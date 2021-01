L’échec catastrophique de la police au Capitole américain, expliqué

Les émeutiers pro-Trump ont utilisé des barres de métal et des gaz lacrymogènes pour prendre la police du Capitole et percer le bâtiment. | Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

La police n’a pas réussi à empêcher une foule de prendre d’assaut les salles du Congrès. Les législateurs veulent savoir pourquoi.

La police du Capitole est censée protéger le Congrès.

En tant que département de 2000 membres contrôlé par le gouvernement fédéral, ils sont chargés de protéger le bâtiment du Capitole et ses habitants contre toute menace.

Mais mercredi, les Américains ont regardé avec horreur une foule de partisans de Trump affluer dans le bâtiment, forçant le Congrès à évacuer et laissant une femme morte. Et maintenant, tout le monde, des Américains ordinaires aux membres du Congrès, se pose la même question: comment la police a-t-elle laissé cela se produire?

Pendant des semaines, le président Trump et ses partisans avaient publiquement exprimé leurs plans pour une manifestation «sauvage» à Washington le 6 janvier. Et avant mercredi, la police du Capitole avait déclaré aux membres du Congrès qu’ils avaient un plan pour une sécurité renforcée. Fin décembre, la porte-parole de la police du Capitole, Eva Malecki, a déclaré à Roll Call que le département «a mis en place des plans de sécurité complets et que nous surveillons et évaluons en permanence les menaces nouvelles et émergentes».

Mais alors que les partisans de Trump ont brisé les fenêtres et pris d’assaut le Capitole, il est vite devenu évident que la force de police du bâtiment était sévèrement surclassée. Dans un communiqué publié jeudi, le chef de la police du Capitole, Steven Sund, n’a pas dit combien de policiers étaient en service, mais a déclaré que plus de 50 policiers du Capitole et de la police métropolitaine de DC avaient été blessés – certains d’entre eux graves.

Une vidéo dans le Capitole filmé par le journaliste du HuffPost Igor Bobic montrait un seul policier tentant de repousser les intrus marchant librement dans le complexe du Capitole. À un moment donné, l’agent a ramassé ce qui semblait être un bâton ou une matraque mince pour les éloigner. Peu de temps après, il s’est enfui de la foule, criant dans son talkie-walkie pour la sauvegarde.

Voici le moment effrayant où les manifestants sont initialement entrés dans le bâtiment depuis le premier étage et ont fait leur chemin à l’extérieur de la salle du Sénat. pic.twitter.com/CfVIBsgywK – Igor Bobic (@igorbobic) 6 janvier 2021

Sund dit dans sa déclaration que le ministère enquêterait sur sa réponse à l’émeute. Mais le communiqué indique également que les officiers du Capitole «et nos partenaires chargés de l’application de la loi ont répondu vaillamment face à des milliers de personnes impliquées dans des actions émeutes violentes».

Cependant, certains législateurs étaient furieux que le Capitole du pays puisse être si facilement envahi.

«J’ai eu un certain nombre de conversations avec le sergent d’armes de la police du Capitole, aussi récemment qu’hier – comme hier soir. Il n’était censé y avoir personne près du Capitole », a déclaré aux journalistes le représentant Tim Ryan (D-OH), qui préside le Comité des crédits de la branche législative, le groupe chargé de superviser la police du Capitole, lors d’une conférence de presse mercredi.

Ryan a ajouté qu’on lui avait dit que la Garde nationale de DC, la police du métro de DC et les équipes du SWAT seraient toutes engagées dans la préparation de la journée. (La police du Capitole est distincte de la police de DC qui patrouille dans le reste de la ville.)

Mais en réalité, il y avait des vidéos de policiers debout ou réagissant lentement alors que les partisans de Trump se rapprochaient du Capitole. C’était un contraste frappant avec la démonstration de force de la police lors des manifestations de cet été contre la brutalité policière à la suite du meurtre de George Floyd – ou même La police du Capitole arrête des manifestants pacifiques handicapés lors d’une négociation de projet de loi sur les soins de santé en 2017 sur la Colline

Les réponses à ce qui a mal tourné feront probablement l’objet d’une enquête dans les semaines et les mois à venir. Ryan a déclaré catégoriquement aux journalistes qu’il s’attendait à ce que des personnes soient licenciées pour l’incident.



Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via Getty Images Un seul policier utilise ce qui ressemble à du gaz poivré pour empêcher une violente foule de partisans de Trump d’entrer dans le bâtiment du Capitole.



Michael Nigro / Pacific Press / LightRocket via Getty Images Les partisans de Trump entrent dans le Capitole.

«Il est assez clair qu’il y a un certain nombre de personnes qui vont être sans emploi très, très bientôt», a déclaré Ryan. «C’est un embarras à la fois de la part de la foule, du président … et de la tentative de coup d’État – mais aussi du manque de planification professionnelle et de gestion de ce que nous savions qui allait se produire. Il y a eu une rupture stratégique, c’est sûr. Vous pouvez parier que nous allons aller au fond des choses.

Les législateurs ont fait écho au choc de nombreux Américains face à l’effondrement apparent des autorités chargées de l’application de la loi sur ce qui est généralement l’un des bâtiments les plus surveillés du pays. « Je ne peux pas croire que cela se passe dans le Capitole américain », a déclaré mercredi la sénatrice Tammy Duckworth (D-IL) aux journalistes, s’exprimant depuis un endroit sécurisé et non divulgué où elle et d’autres sénateurs étaient en sécurité.

Duckworth a ajouté qu’on lui avait également dit qu’il y aurait une sécurité accrue pour le vote de certification électorale.

«On nous a dit qu’il y aurait une sécurité accrue et que nous aurions plus de temps pour nous rendre à un endroit», dit-elle.

Maintenant, la question qui se pose au Congrès et aux États-Unis n’est pas seulement ce qui a mal tourné mercredi, mais comment éviter que cela ne se reproduise.

Les échecs ont commencé bien avant mercredi

Loin d’être une surprise, l’insurrection de mercredi était en marche depuis longtemps, avec le soutien du président lui-même. Le 19 décembre il a tweeté, «Grande manifestation à DC le 6 janvier. Soyez là, sera sauvage! Ses partisans ont pris le nom de Wild Protest, comme le rapporte ProPublica, et ont commencé à planifier publiquement une occupation. «Nous avons eu l’idée d’occuper juste à l’extérieur du CAPITOL le 6 janvier», ont écrit les dirigeants du mouvement le 23 décembre.

Pendant ce temps, les responsables de DC avaient commencé à suivre les réservations de bus entrantes dans les jours précédant mercredi et se sont rendu compte que « cela pourrait être une foule de la taille d’un stade », a déclaré un responsable au Washington Post. Lundi, le maire Muriel Bowser a commencé à avertir les habitants de DC de rester à l’écart du centre-ville, a rapporté le Post.

Mais malgré les signes d’avertissement clairs de Trump et de ses partisans – et le fait que les responsables de la ville étaient en état d’alerte – la police du Capitole ne s’est pas préparée à la taille ou à la violence de la foule. Ils n’ont installé que des barrières basses autour du périmètre du bâtiment et portaient des uniformes ordinaires au lieu de vêtements anti-émeute, a noté le Post. Comme beaucoup l’ont souligné, cela contrastait fortement avec la réponse des forces de l’ordre aux manifestations de Black Lives Matter cet été, lorsque des membres de la Garde nationale ont formé une phalange intimidante à l’extérieur du Lincoln Memorial, vêtus d’un équipement de style militaire.



Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via Getty Images La police utilise des gaz lacrymogènes autour du bâtiment du Capitole pour tenter de contrôler la foule violente des partisans de Trump.



Gagnez McNamee / Getty Images Des membres de la garde nationale de DC se tiennent sur les marches du Lincoln Memorial surveillant les manifestants de Black Lives Matter lors d’une manifestation pacifique contre la brutalité policière et la mort de George Floyd, le 2 juin 2020.

Et tandis que la police est formée pour installer plusieurs couches de barrières loin de toute cible potentielle, a rapporté le Post, les officiers du Capitole n’ont apparemment pas essayé d’arrêter les émeutiers jusqu’à ce qu’ils soient réellement sur les marches du Capitole.

« Personne n’appartient sur la place du Capitole, personne ne monte jamais sur les marches du Capitole, c’est un acte illégal », a déclaré Ryan aux journalistes mercredi.

De là, la police n’a pas pu empêcher les émeutiers d’entrer dans le bâtiment – ou, dans certains cas, n’a même pas essayé. Un officier semblait prendre un selfie avec un partisan de Trump alors que la foule parcourait le bâtiment.

Les flics prennent des selfies avec les terroristes. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2 – Timothy Burke (@bubbaprog) 6 janvier 2021

Et même après que les insurgés ont pris d’assaut le Capitole, faisant clairement ressortir la gravité du moment, la police a semblé laisser beaucoup d’entre eux simplement partir de leur propre chef plutôt que de procéder à des arrestations. C’est en partie parce qu’il n’y avait tout simplement pas assez de personnel sur place pour à la fois assurer la sécurité des membres du Congrès et procéder aux arrestations, ont déclaré des responsables au Post. Environ 52 personnes avaient été arrêtées jeudi matin, parmi une foule de milliers de personnes rassemblées autour du Capitole. (Le nombre exact d’émeutiers qui sont entrés dans le Capitole n’est pas clair.)

Par contre, plus de 150 personnes ont été arrêtées par la police du Capitole après des manifestations contre la confirmation du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh en octobre 2018. Et l’été dernier, plus de 400 personnes ont été arrêtées en quelques jours dans le cadre de manifestations contre les violences policières.



Chip Somodevilla / Getty Images En 2018, la police du Capitole a arrêté plus de 100 manifestants après avoir occupé les marches du côté est du Capitole américain pour manifester contre le candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh.

Dans l’ensemble, les responsables ont décrit un échec sans précédent dans la planification et la réponse à ce qui aurait dû être un événement entièrement prévisible: des partisans en colère de Trump, alimentés par les tweets du président et son discours de mercredi les exhortant à «descendre au Capitole», en descendant le le siège du Congrès pour inciter au chaos. Le fait qu’ils aient réussi – entraînant la mort d’une femme au Capitole et apparemment de trois autres au cours de l’émeute – fera l’objet de questions et d’enquêtes dans les mois à venir.

Maintenant, les législateurs et les Américains veulent des réponses

On ne sait pas pourquoi la police du Capitole n’était pas préparée à la menace évidente de mercredi. Le ministère n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Vox ou du Washington Post. Dans sa déclaration de jeudi, Sund a déclaré que le ministère «avait établi un plan solide pour aborder les activités prévues du premier amendement. Mais ne vous y trompez pas – ces émeutes de masse n’étaient pas des activités du Premier Amendement.

En effet, certains spéculent que malgré les avertissements publics répétés, les forces de l’ordre ne pouvaient tout simplement pas croire que les partisans de Trump prendraient vraiment d’assaut le Capitole. «Imaginez-vous que les gens allaient entrer par effraction dans le Capitole et entrer dans les chambres?» David Carter, directeur du programme d’intelligence à la Michigan State University, a fait une remarque à ProPublica. «Cet échec d’imagination nous fait parfois laisser tomber la balle.»

D’autres disent que les forces de l’ordre ont peut-être essayé d’utiliser une touche plus légère après les critiques sur la façon dont les manifestations de l’été ont été gérées. « Je suis à peu près sûr que la police du Capitole essayait de faire quelque chose d’un peu plus doux, alors que nous essayons d’accueillir les manifestants là-haut, mais cela est devenu incontrôlable », a déclaré Terrance Gainer, ancien chef de la police du Capitole, sur CNN jeudi.

Et alors qu’il y avait quelques soldats de la Garde nationale postés autour de la ville, des responsables de DC leur auraient demandé de maintenir une présence limitée, ne voulant pas une répétition des événements de l’été, comme le gazage de manifestants sur Lafayette Square, selon le Post .



Saul Loeb / AFP via Getty Images Les émeutiers qui ont violé le bâtiment du Capitole ont posé pour des photos de biens volés.



Alex Edelman / AFP via Getty Images Partisans de Trump devant le bâtiment du Capitole américain.

Cependant, certains suggèrent que la police du Capitole n’avait peut-être que peu d’intérêt à arrêter les émeutiers, dont certains portaient des drapeaux pro-police «à ligne bleue mince». «La police a peut-être été complice parce que beaucoup sympathisent avec la cause du président Trump, ou parce que de nombreux insurgés sont les mêmes personnes qui soutiennent le contre-mouvement« les vies bleues comptent »», Sabrina Karim, professeure de gouvernement à Cornell qui étudie la sécurité , a déclaré dans une déclaration aux médias sur les événements de mercredi. «Ils ont soutenu la police, et ainsi arrêter des« alliés »n’est peut-être pas dans l’intérêt plus large de la police.»

Et alors que la police a peut-être essayé une approche «plus douce», il est impossible d’ignorer les différences dans la réponse des forces de l’ordre avec les manifestations plus tôt cette année.

Mercredi, un groupe de partisans majoritairement blancs de Trump a été autorisé à prendre des selfies et à se promener librement dans le Capitole parce qu’ils croyaient à tort que l’élection était truquée. Cet été, un groupe diversifié de manifestants a été soumis à un contrôle de type militaire lorsqu’ils se sont rassemblés pour manifester contre la brutalité policière. Le contraste entre les intentions des deux groupes est particulièrement frappant.

« Il n’y avait aucun renseignement sur le fait que les manifestants de Black Lives Matter allaient » prendre d’assaut la capitale « », a déclaré mercredi le procureur général de Washington, Karl Racine, sur CNN. «Juxtaposez cela à ce que nous avons vu aujourd’hui, avec des groupes de haine, des milices et d’autres groupes qui n’ont aucun respect pour l’état de droit qui entrent dans la capitale. … Cette dichotomie est choquante.

Et alors que les législateurs enquêtent sur ce qui n’a pas fonctionné mercredi – et pourquoi – les événements de la journée soulèvent de sérieuses questions sur la sécurité du Capitole non seulement maintenant mais à l’avenir, et sur ce qui se passera la prochaine fois que Trump décidera de fouetter les partisans dans une frénésie. . Avec l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier, ces préoccupations ne pourraient pas être plus urgentes.