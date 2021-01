La course sans victoire de Newcastle s’est étendue à 11 matchs toutes compétitions confondues après avoir été battu 2-1 par Leeds mardi soir.

Raphinha a donné aux visiteurs une avance en première période à St James ‘Park, et bien que Miguel Almiron ait marqué un égaliseur en deuxième période pour mettre fin à la course de 454 minutes des Magpies sans but, Jack Harrison a inscrit le vainqueur pour Leeds quatre minutes plus tard.

Le résultat voit la pression monter encore plus loin sur le manager Steve Bruce, son équipe à seulement sept points de la zone de relégation après avoir disputé deux matchs de plus que Fulham, 18e.

Et à en juger par ce qui a été vu lors de l’échauffement du match de mardi, les choses pourraient ne pas s’améliorer de sitôt.

Des images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux ont montré que les attaquants de Newcastle tiraient sur le gardien de but avant le coup d’envoi juste à l’intérieur de la surface.

Mais leurs tentatives malheureuses démontrent pourquoi l’équipe n’a marqué que deux maigres buts lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues.

Callum Wilson tente d’abord un effort de curling dans le coin le plus éloigné, mais il rate le poteau de quelques centimètres.

C’est alors au tour de Jacob Murphy d’avoir une fissure, mais l’ailier prend une touche avant de faire exploser son effort haut et large au-dessus de la barre.