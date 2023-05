L’échappatoire au crédit d’impôt de la loi sur la réduction de l’inflation stimule le crédit-bail

Dave Walters du comté d’Orange, en Californie, se tient à côté de son véhicule électrique Hyundai Ioniq 5 nouvellement loué. Fourni par Dave Walters

Marre des prix élevés de l’essence et attiré par les crédits d’impôt fédéraux, Dave Walters a décidé qu’il voulait une Hyundai Ioniq 5 entièrement électrique pour son prochain véhicule. Le résident du comté d’Orange, en Californie, a d’abord pensé à acheter un modèle d’occasion, jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il pouvait louer le véhicule et profiter d’une échappatoire clé en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation. L’achat d’un Ioniq d’occasion, qui est produit en Corée du Sud et en Indonésie, ne lui rapporterait pas 7 500 $ grâce à un crédit d’impôt fédéral. La location du véhicule le ferait. « J’ai couru les chiffres – ce que ce serait sans le crédit de location et avec le crédit de location – et cela m’a en quelque sorte placé au-dessus et c’est la principale raison pour laquelle je suis allé dans cette direction », a-t-il déclaré. « C’était quelques centaines de dollars de moins par mois. » Walters est exactement le genre de consommateur Moteur Hyundai et d’autres constructeurs automobiles ont commencé à cibler des baux de véhicules électriques pour tirer parti d’une faille dans l’IRA qui permet aux véhicules produits à l’extérieur de l’Amérique du Nord de se qualifier pour les crédits. C’est quelque chose que les législateurs comme Le sénateur américain Joe Manchin, DW.V.destinés à bloquer les règles. En vertu de l’IRA, le crédit-bail est classé comme commerciale et donc exempte des réglementations qui exigent que les composants du véhicule et de la batterie soient fabriqués en Amérique du Nord. La plupart des véhicules électriques à vendre aujourd’hui ne se qualifie pas pour le crédit d’impôt complet en raison de l’endroit où les véhicules ou les composants sont construits.

Le sénateur Joe Manchin, DW.V., s’entretient avec d’autres législateurs à la Chambre avant une réunion conjointe du Congrès au Capitole des États-Unis à Washington, le 27 avril 2023. Elisabeth Frantz | Reuter

Mais le crédit-bail pourrait faire économiser des milliers de conducteurs, tant que les entreprises qui reçoivent les crédits répercutent les économies sur les consommateurs. « Je ne suis pas surpris que les constructeurs disent qu’ils vont faire plus de leasing », a déclaré Charlie Chesbrough, économiste senior chez Cox Automotive. « L’IRA roulant sur les véhicules électriques et leur permettant de se qualifier pour ces 7 500 $ change vraiment la donne, et cela a un impact énorme sur notre paiement mensuel. » Pour un véhicule électrique de 50 000 $ et un bail de 36 mois, Chesbrough estime que le crédit d’impôt total de 7 500 $ équivaut à 222 $ d’économies mensuelles pour un consommateur. La société de recherche automobile Edmunds rapporte qu’environ 37 % des véhicules électriques achetés en avril ont été loués, contre 25 % au premier trimestre et 13 % l’année dernière. « Cela crée en quelque sorte une échappatoire pour les constructeurs automobiles pour cibler des clients plus aisés qui sont probablement plus susceptibles d’être en mesure de se permettre et d’être effectivement approuvés pour acheter un VE », a déclaré Jessica Caldwell, directrice exécutive d’Edmunds. « Cela leur permet également d’uniformiser les règles du jeu par rapport aux concurrents qui obtiennent le crédit d’impôt complet lors de l’achat. » Le pourcentage de véhicules Hyundai Ioniq 5 loués est passé d’environ 2 % au début de cette année à plus de 30 % en avril, selon le PDG de Hyundai Motor America, Randy Parker. À partir de ce mois-ci, la société propose un contrat de location de 499 $ par mois pour le véhicule, ce qui est inférieur au paiement de location moyen de l’industrie de 577 $, selon Edmunds.

La Kia EV6 exposée au Salon de l’auto de New York, le 13 avril 2022. Scott Mlyn | CNBC

« Nous voulons continuer à pousser et à mettre en avant le crédit-bail autant que possible afin que nous puissions continuer à profiter du crédit d’impôt et que les consommateurs puissent profiter du crédit d’impôt », a déclaré Parker à CNBC. « En ce moment, c’est comme ça que les cartes ont été distribuées. » Kia et Ford disent également qu’ils chercheront à augmenter la location de leurs véhicules électriques pour réduire les prix et augmenter les ventes. Kia prévoit d’augmenter sa location de véhicules électriques de moins de 15 % maintenant à 40 % dans les mois à venir, a déclaré Watson. Comme Hyundai, Kia propose un contrat de location de 499 $ pour son EV6 avec un acompte initial de 4 999 $. « Au cours des prochaines années, Kia devra s’appuyer fortement sur la location pour pouvoir transmettre ce crédit de 7 500 $ aux clients. Et c’est donc ce que nous avons l’intention de faire », a déclaré Eric Watson, vice-président des opérations de vente chez Kia. Amérique. Avant l’adoption de l’IRA, Hyundai et Kia, qui appartiennent à la même société mère sud-coréenne, étaient deuxièmes aux États-Unis pour les ventes de véhicules électriques derrière Tesla. Mais leurs ventes ont depuis été inférieures à celles de Moteurs généraux et Ford, qui ont tous deux des véhicules entièrement ou partiellement éligibles aux crédits d’impôt fédéraux. Hyundai et d’autres constructeurs automobiles qui sont devenus inéligibles aux crédits en vertu de l’IRA se sont opposés à la réglementation, recherchant une période d’assouplissement plus longue pour les nouvelles règles ou de larges exemptions basées sur leurs plans américains pour les véhicules électriques. « Cela nous donne une bouée de sauvetage. Je n’appellerais pas cela uniformiser les règles du jeu », a déclaré Watson à propos de la location éligible au crédit d’impôt de 7 500 $.

Le président Joe Biden se tient à côté d’un SUV Ford Mustang Mach-E lors d’une visite au Salon de l’auto de Detroit, pour mettre en lumière la fabrication de véhicules électriques en Amérique, le 14 septembre 2022. Kévin Lamarque | Reuter