de dollars dans les coffres des candidats rien qu’en 2022.

Le gouvernement ukrainien avait déjà reçu plus de 60 millions de dollars en dons cryptographiques en mars. FTX n’a ​​pas publié les montants encaissés par la suite, mais d’autres campagnes de financement au nom de Kiev ont connu un énorme succès – l’acteur de Star Wars Mark Hammill a levé suffisamment de fonds pour acheter 500 drones en un seul mois, par exemple.

Quels que soient les fonds que la bourse avait sous gestion, ils se sont vraisemblablement évaporés avec le reste de ses actifs en raison d’un piratage présumé la semaine dernière, et la bourse a déposé son bilan vendredi. Le chaos qui en a résulté a fait monter en flèche les marchés de la cryptographie.

En plus de financer des campagnes politiques, Bankman-Fried a dépensé des millions de lobbying pour façonner la réglementation des crypto-monnaies. Les démocrates chargés de superviser la Commodity Futures Trading Commission étaient des cibles particulières pour ses largesses, et il fait maintenant l’objet d’une enquête par cette même agence pour avoir transféré 10 milliards de dollars d’actifs clients de FTX vers son fonds spéculatif Alameda Research.

Alors que le jet privé de Bankman-Fried a été localisé en Argentine, le milliardaire en disgrâce a insisté samedi sur le fait qu’il se trouvait toujours aux Bahamas.