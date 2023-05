L’échappatoire Strata doit être fermée pour corriger la hausse des taux d’assurance: expert en gestion immobilière en Colombie-Britannique

Selon le président de la plus grande société de gestion immobilière de la Colombie-Britannique, combler une petite lacune dans la réglementation des copropriétés concernant les rapports d’amortissement pourrait générer d’importantes économies.

Le président de First Service Residential, Chris Churchill, a déclaré que ces rapports sont « extrêmement importants pour la sécurité, à la fois financièrement et pour le bien-être, des résidents du bâtiment de strates », mais ces rapports peuvent actuellement être reportés indéfiniment.

Les sociétés de copropriété comptant cinq unités de copropriété ou plus doivent obtenir des rapports d’amortissement – également appelés études de fonds de réserve – qui prévoient les coûts d’entretien, de réparation et de remplacement des biens et actifs communs tels que la structure du bâtiment, les systèmes de construction comme le chauffage, entre autres, les équipements communs et installations de plus de 30 ans.

Les coûts des rapports d’amortissement peuvent varier de quelques milliers de dollars pour la société de strates la plus élémentaire à bien plus de 10 000 $ pour une grande strate.

En d’autres termes, ils peuvent être coûteux et révéler des passifs.

Churchill a noté que si toutes les lacunes sont écrites dans un rapport, cela pourrait vraiment nuire à la valeur des propriétés, de sorte que les propriétaires de strates sont incités à les reporter, potentiellement indéfiniment

« Il y a des cas où le reporter est OK », a déclaré Churchill. « Le danger est qu’il n’y a pas de paramètres ou de règles pour assurer la sécurité de ces bâtiments et (pour éviter) une énorme responsabilité financière pour les propriétaires. »

Mais, il a ajouté que les strates qui reportent les rapports exposent les futurs propriétaires à des coûts potentiellement importants sur toute la ligne.

Les rapports d’amortissement doivent être renouvelés tous les trois ans, mais les sociétés de copropriété peuvent renoncer à l’obligation d’obtenir un rapport d’amortissement ou reporter le renouvellement si 75 % des membres des copropriétés acceptent de le faire lors de leur assemblée générale annuelle.

Les sociétés Strata ont six mois pour obtenir un rapport d’amortissement si un vote pour renoncer à l’exigence a échoué.

Bien qu’il ne soit pas clair combien de strates reportent les rapports d’amortissement, Churchill pense que cette échappatoire de report sera un problème sur toute la ligne.

«Il est très probable qu’au cours des 10 prochaines années en Colombie-Britannique, il y aura beaucoup de bâtiments qui nécessiteront beaucoup d’entretien sans que beaucoup de gens puissent se permettre de payer les prélèvements spéciaux pour soutenir l’entretien. assurer la sécurité des bâtiments », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’avec l’augmentation rapide des taux d’assurance, cela pourrait être une réponse directe à la fixation des taux.

« Si vous avez un bon programme d’entretien préventif et que vous suivez votre rapport d’amortissement, vous allez éventuellement réduire tous les coûts d’un bâtiment, car il est bien entretenu », a-t-il déclaré. « Je déteste utiliser l’analogie, mais c’est comme une voiture – faites vos vidanges d’huile et prenez soin de votre entretien et vous n’aurez pas de coûts majeurs pour ce véhicule. »

Le ministère du Logement a déclaré dans un communiqué que la province effectuera un travail politique cette année pour combler cette lacune et réviser ce qui doit être inclus dans un rapport d’amortissement, tout en réexaminant les qualifications professionnelles appropriées nécessaires pour préparer les rapports.

