L’échappatoire du smartphone permet aux voleurs de dépenser 8 000 £ de mes économies – agissez maintenant pour que cela ne vous arrive pas

UNE FEMME a raconté le moment d’horreur où une faille dans les smartphones a permis aux voleurs de dépenser 8 000 £ de ses économies – et a expliqué comment empêcher que cela ne vous arrive.

Charlotte Morgan, de Londres, dit qu’au cours de la courte période qu’elle a passée au gymnase un soir, un voleur a pu dépenser avec insouciance mais ruse chaque centime qu’elle avait à son nom.

Charlotte Morgan dit qu’un voleur a utilisé une échappatoire de smartphone pour dépenser ses 8 000 £ d’économies – à l’époque où elle s’entraînait Crédit : Twitter

Le criminel a fait irruption dans le casier du gymnase de Charlotte et est parti avec tout ce dont ils avaient besoin – son téléphone et sa carte bancaire Crédit : Getty – Contributeur

Elle comprend maintenant que l’escroc savait exactement ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont volé son téléphone et sa carte bancaire dans son casier de gym.

Ils ont retiré la carte SIM de son téléphone, l’ont placée dans un autre téléphone et – dans une faille de l’application bancaire – l’ont utilisée pour accéder à son compte d’épargne.

Charlotte affirme que sa banque, Santander, l’a ensuite accusée de négligence et lui a initialement dit qu’elle ne serait pas remboursée des 8 000 £ qu’elle avait perdus.

L’horreur a commencé à se dérouler vers 21h30 un mercredi normal après que Charlotte ait terminé son entraînement.

Elle a écrit pour le MailOnline : “En allant dans mon casier au gymnase Virgin Active de Chiswick Park, à Londres, j’ai réalisé que mon cadenas à combinaison manquait… et que le compartiment était vide.”

Le sac de Charlotte – qui contenait son téléphone et sa carte bancaire, ainsi que ses clés de maison et plus encore – avait disparu.

Se dirigeant rapidement vers le comptoir du gymnase, elle a trouvé une autre victime de vol – dont elle a reconnu le visage.

Charlotte a déclaré: “Je me suis souvenue d’elle parce que la porte d’entrée électronique était hors service et, au lieu de montrer nos cartes de membre, nous avons signé un morceau de papier en entrant.

“Aucun membre du personnel n’a vérifié nos noms par rapport au système, donc notre voleur s’est très probablement glissé de cette façon aussi.”

Charlotte appela frénétiquement Santander, les suppliant d’arrêter toutes les transactions.

Mais, a-t-elle déclaré: “La voix à l’autre bout du fil a ensuite énuméré une série de transactions majeures, toutes effectuées pendant ma séance de gym.

“Chacun m’a frappé comme une balle.”

Le voleur a dépensé près de 3 000 £ dans un Apple Store – en trois achats de 850 £ – puis 1 000 £ dans un autre Apple Store, puis 700 £ dans un Selfridges.

« ENTRE LES MAINS D’UN CRIMINEL »

C’est là que Santander a interrogé le modèle de dépenses, en envoyant un SMS automatisé au téléphone de Charlotte.

Elle a déclaré: “Mais c’était maintenant entre les mains du criminel … qui, bien sûr, a confirmé la transaction.”

Le gestionnaire d’appels de la banque Santander lui a alors dit que 3 000 £ supplémentaires de transactions étaient toujours en attente.

Mais, Charlotte dit qu’elle n’a gardé qu’une somme d’argent limitée sur le compte lié à sa carte bancaire, et se demande comment le voleur a réussi à dépenser autant.

C’est à ce moment-là que le gestionnaire d’appels a annoncé que le voleur avait réussi à transférer de l’argent de ses économies – par tranches de 2 500 £ – sur le compte courant.

Puis, sachant qu’un voleur venait de s’enfuir avec tout son argent, Charlotte a dû passer la nuit au travail car elle n’avait ni les clés de son appartement, ni l’argent pour réserver un hôtel, ni un téléphone pour appeler un ami.

« INCAPACITÉ DE DORMIR OU DE MANGER »

Et les jours suivants ne se sont pas beaucoup améliorés.

Elle a dit que sa salle de sport lui avait dit qu’elle n’assumait pas la responsabilité du vol et que la police avait déclaré qu’elle la recontacterait dans quelques semaines après avoir examiné les images de vidéosurveillance.

Charlotte a déclaré: “Pendant le long week-end férié, incapable de manger ou de dormir à cause de l’anxiété, j’ai attendu d’entendre que mes économies seraient rendues.”

Elle a ajouté: “Mais le coup le plus dur, celui qui m’a presque brisé, est venu quand un employé de Santander m’a dit – plutôt avec désinvolture et sans détour, six jours après le vol – que je ne serais pas remboursé.

“Le vol était de ma faute, a-t-il dit. J’ai dû garder mon code PIN avec ma carte de débit – peut-être écrit sur la carte elle-même, a-t-il ajouté.

“C’était insultant et faux – et de toute façon, cela n’expliquerait toujours pas comment mes économies ont été saccagées.”

‘C’EST TRÈS FACILE’

Charlotte s’est ensuite rendue sur Twitter pour partager son calvaire et a déclaré qu’un expert en sécurité bancaire l’avait contacté, expliquant comment l’arnaque était susceptible de s’être produite.

Elle a relayé : “Une fois que le voleur a eu ma carte de débit, il n’a pas eu besoin de mon smartphone – juste la carte SIM, qui peut être retirée du côté et insérée dans un autre téléphone.

“Cela contourne la sécurité des empreintes digitales et la reconnaissance faciale. C’est l’équivalent numérique d’une fenêtre ouverte dans une maison.

“Une fois sur mon compte, le voleur pourrait réinitialiser le code PIN en ligne, puis changer tous mes mots de passe de sécurité bancaire.

“C’est étonnamment facile. Je pense que le voleur a pu le faire dans le taxi du gymnase au premier magasin Apple.”

Charlotte a déclaré qu’au fur et à mesure que son histoire se répandait sur Twitter, Santander a tendu la main.

Elle a déclaré: “Mon argent m’a été rendu et j’ai reçu un long appel téléphonique d’excuses – bien que je ne sois pas sûre des mesures réelles que Santander prendra pour s’assurer que cela ne puisse pas continuer.

“J’ai également été assuré par Virgin Active qu’il voulait ‘regagner ma confiance’.”

‘CAUCHEMAR’

Elle a ajouté: “Le cauchemar qui s’est déroulé m’a laissé stupéfait et me demande si je pourrai à nouveau faire confiance à une salle de sport ou à une banque.”

Mais, Charlotte déclare : “J’ai maintenant renforcé mes mesures de sécurité, en verrouillant ma carte SIM avec un code PIN et en ne gardant jamais ma carte bancaire dans le même sac que mon téléphone.”

Et bien que cela ait pu arrêter ce qui lui est arrivé le 24 août, elle a déclaré : “Franchement, je n’ai plus confiance que même ces mesures déjoueraient un voleur averti.

“Après tout, ce n’était clairement pas le travail d’un amateur.

“Et ce n’était pas non plus une attaque isolée. Une série de vols dans les gymnases de Londres a laissé de nombreuses autres femmes confrontées au même horrible cauchemar. Beaucoup d’entre elles m’ont contactée.

“Il est difficile de mettre des mots sur ce que l’on ressent lorsqu’un système conçu pour vous aider à vous tourner le dos. La police, les gymnases et les banques doivent tous travailler ensemble à ce sujet.

“Je suis en colère, contrarié et impatient de changer.”

Le Sun a approché Santander pour un commentaire.