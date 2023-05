L’échec de Home Depot ne devrait surprendre personne – cela pourrait être bien pire

Le commerce de détail n’est décevant que si vous dites qu’il est décevant. Je ne peux pas vous dire combien de fois Home Depot (HD) a averti les investisseurs que les choses pourraient être difficiles là-bas. Donc, quand les choses sont vraiment difficiles, vous ne pouvez pas rester bouche bée et dire : « Qu’est-ce que c’est ? » Le détaillant de rénovation domiciliaire a annoncé mardi la plus grande perte de revenus en plus de 20 ans, affichant 37,26 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal, tandis que les analystes prévus par Refinitiv s’attendaient à 38,28 milliards de dollars. Il a également abaissé ses prévisions pour le reste de l’année, car les consommateurs dépensent moins pour des produits plus chers et des projets de bricolage. Maintenant, quand la direction d’une entreprise se dit déçue de ses performances, c’est très inquiétant. Mais lorsque les dirigeants soulignent sans cesse les intempéries dans un cinquième du pays et les prix erratiques du bois partout, vous commencez à réaliser que Home Depot aurait pu avoir un trimestre beaucoup plus faible. C’est pourquoi l’action de Home Depot ne s’est pas effondrée aujourd’hui, ses actions ne baissant que de 2 % et restant stables sur le marché secondaire. Cela plus le rendement de 3% et le bilan formidable. Home Depot est affligé par la même chose qui met tous les détaillants en détresse. La Réserve fédérale veut une modération dans l’amélioration de l’habitat et elle veut que les dépenses diminuent pour freiner l’inflation – et c’est gagnant. Nous pouvons nous asseoir ici et critiquer Home Depot ou nous pouvons reconnaître qu’entre les gens ne déménagent pas parce qu’ils ont bloqué des prêts à faible hypothèque. Ils ont également moins besoin d’embellir une maison car elle a déjà été embellie pendant les fermetures pandémiques. Cela devrait être une période horrible pour Home Depot, sans aucun client. Y a-t-il quelque chose à faire ici ? Je ne pense pas. Un rendement décent avec juste des temps corrects à venir, et le besoin d’un meilleur temps en Californie et des coûts de bois stables. Rien à faire. Qu’il suffise de dire que cela a peut-être été le pire « raté » de Home Depot en vingt ans, mais l’entreprise sera de retour lorsque tous les appareils et pièces de rechange devront être rafraîchis. D’ici là, il ne méritera même pas une mention lors de notre réunion mensuelle du Club le mercredi midi. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un magasin Home Depot à Hyattsville, Maryland, le 22 février 2022. Stefani Reynolds | AFP | Getty Images