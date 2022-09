L’échauffement rapide du tennis de table de Roger Federer avant que la Laver Cup n’ait besoin de votre attention

Roger Federer fera tomber les rideaux de sa brillante carrière de tennis à la Laver Cup. Le maestro suisse disputera son dernier match de tennis professionnel lorsqu’il fera équipe avec son rival et ami de longue date Rafael Nadal à la Laver Cup le 23 septembre. À la veille de son chant du cygne du tennis, Federer a publié une délicieuse vidéo sur Twitter. Dans la vidéo, on peut voir le joueur de 41 ans jouer au tennis de table avec Diego Schwartzman. Le tweet de Federer est devenu viral avec des internautes louant l’as du tennis pour son calme et sa sérénité à la veille de son dernier arc. Pour la légende, la légende du tennis a écrit : “Juste un petit échauffement avant le gala”.

juste un petit échauffement avant le gala pic.twitter.com/U4udl8hKV4 – Roger Federer (@rogerfederer) 22 septembre 2022

Des millions de fans de Federer seront collés à leurs téléviseurs alors que leur héros entrera sur le terrain pour une dernière danse. La légende suisse sera rejointe par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray alors qu’il met fin à son illustre carrière à l’O2 Arena de Londres.

Il convient de noter que Federer et Nadal feront équipe pour Team Europe contre le duo de double Team World composé de Frances Tiafoe et Jack Sock le 23 septembre.

Revenons maintenant à la vidéo qui a enregistré plus de 5 millions de vues jusqu’à présent.

Une personne a écrit : « Wow. Même TT est un tel plaisir de vous regarder jouer. Ces mouvements de poignet et de main ! Tout simplement incomparable.

Un autre a ajouté : « Pouvons-nous toujours t’avoir aussi actif sur Twitter ? Et ces vidéos ne peuvent-elles jamais s’arrêter svp ? Que diriez-vous d’une carrière dans TT Rog ? Il y a tellement d’options, de quelque manière que ce soit, restez avec nous comme ça pour toujours »

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises a annoncé jeudi dernier qu’il se retirerait du tennis de compétition après une dernière apparition à la Laver Cup à Londres cette semaine.

En plus des photos de sa note de retraite réconfortante, la légende suisse a déclaré: “À ma famille de tennis et au-delà.”

