Washington DC – Dans un moment stupéfiant lors de la course à la présidentielle américaine de 2016, le sénateur Bernie Sanders a critiqué sa rivale de l’époque, Hillary Clinton, pour avoir omis de mentionner les droits des Palestiniens dans un discours qu’elle a prononcé devant un groupe de pression pro-israélien.

Debout sur scène lors d’un débat primaire télévisé à l’échelle nationale, Sanders a souligné la situation humanitaire désastreuse à Gaza et a critiqué le soutien inconditionnel que le gouvernement israélien – dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu – reçoit de Washington.

« Il arrive un moment où, si nous recherchons la justice et la paix, nous devrons toujours dire que Netanyahu n’a pas raison », a-t-il déclaré.

C’était une déclaration rare venant d’un homme politique de Washington. Rares sont ceux, même parmi les démocrates de gauche, qui se demandent si les États-Unis devraient reconsidérer leur soutien « inébranlable » à Israël.

Mais sept ans plus tard, Sanders suscite désormais la colère d’un grand nombre de ses partisans qui se sentent déçus par sa position actuelle à l’égard de la guerre entre Israël et le Hamas.

Alors que l’offensive militaire israélienne à Gaza s’intensifie, tuant des milliers d’enfants et rasant des quartiers entiers, Sanders n’a pas appelé à un cessez-le-feu. En raison de sa réputation de voix anti-guerre, les critiques affirment qu’il est dans une position unique pour amplifier les demandes visant à mettre fin aux hostilités à Gaza.

« À l’heure où Washington s’aligne derrière ceux, y compris le président, qui battent le tambour de la guerre, nous avons besoin de dirigeants dotés du courage et de l’héritage d’un militantisme anti-guerre pour briser ce consensus et dire que toute vie humaine est précieuse en exigeant un cessez-le-feu », a déclaré Eva Borgwardt, directrice politique d’IfNotNow, un groupe juif progressiste.

“Si quelqu’un peut faire cela au Sénat, c’est bien le sénateur Sanders.”





La position de Sanders

La semaine dernière, des militants ont organisé une manifestation devant le bureau du Sénat de Sanders pour l’appeler à soutenir un cessez-le-feu.

« Nous sommes allés à son bureau pour dire que nous – et ses collègues à la Chambre qui s’expriment courageusement, au prix de grands risques personnels et politiques – avons besoin de lui maintenant », a déclaré Borgwardt à Al Jazeera dans un communiqué.

Les membres démocrates de la Chambre des représentants ont présenté une résolution de cessez-le-feu le 16 octobre, mais du côté du Sénat, aucun appel n’a été lancé pour mettre fin à la guerre.

Plus tôt ce mois-ci, près de 300 anciens collaborateurs ayant travaillé sur les campagnes présidentielles de Sanders ont signé une lettre l’appelant à introduire une résolution similaire.

“Président [Joe] Biden apprécie clairement vos conseils, comme le montre la manière dont vous avez réussi à façonner les résultats de sa présidence », la lettre, rapportée pour la première fois par L’interception, dit. « Nous vous exhortons à préciser quels sont les enjeux politiques, moraux et stratégiques de cette crise. »

Sanders a appelé à une « pause humanitaire » dans les combats la semaine dernière, mais seulement après que le secrétaire d’État Antony Blinken ait formulé une demande similaire.

Le sénateur a exprimé lundi ses plus vives critiques à l’égard de l’offensive israélienne, mais il n’est pas allé jusqu’à appeler à un cessez-le-feu.

« Les États-Unis fournissent 3,8 milliards de dollars par an à Israël », a écrit Sanders dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« L’administration Biden et le Congrès doivent être clairs. Israël a le droit de se défendre et de détruire le terrorisme du Hamas, mais il n’a pas le droit d’utiliser les dollars américains pour tuer des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants innocents à Gaza. »

En 2016, Sanders – un sénateur indépendant du Vermont qui participe à un caucus avec les démocrates – a défié tous les pronostics et a lancé un défi compétitif aux primaires contre Clinton. Quatre ans plus tard, il a mené la course à l’investiture démocrate jusqu’à ce que plusieurs candidats abandonnent et apportent leur soutien à Biden, qui allait remporter la présidence.

Tout au long de ses deux campagnes présidentielles, Sanders a dirigé un mouvement progressiste dans la politique américaine qui a adopté la question palestinienne comme principe central de son programme.

Remettre en question le soutien américain à Israël lors de la campagne présidentielle – où les candidats s’affrontent souvent pour montrer leur bonne foi pro-israélienne – reste rare. Cela a montré que Sanders était un candidat prêt à défier le consensus politique, une qualité qui a séduit de nombreux jeunes électeurs.

Au niveau national, Sanders a centré son programme sur la lutte contre les inégalités économiques. Mais son approche étrangère de la politique s’est également étendue à la politique étrangère. Il a déclaré qu’il imposerait des conditions en matière de droits humains à l’aide américaine à Israël, une proposition que Biden a qualifiée de « bizarre » lors de la course de 2020.

Sanders, qui s’identifie comme juif, dénonce également depuis longtemps la crise humanitaire dans la bande de Gaza assiégée, la qualifiant d’« insoutenable » et d’« inacceptable ». Il a également qualifié Netanyahu de « raciste réactionnaire ».





Communautés arabes

Le message de Sanders à l’époque a profondément résonné auprès des communautés arabes et musulmanes américaines, qui se sont ralliées à sa campagne et l’ont aidé à remporter la primaire démocrate du Michigan en 2016, dans l’un des plus grands bouleversements de la course.

Mais la réticence actuelle du sénateur à appeler à un cessez-le-feu a laissé nombre de ses partisans palestiniens, arabes et musulmans dans un sentiment de déception, voire de trahison.

Omar Baddar, un analyste palestino-américain qui a soutenu la campagne présidentielle de Sanders en 2020, a déclaré qu’il était « difficile d’exprimer la profondeur de la déception » qu’il ressent face à l’échec du sénateur à soutenir un cessez-le-feu.

« Je sais que le climat politique aux États-Unis en ce moment est effrayant, anti-palestinien et intolérant à l’égard de la dissidence, mais c’est précisément pourquoi la voix de Sanders serait si précieuse », a déclaré Baddar à Al Jazeera. Si Sanders s’exprime, Baddar pense que ses actions « créeront un espace politique » permettant à d’autres de faire de même.

Baddar a également minimisé l’appel de Sanders à une « pause » dans les combats. Suspendre « le massacre de civils à Gaza n’est pas une position morale », a-t-il déclaré, soulignant que les combats doivent cesser.

« Ceux qui s’opposent à un cessez-le-feu total ont l’impression illusoire qu’Israël peut parvenir à la paix ou à la stabilité grâce à la violence de masse, ignorant le fait que la brutalité israélienne envers les Palestiniens est précisément la raison pour laquelle nous sommes dans une situation où personne n’est en sécurité », a déclaré Baddar à Al. Jazira.

« Même dans le scénario improbable où Israël parviendrait à éliminer le Hamas, l’horreur qu’il inflige à la population de Gaza engendrera sans aucun doute la prochaine génération de militants qui voudront se venger d’Israël. »





Amer Zahr, un comédien et activiste palestino-américain qui a fait campagne pour Sanders dans les communautés arabes à travers le pays, a également exprimé sa consternation face à la position du sénateur.

« Après le soutien massif que Bernie a reçu de la part des Américains arabes, musulmans et palestiniens en 2016 et 2020, nous nous serions attendus à ce qu’il soit l’un des premiers à appeler à un cessez-le-feu immédiat », a déclaré Zahr à Al Jazeera.

« Son échec à le faire est un affront. Sa voix pourrait ouvrir la porte à beaucoup d’autres pour dire la même chose. Qualifier ses actions, ou leur absence, de déception massive reviendrait à sous-estimer la souffrance. »

Le bureau sénatorial de Sanders n’avait pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera au moment de la publication.

Suehaila Amen, une militante arabo-américaine du Michigan, s’est dite « sidérée » par la position de Sanders, ajoutant que la communauté arabe dans son ensemble est « extrêmement déçue » par le sénateur.

« La communauté est véritablement secouée par le fait que personne ne s’est réellement opposé à l’administration – ou à ceux que nous avons soutenus dans le passé lors de leurs campagnes présidentielles – et a déclaré : cela doit prendre fin. Cela doit cesser », a déclaré Amen à Al Jazeera.

“Le fait qu’on ne puisse même pas demander un cessez-le-feu est absolument dégoûtant et cela me dépasse – quand on voit en temps réel des enfants être extraits des décombres.”

Nour Ali, une militante du Michigan, a également rappelé l’enthousiasme suscité par la campagne présidentielle de Sanders dans les communautés arabes et musulmanes de l’État, où de nombreux arabophones l’appelaient « Ammo » ou « Oncle » Bernie.

« Cela a obligé beaucoup d’entre nous à se demander qui nous avons décidé de soutenir politiquement dans le passé. Alors que le Parti républicain affiche ouvertement son islamophobie, de nombreux Américains arabes et musulmans se rendent compte que le Parti démocrate – à la fois modéré et progressiste – nous a utilisés comme sujet de discussion », a déclaré Ali à Al Jazeera.