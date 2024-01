L’échauffement de fin janvier apporte un soulagement au froid glacial avec des températures supérieures à la moyenne

L’hiver va relâcher son emprise froide sur une grande partie de l’Amérique cette semaine, alors qu’un changement de tendance apporte des températures supérieures à la moyenne pour des millions de personnes et un soulagement nécessaire à l’invasion de l’air arctique.

Selon le FOX Forecast Center, l’explosion meurtrière de l’Arctique commence à se propager dimanche avec une hausse des températures commençant dans l’ouest des États-Unis. Vendredi, le grand réchauffement américain sera terminé, avec plus de 277 millions de personnes aux États-Unis connaissant des températures supérieures à la moyenne. .

Le gel s’en va avec le début de la semaine de travail.

(Météo FOX)

“Nous attendions des conditions plus chaudes”, a déclaré Craig Herrera, météorologue de FOX. “Nous voilà la semaine prochaine, tout cet air froid est refoulé vers le nord, et nous maintiendrons ces températures agréables, stables et plus chaudes, si vous voulez, pendant au moins une semaine ici le week-end à venir. “

QUELLE EST LA PÉRIODE LA PLUS FROIDE DE L’ANNÉE ?

Bien que le qualifier de « chaud » puisse être exagéré, les températures représenteront une amélioration drastique pour plus de 100 millions de personnes qui ont commencé dimanche avec des avertissements de refroidissement éolien et pour celles dont les températures sont inférieures à zéro.

Pour ceux du Midwest et des plaines du nord, les températures dépasseront le point de congélation en milieu de semaine. Cela ne semble peut-être pas être un grand changement, mais ces régions ont connu des températures élevées chez les adolescents la semaine dernière.

Les facturations au Montana, à Minot dans le Dakota du Nord et à Minneapolis ont terminé le week-end avec des températures égales ou inférieures à zéro. D’ici lundi, le maximum à Minneapolis devrait atteindre 32 degrés.

POURQUOI 50 DEGRÉS SONT FRIGORIFIQUES POUR CERTAINS MAIS CHAUDS POUR D’AUTRES : LA SCIENCE DE L’ACCLIMATION

Après avoir commencé avec un minimum de 3 degrés à la fin du week-end, un maximum de 43 d’ici mercredi sera carrément rafraîchissant pour Kansas City.

Les plus hauts prévus pour lundi dans le Nord.

(Météo FOX)

Les températures plus chaudes augmenteront lentement pour le centre de l’Atlantique et le nord-est, avec des températures maximales dans l’après-midi au milieu des années 40 et 50 mercredi et jeudi.

Pittsburgh commence avec un maximum de 26 degrés dimanche ; d’ici jeudi, le maximum devrait être de 54 degrés.

LE TEXAS ET LA NOUVELLE-ORLÉANS FONT FACE À UNE MENACE D’INONDATION ÉCLAIR DE PLUSIEURS JOURS ET DE FORTES PLUIES RETOURNENT AU SUD-EST CETTE SEMAINE

Pendant ce temps, les régions du Sud auront un avant-goût des températures printanières. L’air chaud entraînera des températures potentiellement basses et record dans tout le centre de l’Atlantique et le sud-est.

Des minimums potentiellement record jeudi matin.

(Météo FOX)

Dimanche, le maximum à Jacksonville, en Floride, n’a atteint que 48 degrés. Vendredi, la ville audacieuse du Sud est de retour dans les années 80.

Les températures à Dallas, Houston et La Nouvelle-Orléans seront chaudes par rapport à la semaine dernière. Des températures élevées dans les années 70 sont prévues mardi après-midi.