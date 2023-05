L’échéance du plafond de la dette remise en question alors que les négociateurs se concentrent sur les questions clés

WASHINGTON – Un groupe important de républicains de la Chambre a soulevé des questions mardi quant à savoir si la date limite du 1er juin fixée par le département du Trésor pour éviter un éventuel défaut de paiement de la dette américaine était exacte.

« Nous aimerions voir plus de transparence sur la façon dont ils arrivent à cette date », a déclaré mardi le représentant du chef de la majorité à la Chambre, Steve Scalise, lors d’une conférence de presse.

Scalise a également déclaré qu’il pensait que les derniers commentaires de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, publiés lundi, « impliquaient que c’était le 1er juin, ou plus tard, donnant une certaine ouverture à l’idée que le 1er juin pourrait ne pas être la soi-disant date X ».

Yellen a publié lundi une nouvelle lettre aux dirigeants du Congrès qui semblait dire le contraire de ce que Scalise affirmait, omettant spécifiquement une ligne d’une lettre précédente sur la façon dont des mesures extraordinaires pourraient donner aux États-Unis plus de temps pour éviter de faire défaut sur leur dette.

« Nous n’avons pas vraiment été en mesure de voir beaucoup de transparence, mais il semble qu’ils se couvrent maintenant et ouvrent la porte pour reculer cette date », a déclaré Scalise.

Une porte-parole du Trésor n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

À Capitol Hill, les négociateurs du plafond de la dette se sont préparés à se concentrer sur un groupe plus restreint de questions clés qui étaient mûres pour un compromis, une évolution encourageante avec seulement neuf jours avant que les États-Unis ne soient confrontés au risque sérieux d’un défaut de paiement de la dette nationale potentiellement catastrophique.

« Nous nous rapprochons », a déclaré le président de la Chambre, Kevin McCarthy, aux journalistes lundi soir, ajoutant que le « cercle » des problèmes devenait « plus petit, plus petit, plus petit ».

Les questions encore sur la table mardi comprenaient des réformes des permis énergétiques, de nouvelles exigences de travail pour certaines formes d’aide fédérale et la redistribution des fonds d’urgence Covid-19 inutilisés.

Sont également sur la table des « économies de santé », a rapporté lundi CNBC, qui pourraient inclure des réformes du montant que le gouvernement paie aux entreprises de soins de santé dans le cadre de plusieurs grands régimes fédéraux d’assurance maladie.