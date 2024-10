L’échec de Furiosa au box-office ne devrait pas freiner le prochain film Mad Max

Points clés à retenir Le sort de Mad Max : The Wasteland dépend de la réception de Furiosa lors des remises de prix après avoir échoué au box-office.

Tirer parti du succès critique de Furiosa avec une solide campagne de récompenses pourrait raviver l’intérêt pour la franchise Mad Max.

La rumeur veut que la préquelle plonge dans l’histoire de Max, probablement juste avant Fury Road, en mettant l’accent sur les séquences d’action.







Au fond, chaque Mad Max les fans rêvent de vivre une expérience Le désert dans toute sa splendeur – avec plus de Max et plus d’action – mais de Furiosa les mauvais chiffres du box-office viennent peut-être de briser ces espoirs. Pourtant, la rumeur préquelle de Mad Max : La route de la fureur ne devrait pas être entièrement exclu, et il mérite d’être réalisé malgré toutes les chances commerciales qui s’y opposent.

Dès le début, c’était une règle tacite que le prochain Mad Max le film ne serait réalisable que si Furiosa : Une saga Mad Max a réalisé un solide bénéfice. Même avec d’excellentes critiques et un bouche à oreille positif, la vedette d’Anya Taylor-Joy n’a rapporté qu’environ 173 millions de dollars contre un budget presque égal de 168 millions de dollars. En manquant apparemment le seuil de rentabilité de 75 à 95 millions de dollars, la chance de Le désert sa réalisation semble peu probable – mais est-ce vraiment terminé ?





Mad Max : Les Terres Désolées Cela dépend de de Furiosa Course de récompenses

Le réalisateur George Miller a clairement indiqué à plusieurs reprises que ses prochaines étapes concernant tout nouveau Mad Max projet, en particulier Le désertcela dépendrait de FuriosaLa réception publique. L’accent devrait être mis sur la « réception » plutôt que sur les résultats au box-office, ce qui rend le film toujours viable pour voir le jour. Cependant, étant donné les séquences d’action coûteuses susceptibles de figurer dans Le désertdépassant peut-être Furiosa en termes d’ampleur, il faudrait un miracle pour que Warner Bros. donne le feu vert à une autre préquelle. Dans ce cas, le « miracle » n’est qu’un code pour la prochaine saison de récompenses, ce qui pourrait inverser la tendance en faveur de Miller.

Furiosa était un chouchou des critiques, avec un score de 90 % pour Rotten Tomatoes, une ovation debout de sept minutes à Cannes et des éloges de la part des critiques majeurs, RogerEbert.com le qualifiant de « l’un des meilleurs préquels jamais réalisés ». Warner Bros. devrait tirer parti de cette reconnaissance avec une forte campagne de récompenses, ciblant les Golden Globes, les BAFTA et, à terme, les Oscars (où Route de la fureur en a gagné six). Le film a de solides chances d’être nominé dans des catégories telles que le rôle d’Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, ainsi que des réalisations techniques en matière de montage, de son et de conception de production. Une solide performance lors de ces événements pourrait permettre à Miller et aux futurs Mad Max les projets reviennent dans de bons livres avec des bailleurs de fonds principaux comme la société gouvernementale Screen Australia.





L’appeler Coureur de lame 2049 c’est peut-être exagéré, mais Furiosa pourrait refléter la façon dont les critiques et les récompenses du film en ont fait un chef-d’œuvre de science-fiction influent, malgré la perte d’argent pour ses producteurs. Cela a conduit à de futurs projets comme la prochaine mini-série télévisée Blade Runner 2099, et a également aidé le réalisateur Denis Villeneuve à signer pour les deux. Dune films avec Warner Bros., ce qui n’aurait pas été possible sans l’élan de Coureur de lame 2049. De la même manière, Mad Max : Les Terres Désolées pourrait attirer les producteurs une fois FuriosaLes critiques positives de se traduisent en récompenses.





Est Le désert L’histoire de Max avant Route de la fureur?

Un autre facteur clé pour amener Le désert à la vie est la force de son histoire, et plus important encore, à quel point Mad Max les fans voudraient le voir. À Hollywood, un scénario terminé est monnaie courante, et George Miller semble avoir quelque chose de ce genre en main. Dans une interview avec Divertissement hebdomadaireil a confirmé que les scénaristes avaient décrit les histoires de Max et Furiosa lors de la préparation de Route de la fureur. L’histoire de Furiosa a été la première à être diffusée à l’écran, et Le désert devrait explorer comment Max a été capturé et emmené à la Citadelle pour être utilisé comme poche de sang humain.





En faisant ce que nous avons fait lors de la préparation de Mad Max : Fury Road, nous avons également écrit ce qui est arrivé à Max au cours de l’année précédant notre rencontre dans [that film]. Eh bien, nous y travaillons certainement. Et comme je l’ai dit, nous avons écrit cela essentiellement sous forme de roman, et maintenant nous avons une chance, nous allons mettre cela sous forme de scénario, et ensuite nous partirons de là.

Le scénario du préquel supposé se déroulerait juste avant Route de la fureuret Miller a confirmé qu’il s’agirait d’une saga d’un an pleine d’action. Max serait rejoint par une jeune maman, et les événements qui suivraient pourraient expliquer ses soudaines hallucinations de la petite fille de Route de la fureur. Semblable à de Furiosa se terminant, il s’agit d’une préquelle de personnage centrée sur Max qui mènerait au scénario du film emblématique de 2015. Cependant, on ne sait pas si Tom Hardy reviendra dans le rôle de Max Rockatansky ou s’il sera remplacé par un acteur plus jeune, comme Charlize Theron. Furiosa.





Quand Route de la fureur premier film sorti en salles, Miller en a confirmé plus Mad Max les projets étaient inévitables, Tom Hardy étant attaché à jouer dans au moins trois autres. Mais maintenant, l’avenir de la franchise de science-fiction post-apocalyptique est en jeu, un peu comme ce à quoi son réalisateur chevronné a été confronté après Au-delà du Dôme du Tonnerre. Miller a dû attendre 30 ans pour réaliser Route de la fureur pour diverses raisons. Espérons que le prochain Mad Max le film ne met pas encore 30 ans à arriver.