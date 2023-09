L’échappé coûteux de Justin Jefferson sur la ligne de but place les Vikings derrière les Eagles au troisième quart

Les Vikings du Minnesota étaient sur le point de prendre les devants jeudi soir contre les Eagles de Philadelphie avec un peu moins d’une minute à jouer en première mi-temps, mais le receveur des Vikings Justin Jefferson a perdu le contrôle du ballon alors qu’il atteignait le pylône. L’échappé est sorti des limites de la zone des buts, entraînant un touchback, et les Eagles ont transformé le chiffre d’affaires en un panier de 61 verges et une avance de 13-7 à la mi-temps. Voici ce que vous devez savoir :

Les Eagles le font sur le terrain

Les Eagles ont encaissé cette victoire à la fin du deuxième quart pour un panier d’Elliott de 61 verges pour mener 13-7 à la mi-temps. Il sera intéressant de voir quels ajustements les Eagles feront à la mi-temps. Peuvent-ils remettre leur jeu de passes sur les rails, ou continueront-ils à profiter du front défensif de Brian Flores et à accumuler des verges au sol ? — Jones

Les chiffres d’affaires nuisent au Minnesota

Les Vikings ont perdu trois échappés en première mi-temps contre les Eagles, dont un échappé de Jefferson sur la ligne des 1 yards. Les revirements ont ruiné leurs chances de gagner dimanche dernier contre les Buccaneers de Tampa Bay et jouent encore un rôle. Le demi offensif Alexander Mattison a tâtonné sur un point, et le retourneur de botté de dégagement Brandon Powell a tâté au premier quart. Les Vikings ont bien intercepté Hurts mais ils restent -2 en marge du turnover. L’année dernière, 38 fois une équipe a perdu trois fois ou plus sa marge de chiffre d’affaires, et une seule de ces fois l’équipe a remporté le match de football.

Malgré tout le récit entourant les difficultés de Cousins ​​​​aux heures de grande écoute, il a gagné de l’argent jeudi soir. Il réussit 13 passes sur 17 pour 140 verges et un touché. Dans le même temps, en raison d’une ligne offensive amochée, il n’a pas eu beaucoup de temps pour lancer. Dans l’ensemble, il a distribué le ballon de la manière dont les Vikings auront besoin de lui en seconde période pour avoir une chance. — Louis

