L’échange houleux de Sonny Gray et Rocco Baldelli met en lumière la défaite des Twins face aux Tigers

MINNEAPOLIS – Il n’était pas vif jeudi et Sonny Gray le savait. Mais même lors d’une soirée où il n’était pas à son meilleur, Gray maintient toujours l’état d’esprit agressif qui a toujours fait de lui un bon lanceur.

Les difficultés de Gray avec le commandement ont refait surface lors d’un départ à la mi-juin contre Detroit, alors qu’il a émis quatre buts sur balles, un sommet de la saison, et a rapidement augmenté le nombre de lancers. Pourtant, la mentalité de bouledogue de Gray était exposée aux caméras de télévision lorsqu’elle s’est croisée avec la prise de décision sévère du manager des Twins Rocco Baldelli au milieu des manches. La collision a entraîné un échange houleux entre le lanceur et le gérant.

Avant un concert d’après-match stellaire mettant en vedette le rappeur T-Pain, le feu d’artifice entre Gray et Baldelli a été l’un des rares moments forts des Twins dans une affreuse défaite 8-4 contre les Tigers de Detroit devant 27 570 à Target Field. Par la suite, les deux ont suggéré que l’échange n’était rien de plus qu’une discussion passionnée entre un lanceur qui a dit qu’il voulait continuer à « se battre, se battre, se battre » pour son équipe et un manager qui pensait qu’il était temps de changer.

Après le départ de Gray, l’enclos des Twins s’est effondré et a donné six points, tandis que l’attaque est devenue glaciale.

« Je m’y attends », a déclaré Baldelli à propos de Gray repoussant. « Ce ne sont pas les choses que vous attendez avec impatience. Mais c’est quelque chose qui revient un nombre raisonnable de fois au cours d’une saison, et c’est tout. Nous faisons ce que nous pensons être juste, même si ce n’est pas facile. Je pense que c’est un de ces exemples. … (Nos gars) peuvent discuter de ce qu’ils veulent. Ils le savent. Je vais bien. Mais quand il y a des décisions à prendre, elles doivent être prises et vous vous en éloignez et vous vous préparez pour la prochaine manche ou la prochaine sortie.

Baldelli n’a pas bronché lorsqu’on l’a interrogé sur le sujet. S’il avait de la mauvaise volonté envers Gray, Baldelli n’a rien lâché et a semblé prêt à passer à une défaite difficile dans laquelle ses releveurs ont accordé trois points chacun dans la manche après le départ de Gray et dans la neuvième.

La sortie était plus ou moins la même de Gray, qui a lancé assez bien pour mériter une forte considération pour le lanceur du mois de la Ligue américaine en avril, mais a depuis chuté – dans une certaine mesure. En huit départs depuis, Gray n’a terminé au moins six manches que deux fois, car des problèmes de commandement limitent systématiquement la profondeur à laquelle il peut lancer. Ces problèmes ont également entraîné une augmentation des promenades autorisées. Gray a émis 18 en 41 manches après seulement 12 marches en 35 manches d’avril.

Malgré les problèmes de contrôle, Gray continue de limiter les dégâts. Au cours du départ en huit séquences, sa moyenne de points mérités est de 3,73, ce qu’il attribue à sa capacité à faire le gros lancer si nécessaire.

Gray a continué de démontrer ce talent jeudi, en retirant le frappeur n ° 9 Jake Rogers pour étouffer un rallye de deuxième manche après avoir cédé un point. Deux manches plus tard, Gray n’a accordé qu’un seul point de plus malgré un simple et trois buts sur balles en induisant un double jeu de la batte de Miguel Cabrera et plus tard en supprimant à nouveau Rogers. Ce faisant, Gray s’est échappé avec son équipe toujours devant 4-2.

Mais le nombre de lancers de Gray s’élevait déjà à 79 et il avait lancé 34 balles et seulement 45 frappes, ce qui était suffisant pour convaincre Baldelli de le remettre à l’enclos des releveurs. Enfilant sa veste dans la pirogue entre les manches pour rester au chaud par une froide nuit de juin, Gray n’était pas d’accord avec la décision de Baldelli et le lui a fait savoir.

« Physiquement, mentalement, je me sentais bien », a déclaré Gray. « Évidemment, j’avais un long quatrième et je ne lançais pas le ballon exactement comme je l’aurais souhaité. Je sais que j’ai promené des gars ici et là. Mais en même temps, j’avais l’impression de continuer à me battre, de continuer à me battre. … Je ne veux jamais être retiré du jeu. Ouais, je voulais continuer à lancer. Cela ne s’est tout simplement pas produit. Je veux dire, je voulais continuer à lancer. J’avais l’impression d’être juste en compétition. Évidemment, je n’avais pas mes meilleurs trucs. Je ne lançais pas une tonne de frappes et je marchais les gars. Mais en même temps, j’essayais d’appuyer et j’essayais juste de rester dans le combat. Restez dans le combat. Restez dans le combat. Restez dans le combat. Restez dans le combat.

Solano envoie un ROCKET à trois points à gauche 🚀#MNTwins | #MLB pic.twitter.com/oCdmQN0NIg – Bally Sports Nord (@BallySportsNOR) 15 juin 2023

Bien que ce soit une pure coïncidence, les Twins ont eu peu de combat après le départ de Gray.

Jovani Moran a relevé Gray au cinquième et a accordé trois coups sûrs consécutifs, dont un triple égalisateur à Javy Báez, qui a marqué le feu vert sur le terrain RBI d’Eric Haase.

Emilio Pagán a suivi Moran avec deux manches sans but et Jorge López a inscrit un zéro en huitième. Mais López est revenu dans le neuvième avec le score de 5-4 et a accordé trois points, abandonnant trois doubles en l’espace de quatre frappeurs.

« J’aurais aimé que l’enclos des releveurs ait mis cinq zéros et que nous gagnions le match 4-2 ou quoi que ce soit », a déclaré Gray. « Cela n’a tout simplement pas fonctionné de cette façon pour nous ce soir. Je suis super compétitif et quand je ne l’ai pas, je sens toujours que je peux faire un travail. Je pense que c’était tout. Il n’y a rien d’autre que cela. Je voulais rester dedans et ça ne s’est pas fait. C’est bon. »

Gray et les Twins ont pris un bon départ.

Gray n’a eu besoin que de 11 lancers pour retirer l’équipe lors de la première manche et l’attaque a répondu après avoir pris du retard 1-0 avec une quatrième place en deuxième manche. Les simples de Royce Lewis, Ryan Jeffers et Willi Castro ont égalé le score à 1. Donovan Solano a ensuite lancé un autre lancer et l’a ceinturé pour un circuit de trois points pour donner aux Twins une avance de 4-1.

Mais c’était tout d’une infraction qui a bien réagi après le festival des retraits au bâton de la semaine dernière. Après le circuit de Solano, le partant de Detroit Matthew Boyd s’est installé. Lui et l’enclos des releveurs des Tigers ont retiré 20 des 24 derniers frappeurs qu’ils ont affrontés, limitant les Twins à deux coups sûrs, une marche et Byron Buxton atteignant sur une erreur.

Buxton, qui est allé 0 pour 4 à son retour dans l’alignement après avoir raté 11 matchs avec des côtes douloureuses, ne se soucie pas de la façon dont Gray s’est battu pour rester dans le match.

« C’est cette mentalité de bouledogue de continuer à se battre pour son équipe », a déclaré Buxton. « Tout le monde ici, c’est ce que nous ne cessons de répéter. Soyez un bouledogue. Je me fiche que vous fassiez 0 pour 20 avec 20 Ks ou 20 pour 20 avec 20 coups de circuit, chaque jour vous entrez dans la surface et montez sur le monticule des lanceurs, soyez votre bouledogue et c’est tout ce qui compte. Vous avez vos coéquipiers ici pour venir vous chercher et vous garder positif et garder cet état d’esprit à l’aise. Si vous allez trop vite, les choses ont tendance à tourner en spirale et elles tournent vite. C’est beaucoup plus difficile maintenant de redevenir vous-même, surtout avec la façon dont la santé mentale est maintenant.

Gray et Baldelli ne semblent pas anticiper les problèmes persistants de leur argumentation.

Gray a pris le temps de noter qu’il pouvait voir le côté du manager de la décision. Malgré une fiche de 35-34, Gray pense également que l’équipe est en bonne position, notant que l’énergie et la volonté du club-house vont dans la même direction.

« Tout le monde est ici pour gagner », a déclaré Gray. « J’ai l’impression que c’est quelque chose sur quoi nous nous appuyons. … Je ne regarderais pas trop dans ce seul match.

Pourtant, Gray a l’intention de clarifier les choses avec Baldelli, mais ce n’est peut-être pas nécessaire étant donné la façon dont le manager de cinquième année a répondu lors de sa séance médiatique d’après-match.

Baldelli sait exactement qui est Gray et veut que ses lanceurs insistent pour rester dans le match, même lorsqu’il n’est pas d’accord. La présence de Gray joue un rôle important dans l’état d’esprit collectif d’une rotation que Baldelli considère comme une force de l’équipe, le vétéran donnant l’exemple et exposant la vision de la mentalité de ne jamais abandonner du groupe. Sachant ce que Gray signifie pour l’écosystème de l’équipe, Baldelli ne veut pas limiter qui est son lanceur, même si cela signifie parfois avoir une conversation difficile.

« Il voulait rester dans le match. C’est tout », a déclaré Baldelli. «Je veux des gars comme Sonny Gray qui veulent rester sur le monticule et partir. … Parfois, il y a une conversation à avoir dans ces moments que je veux entendre. Et parfois, vous n’avez qu’à prendre une décision quant à ce qu’il faut faire de votre lancer pour le reste du jeu et vous faites un appel. J’aime quand les gars veulent retourner sur le monticule et faire leurs preuves pour une autre manche. C’est une bonne chose pour nous.

(Photo: Jordan Johnson / États-Unis aujourd’hui)