L’échantillon d’ingénierie Intel Core Ultra 7 265K « Arrow Lake-S » a été photographié

Processeur Core Ultra 7 265K à 20 cœurs sous forme de version préliminaire

Il est clair que quelqu’un teste les nouveaux processeurs.

Ce que vous regardez est le processeur de bureau Intel Arrow Lake-S de nouvelle génération. Ce processeur particulier, portant le code Q33Kest en fait le Noyau Ultra 7 265K processeur, bien qu’il ne s’agisse pas de la conception finale (c’est un échantillon technique). Contrairement à l’échantillon partagé hier, ce processeur est entièrement fonctionnel et compatible avec la carte mère LGA-1851.

L’Intel Core Ultra 7 265K est un processeur à 20 cœurs comprenant 8 cœurs Lion Cove Performance et 12 cœurs Skymont Efficient. Les rumeurs suggèrent que ce processeur peut augmenter jusqu’à 5,5 GHz (P-Core) et jusqu’à 4,6 GHz avec les E-Cores. Ce SKU sera lancé en deux variantes : une avec les graphiques Xe-LPG activés (265K) et une autre sans (265KF). Le processeur sur la photo semble être le premier.

En cas de doute sur les spécifications du SKU, nous pouvons les vérifier à l’aide des données du manifeste d’expédition public.

Core Ultra 7 265K, Source : NBD

Les échantillons Q33K sont désormais utilisés par les partenaires du conseil d’administration, qui devraient à ce stade passer aux échantillons finaux de vente au détail pour les tests. Ces échantillons de qualification commenceront probablement à apparaître sur le marché noir. Dans la plupart des cas, ces processeurs ont les mêmes spécifications et performances que les unités vendues au détail, la seule véritable différence étant l’absence de marque officielle.

La série Core Ultra 200K devrait être annoncée le 10 octobre, et la sortie est prévue deux semaines plus tard.

Série de processeurs Intel Core (RUMEUR) VidéoCardz.com Configuration

Noyaux/Threads ⤵️ Augmenter l’horloge

(P-Core) Booster

(E-Core) PBP (TDP) Core Ultra 200 « Arrow Lake-S » Noyau Ultra 9 285K ⬅️ Noyau Ultra 7 265K(F) ⬅️ Noyau Ultra 5 245K(F) Noyau de 14e génération « Raptor Lake-Refresh » Core i9-14900KS Noyau i9-14900K(F) Core i7-14700K(F) Core i5-14600K(F)

Source: Baidu via @harukaze5719