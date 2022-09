Le nouveau projet d’échangeur de l’Interstate 55 sur la route 59 améliorera également l’accès à Shorewood.

Le maire de Shorewood, Clarence “CC” DeBold, a rejoint le gouverneur JB Pritzker et d’autres responsables lors d’un événement la semaine dernière célébrant le projet déjà en cours et dont l’achèvement est prévu en 2025.

DeBold a noté les avantages pour Shorewood de l’amélioration de l’échangeur, qui est largement considérée comme un coup de pouce pour le projet Rock Run Crossings de l’autre côté de la I-55 à Joliet.

DeBold a noté que “la discussion d’un échangeur complet sur la I-55 et la route 59 dure depuis des années” et a déclaré que son achèvement améliorera également l’accès pour Shorewood du côté ouest de l’autoroute.

L’échange a attiré l’attention. Mais ce n’est pas la seule amélioration apportée par ce qui est lié à un projet de 93 millions de dollars.

“Ce projet va apporter une variété d’améliorations pour Shorewood”, a déclaré DeBold.

L’échangeur lui-même sera un échangeur en diamant divergent avec une capacité accrue pour gérer le trafic dans ce que les ingénieurs considèrent comme un format plus sûr.

De nouvelles voies auxiliaires aux échangeurs de la Route 59 et de la Route 52 (Jefferson Street) seront également une caractéristique qui devrait améliorer la sécurité aux deux endroits tout en facilitant la montée et la descente des échangeurs.

L’intersection de la route 59 à Seil Road, qui s’étend vers l’ouest jusqu’à Shorewood, est également en cours de modernisation.

Le gouverneur JB Pritzker a visité un garage de travaux publics de Shorewood vendredi pour promouvoir le financement de l’État pour l’échange en cours sur l’Interstate 55 et la Route 59.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Pritzker a souligné les caractéristiques du projet qui pourraient le rendre plus convivial pour les résidents.

“Nous créons également un accès pour nos piétons”, a déclaré Pritzker, pointant vers un réseau de trottoirs et de sentiers qui sera construit pour ceux qui veulent traverser la I-55 à pied. Des murs antibruit le long de la I-55 seront également construits, a-t-il déclaré.

Le projet a commencé plus tôt cette année avec des travaux de terrassement et la construction anticipée de l’échangeur, qui se construira dans les mois à venir, ont déclaré vendredi des responsables du ministère des Transports de l’Illinois lors de l’événement.

L’ingénieur de la région 1 de l’IDOT, Jose Rios, a déclaré que les automobilistes continueront d’avoir accès à l’échangeur existant pendant la construction.

“Nous pouvons continuer à utiliser la structure existante qui est là, qui est relativement nouvelle, et mettre cette nouvelle structure en place”, a déclaré Rios. “Vous verrez juste un flux continu de construction.”

L’échangeur existant a été construit il y a environ 10 ans mais ne donne pas accès au côté non développé de Joliet de la I-55. Les responsables de Joliet et Cullinan Properties, qui développent les 309 acres Rock Run Crossings, ont fait pression pour que le nouvel échangeur ouvre le site à l’accès inter-États.

Alors que les responsables de l’événement n’ont fait aucune référence à Rock Run, un communiqué de presse du bureau du gouverneur publié plus tard a mentionné le plan Cullinan en disant que celui-ci et d’autres développements qui bénéficieront de l’échange auront un impact économique de 1,4 milliard de dollars et généreront 53 millions de dollars. dans les impôts nationaux et locaux.